Sanayide daralma bitiyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 geriledi. Takvim etkisinden arındırılan kategorideki bu gerilemeye rağmen nisan ayındaki yüzde 3,8'lik küçülmenin mayıs ayında 2,5 baz puanlık iyileşme kaydetmesi sanayide daralmanın bitmek üzere olduğunun sinyalini verdi.

TOPARLANMA YÜKSEK TEKNOLOJİ DESTEKLİ

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mayısta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin aylık bazda değişmeyeceğini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağı öngörmüştü. Ekonomistler, beklentilerden daha iyi gelen söz konusu verileri büyüme adına olumlu bir sinyal olarak yorumladı. Yatırımlar ve yüksek teknolojili ürünler destekli toparlanmanın, kalıcılık açısından olumlu bir görünüm sunduğunu ifade eden uzmanlar, sektörel bazda da petrol ürünleri ve yatırımlara yönelik bileşenlerin pozitif etkisinin gözlendiğini aktarıyor.

YIL SONU ARTIYA GEÇER

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, sanayi üretimindeki daralmanın beklenenden daha ılımlı gerçekleştiğine ve toparlanma eğiliminin gözlendiğine işaret ederek, haziran ayına ilişkin ilk tahminlerinin, bayram etkisi nedeniyle, düzeltilmiş ve düzeltilmemiş veriler arasında farkın belirginleşeceği yönünde olduğunu söyledi. İlk çeyrekte yüzde 4-5 bandında yıllık daralma gösteren sanayi üretim endeksnin, ikinci çeyrekte yüzde 2'ler seviyesinde kısmen daha ılımlı küçülme gösterebileceğini anlatan Tokalı, şöyle devam etti: “İkinci yarıda ise, yıllık yüzde 2-3 bandında büyüme oranlarına geçebileceğimizi düşünüyoruz. Tüm yıl için büyüme tahminimiz ise yüzde 0,5 düzeyinde."

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RİSKLER ASGARİYE İNDİ

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de takvim etkisinden arındırılmış endeksin üç aylık hareketli ortalamasının yıllık değişiminin yüzde eksi 2,4 seviyesine toparlandığını aktardı. Bürümcekçi, şunları kaydetti: "Bu yıl büyüme olup olmayacağını son dönemde sıkılaşan finansal koşulların ne ölçüde iyileşeceği, ivme kaybetmeye başlayan bankacılık kredi hacminin ne kadar yükseleceği ve dış talep koşulları belirleyecektir. 2019 yılı büyümesi için yüzde eksi 0,2 olan tahminimiz üzerinde risklerin aşağı yönde devam ettiğini düşünmekteyiz."

Ekonomiye güven arttı



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin mayısta yüzde 1,3 artarak nisandaki geçici düşüşü geride bıraktığını belirterek, “Ekonomideki bu iyileşmeler güven endekslerine de yansıdı. Haziran ayında hem reel sektörümüzün hem de tüketicilerimizin ekonomiye güveni arttı. Bu eğilimi devam ettirmek için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı. Twitter hesabından açıklama yayımlayan Varank, şunları aktardı: “Teknolojili ürünlerin imalatındaki yüzde 25,5’lik ve sermaye malları üretimindeki yüzde 6,5’lik artış, bu gelişmede belirleyici oldu. Haziranda üretimin diğer öncü göstergelerinde de pozitif bir performans gözlemledik. İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi 47,9 ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapasite kullanım oranımız 77,1 ile 2018 Ağustos’undan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.”

Avro Bölgesi'nde üretim çoğaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,9 artarken, 2018'in mayıs ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 0,5 düşüş gösterdi. Avrupa Birliği'nde ise sanayi üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,8, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 0,4 yükseldi. Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 4,4 ile Danimarka, yüzde 2,3 ile İrlanda ve yüzde 2,1 ile Fransa'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 2,9 ile Finlandiya, yüzde 1,9 ile Romanya ve yüzde 1,7 ile Hırvatistan'da ölçüldü.

Elektrik, gaz, buhar sektöründe çifte artış



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü mayısta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4,1 arttı. Öte yandan mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalış kaydetti.