Ekonomi Şanlıurfada yatırım incelemesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şanlıurfa’da yatırım incelemesi

İstanbullu sanayiciler Urfa’da yatırım fırsatlarını yerinde inceledi. 6. bölge teşvikleriyle Urfa'nın yatırım ortamına uygun hale geldiğini belirten İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "Urfa’da mutlu yatırımcı mutlu çalışan mottosuyla hareket etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Mine Açar Yeni Şafak
Erdal Bahçıvan (Soldan 1), İbrahim Halil Peltek (Soldan 3) ve Zeynep Bodur Okyay (Soldan 4)
Erdal Bahçıvan (Soldan 1), İbrahim Halil Peltek (Soldan 3) ve Zeynep Bodur Okyay (Soldan 4)

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, her yıl düzenlediği geleneksel Anadolu illeri ziyaretlerini bu sene Gaziantep ve Şanlıurfa’ya gerçekleştiriyor. İSO Meclisi, bölge iş insanlarıyla tanışmak, Türkiye ekonomisinin geleceği için yapılacakları iş birliklerini istişare etmek için Şanlıurfa'yı ziyaret etti. İSO heyeti, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ni ve oradaki üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

ÜLKE GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Sanayicilerin Şanlıurfa'ya yaptığı çıkarmaya Türkiye’nin Barış Pınarı Hareketi’yle elde ettiği sonuç damga vurdu. Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, gelinen noktanın hayırlı olması temennisinde bulundu. Bahçıvan, “Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Bu konuda hükümetimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu Türk özel sektörü olarak ilan ettik. Her daim ne olursa olsun, huzur, barış, istikrar, sürdürülebilirlik her ekonomi için son derece önemli” diye konuştu.

KATKISI OLACAK

Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte ekonomimize olumlu işaretlerinin mutlaka görüleceğini ifade eden Bahçıvan, “Özellikle bölge ekonomisinin alacağı olumlu katkıların sadece bölge için değil, Türkiye için de umut ışığı olacağını düşünüyorum. İş seyahatimizi 3 ay önce planlamıştık, tesadüfen bu tarihe denk geldi. Asıl amacımız, mümkün olduğu kadar İstanbul sanayicisinin bütün birikimlerini ve fırsatlarını bölgenin kaynakları ile buluşturabilmek” dedi. Ekonomik başarı olmadan toplumsal huzur olmayacağını belirten Bahçıvan, şunları kaydetti: “Bizim sadece Ankara'yı, İstanbul'u Bodrum'u değil Şanlıurfa'yı, Diyarbakır'ı da birlikte düşünmemiz lazım. Burası huzurluysa, İstanbul da rahat uyur. Mehmetçiğimizin ya da vatandaşımızın saçının teline dahi zarar gelmesini istemeyiz.”

HERŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYECEĞİZ

İstanbul sanayisinden Şanlıurfa’ya hatırı sayılır yatırım bulunduğunu anlatan Bahçıvan, “Bir meslektaşımızın buraya geldiğinde mutlu olması, bizim için en önemli referans. Bu olduğu müddetçe, buraya yatırım gelir. Riski alıp gelen sanayicinin mutluluk katsayısınız yükseltmenizi diliyorum. En önemli teşvik, gelenlerin mutluluğunu artırmak. Şanlıurfa pamuğunun koyulduğu çuvaldan karışan jüt pamuğun kalitesini bozuyor. Urfa pamuğu ile ilgili yaşanan sorunlara da el atacağız. Herşeyi devletten beklemeyeceğiz. Kalitesini artırıp pamuktan daha fazla kazanç elde edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Sahte tarım ilacı ile ilgili de sorun biran önce çözülmeli. Bunları görev edindik” dedi.

  • Gönül birliği şart
  • ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek de birlik beraberlik çağrısı yaptı. Peltek, “Çevre ülkelerde de huzur ve barış içinde yaşamak ve coğrafyamızın makus talihini hep beraber değiştirmek istiyoruz. Şehrimizi ülkemizi kalkındırmak için gönül birliğiyle hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.
  • Önemli çekim merkezi
  • İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise "Şanlıurfa, ticaret ve sanayide bir çekim merkezi. Bölgenin havasını solumak, karşılıklı üretim için iyi gelecektir. Ekonomiye canlandırarak geleceği umutla bakmak için, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmekle uğraşmamız gerekiyor” dedi.

15 Temmuz Otogarı ücretleri belli oldu
EKONOMİ
15 Temmuz Otogarı ücretleri belli oldu
Saat işliyor

Saat işliyor

​Ankara'nın Washington tarafına verdiği süre salı akşamı doluyor.
Rejim ve PKK yan yana

Rejim ve PKK yan yana

​Yeni Şafak, sınırın sıfır noktasından Ayn el-Arab'daki son durumu izledi.
İstanbul içinbir ilk olacak

İstanbul için
bir ilk olacak

​Bu yıl İstanbul'a gelen turistlerin İstanbul nüfusunu geçmesi bekleniyor.
Bakan Selçuk'tan<br>Albayrak'a ziyaret

Bakan Selçuk'tan
Albayrak'a ziyaret

​​Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Albayrak Medya Grubu'nu ziyaret etti.
Barselona'yı<br>ateşe verdiler

Barselona'yı
ateşe verdiler

Katalan siyasilere verilen cezalar sonrasında başlayan olaylar hız kesmiyor.
Gecenin yıldızı 'Andone'

Gecenin yıldızı 'Andone'

Türk Telekom'daki gol düellosunu Galatasaray kazandı.
Suriye'yi konuştular

Suriye'yi konuştular

​ABD Başkanı Trump, görüşmeyi Twitter'dan duyurdu.
'Müsait olursa <br>oynatmak isterim'

'Müsait olursa
oynatmak isterim'

​Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması.
Takipteyiz!

Takipteyiz!

​Savunma Bakanlığı'ndan 'çekilmeye' ilişkin yeni açıklama.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Sorumluluk ABD'de

Sorumluluk ABD'de

Erdoğan'dan Washington yönetimine net mesaj.
Suriye buluşması açıklaması

Suriye buluşması açıklaması

Üç lider, Erdoğan ile görüşmek istediğini açıkladı.
Beklediğimiz<br>bu değildi

Beklediğimiz
bu değildi

​AB Konseyi'nden uzlaşı yorumu.
Avrupa Birliği <br>denklem dışında

Avrupa Birliği
denklem dışında

Türkiye'nin müdahalesi ​dengeleri değiştirdi.
Nuri Pakdil vefat etti

Nuri Pakdil vefat etti

​Yedi Güzel Adam'ın ağabeyi, tam bir Kudüs aşığıydı.
Çekilme başladı

Çekilme başladı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mutabakat açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.