S2000 Endüstriyel Mutfak ve Soğutma büyümeye devam ediyor

Endüstriyel Mutfak ve Soğutma üzerine Türkiye’nin en önemli markası konumundaki S2000 Endüstriyel Mutfak ve Soğutma’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aydın, marka güçleriyle, üretim kabiliyetleriyle büyümeye, ihracat yapmaya devam edeceklerini söylüyor.

Öncelikle S2000 Endüstriyel Mutfak ve Soğutma firması ne zaman kuruldu? Faaliyet alanlarınızdan bahseder misiniz?

Biz şirketi 1993 yılında kurduk. Daha öncede 1984’de endüstriyel mutfak ekipmanı üretiyorduk. Soğutma kısmını 1993’de kurduk. Kendi üretimimiz olan 500’ün üzerinde ürün var. Standart tip buzdolaplarımızın yanı sıra, müşteri ihtiyacına uygun olarak, özellikle patisserie buzdolapları da üretiyoruz.

Hangi sektöre üretim yapıyorsunuz?

Yiyecek sektörünün her noktasında biz varız. Otel, pastane, cafe, bar, restoran, chocolate store, fast food, gross market, okul, hastane, fabrika, sosyal tesis, askeri tesis vb. kurumun mutfak ve soğutma projelerini tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz.

Hepsini üretiyor muyuz?

Bunların yüzde 80’inin biz üretiyoruz. Diğer ürünleri de yurt dışından getiriyoruz. Projeyi anahtar teslim yapıyoruz. Yurt dışından ithal ettiğiniz ürünler neler? Espresso kahve makinesi, diğer tip kahve makineleri, bulaşık makinesi, fırınlar, buz makinesi gibi ekipmanları, en iyi kalitede olmaları için yurt dışından getiriyoruz. Aydın; İhracatımız yüzde 20 oranında…

İthalat yanında ürettiğiniz malların ihracatı da söz konusu değil mi?

Biz tüm dünyaya standart ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Yani zaten bunu yapıyoruz. Şu anda ihracat oranımız ciromuzun yüzde 20’sini oluşturuyor. İthalatımız da yüzde 20. Biz bunu yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Türkiye’de şu anda bir piyasa daralması ve ekonomik kriz var, sizce piyasa nasıl?

Türkiye’de şu anda yüzde 30 kriz var. Biz bu krizi yurt dışına ihracat yaparak yenmeye çalışıyoruz. Şu anda yüzde 20 ihracatımız söz konusu. Bayağı büyük bir kriz var. Mesela bir zincire daha önceleri 40 tane proje yaparken, bugün bu sayı 15’e düşmüş durumda. Hemen hemen bütün zincirlerin mağaza açma sayıları yarıya düştü. Biz de yurt dışı teklifleri veriyoruz. Bu krize rağmen hem yatırım yapıyoruz, hem ayakta duruyoruz.

Döviz kurunun dalgalanması sizi nasıl etkiliyor?

Her zaman döviz kurunun yükselmesi ihracat yapıyorsanız yurt dışına katkısı var ama bizim hammaddemiz olan paslanmaz çeliğin yüzde 99’u dışardan geliyor. Eğer döviz yükselmişse maliyet yükseliyor. Yüzde 20 de Pazar daralması ortaya çıkıyor. Aydın; Yeni havalimanına da çalıştık… Bildiğimiz kadarıyla Yeni Havalimanında da çalışmalarınız oldu.

Buradaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Yeni Havalimanında 20-30 kadar yüksek kapasiteli proje tamamladık. Bunlardan en büyüğünü BTA için yaptık. Bölgede hala devam projelerimiz var. Bunlar daha çok mimari estetikli projeler. Bunları yaparken AR-GE’nizin de çok güçlü olması lazım.

Biraz da AR-GE faaliyetlerinizden istihdamınızdan bahseder misiniz?

Bizim her müşterimiz başlı başına bir AR-GE. Her müşterimiz bize özel talebiyle gelir. Biz de projelendirmeyi onların ihtiyaçlarına en uygun şekilde yaparız. Her müşterimizin AR-GE’si, dizaynı farklıdır. Her projenin kendine has bir konsepti var. Biz daha çok özel imalatçıyız, standart ürünlerimiz üretimimizin yüzde 40’ını kapsıyor.

Kaç kişi çalıştırıyorsunuz? Arnavutköy’deki yatırımınızdan bahseder misiniz? Buradaki yatırımınız ne kadar maliyete çıkacak?

Maliyetleri ortaya koymak ne kadar doğru bilmiyorum ama yapacağımız şey bu krizde çok önemli bir proje. 10 bin m2’lik bir proje bizim projemiz. Tüm dünyaya ihracat yapabilecek şekilde bir altyapı kuruyoruz. Hedeflerimiz yüzde 100 oranda kapasitemizi artırmak. Makine yatırımına gidiyoruz. Hedeflerimiz geniş.

Bunların takvimi nedir peki?

Yılbaşına kadar bütün operasyon bitiyor. Kağıthane’deki bu üretim yeriniz ne olacak? Bütün fabrika ve ofisimiz yeni binamıza taşınacak. Buradaki mevcut alanımızı mağaza yapacağız. Aydın; Üretmiyoruz, ama lüks tüketiyoruz…

Yani siyasetten bağımsız bir ekonomimiz yok diyorsunuz?

İkincisi, Türkiye’nin üretim kapasitesi yok ki. Üretmemiz gerekiyor. En büyük sorunumuz bu, çok üretmemiz gerekiyor. Üretmezsek dolar 1 liraya nasıl insin ki. Doları 1 liraya indirmek için çok üretmen lazım. Çok fabrika, çok fabrika, çok fabrika... Biz üretmeden lüks tüketmeye alışmış bir millet haline gelmişiz. Adamın cebinde 1 lirası yok, 10 bin liralık cep telefonu taşıyor. Bu ülke nasıl kalkınabilir ki? Çalışmayıp Almanya’dan daha lüks yaşayan bir ülkeyiz. Böyle bir şey var mı?

İhracat kapasitenizin Avrupa ve Arap ülkeleri olduğunu söylediniz. Arap ülkelerinden hangileriyle çalışıyorsunuz?

Suudi Arabistan’a çok iş yapıyorduk. Şu anda orada gümrüklerde sorunlar yaşanmaya başladı. Bir politikanın ürünü bu. Yıllardan beri en çok Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi ülkelerle çalışıyoruz. Dövizin yükselmesi bir de Avrupa’ya mal satmamızı kolaylaştırıyor. Bizim kaliteli ve ucuz mal üretmemiz gerekiyor. Bunun dışında şansımız yok. Aydın; Kalitemizi daha da artıracağız…

S2000 Endüstriyel Mutfak ve Soğutma’nın önümüzdeki dönemde hedeflerinden biraz bahseder misiniz?

Biz Arnavutköy’deki yatırımlarımızın ana hedefi, dünya standartlarındaki kalitemizi daha da ileriye götürebilmek, global yenilikleri an be an takip etmek… Türk pazarını da bırakmış değiliz. Türk pazarında, dünya pazarıyla birlikte büyümek istiyoruz. Zaten kalite odaklı bir firmayız. Daha çok ürün satabilmek için esneme yapmıyoruz. Kaliteli malı iyi ve ucuza üretebilirsek, dünyanın her yerine satabiliriz.

S2000 Endüstriyel Mutfak ve Soğutma olarak yurtlara da çalışıyor musunuz?

Öğrenci yurtlarının mutfaklarını profesyonel şekilde kuruyoruz. Yurt ve okulların cafe, mutfak vs. projelerini, uygun şekilde, uygun fiyatlarla anahtar teslim olarak gerçekleştiriyoruz. Okul, hastane, banka, fabrika… Gıdanın olduğu her yerde biz varız.

Hangi modelleri üretiyorsunuz?

Biz özel üretim yapıyoruz. Butik üretim yapıyoruz. Kuracağımız projenin şekline ve mimarisine göre özel dizaynlar gerçekleştiriyoruz. Bu arada geçtiğimiz dönemde çok özel bir tasarımla çok özel bir üretim gerçekleştirdik. Şu anda dünyanın bir çok noktasında çok önemli marka haline gelen Nusret’in DRY Aged restoranlarına çok özel üretimler gerçekleştirdik. Özel olarak geliştirdiğimiz Dry Aged dolaplarımızla, Türkiye’nin ünlü Steakhouse restoranlarının çözüm ortağı olduk. Nusr-et, Butcha ve Özgür Şef gibi tanınmış et restoranlarına hem Dry Aged dolaplarıyla hem de mutfak projeleriyle destek verdik. Aynı zamanda sektöre öncülük ederek, Dry Aged dolaplarını, Türkiye’de üretmeye başlayan ilk firma olarak gururluyuz.

S2000 Endüstriyel Mutfak ve Soğutma’yı tanıyalım S2000, endüstriyel mutfak ve soğutma cihazları üretimi, ithalatı ve ihracatı konularında yaptığı çalışmalarla yurtiçi ve yurtdışında adını duyurmuş, Türkiye’nin sektöründeki lider kuruluşlarından biridir.

Bugüne kadar birçok yerli ve yabancı otel, restoran, cafe-bar, patisserie, chocolate store, fast food, gross market, okul, hastane, fabrika, sosyal tesis, askeri tesis vb. kurumun mutfak ve soğutma projelerini tamamlamış durumdadır. Endüstriyel mutfak ve soğutma ekipmanları konusunda üretici bir firma olarak, yurtiçi ve yurtdışında birçok önemli projeye, tasarımdan başlamak üzere, imalat, üretim, montaj ve teknik servis konularında hizmet vermektedir.

Kurulduğu günden beri alanındaki en ileri teknolojiyi takip eden S2000'in hizmetleri sırası ile; Proje, İmalat, Montaj ve Satış Sonrası Hizmettir. S2000, müşterilerinin ihtiyaçlarını, koşullarını göz önüne alarak onların deneyimleri ve kendi sektör tecrübelerinden faydalanarak en verimli sonuca ulaşmayı ilke edinmiştir. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan firma, bu misyonu projelendirmede de göstermektedir.

Kısa sürede uluslararası alanda güven kazanan S2000, birçok ülkede önemli tesislere hizmet sunmuştur. Ar-ge çalışmalarına oldukça önem gösteren firma müşterilerinin isteklerine, kendi mühendisliğini de katarak şık ve kaliteli tasarımları ile cevap vermektedir. Tamamen paslanmaz çelikten yaptığı dolaplarda en kaliteli malzemeyi kullanma alışkanlığından vazgeçmeyen ve ürünlerin raf ömrünü artıracak çalışmalarını sürdüren S2000, şu an standart dışı çalışmalarını da devam ettirmektedir.