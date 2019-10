Şanlıurfa’da yatırım incelemesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, her yıl düzenlediği geleneksel Anadolu illeri ziyaretlerini bu sene Gaziantep ve Şanlıurfa’ya gerçekleştiriyor. İSO Meclisi, bölge iş insanlarıyla tanışmak, Türkiye ekonomisinin geleceği için yapılacakları iş birliklerini istişare etmek için Şanlıurfa'yı ziyaret etti. İSO heyeti, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ni ve oradaki üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

ÜLKE GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Sanayicilerin Şanlıurfa'ya yaptığı çıkarmaya Türkiye’nin Barış Pınarı Hareketi’yle elde ettiği sonuç damga vurdu. Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, gelinen noktanın hayırlı olması temennisinde bulundu. Bahçıvan, “Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Bu konuda hükümetimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu Türk özel sektörü olarak ilan ettik. Her daim ne olursa olsun, huzur, barış, istikrar, sürdürülebilirlik her ekonomi için son derece önemli” diye konuştu.

KATKISI OLACAK

Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte ekonomimize olumlu işaretlerinin mutlaka görüleceğini ifade eden Bahçıvan, “Özellikle bölge ekonomisinin alacağı olumlu katkıların sadece bölge için değil, Türkiye için de umut ışığı olacağını düşünüyorum. İş seyahatimizi 3 ay önce planlamıştık, tesadüfen bu tarihe denk geldi. Asıl amacımız, mümkün olduğu kadar İstanbul sanayicisinin bütün birikimlerini ve fırsatlarını bölgenin kaynakları ile buluşturabilmek” dedi. Ekonomik başarı olmadan toplumsal huzur olmayacağını belirten Bahçıvan, şunları kaydetti: “Bizim sadece Ankara'yı, İstanbul'u Bodrum'u değil Şanlıurfa'yı, Diyarbakır'ı da birlikte düşünmemiz lazım. Burası huzurluysa, İstanbul da rahat uyur. Mehmetçiğimizin ya da vatandaşımızın saçının teline dahi zarar gelmesini istemeyiz.”

HERŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYECEĞİZ

İstanbul sanayisinden Şanlıurfa’ya hatırı sayılır yatırım bulunduğunu anlatan Bahçıvan, “Bir meslektaşımızın buraya geldiğinde mutlu olması, bizim için en önemli referans. Bu olduğu müddetçe, buraya yatırım gelir. Riski alıp gelen sanayicinin mutluluk katsayısınız yükseltmenizi diliyorum. En önemli teşvik, gelenlerin mutluluğunu artırmak. Şanlıurfa pamuğunun koyulduğu çuvaldan karışan jüt pamuğun kalitesini bozuyor. Urfa pamuğu ile ilgili yaşanan sorunlara da el atacağız. Herşeyi devletten beklemeyeceğiz. Kalitesini artırıp pamuktan daha fazla kazanç elde edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Sahte tarım ilacı ile ilgili de sorun biran önce çözülmeli. Bunları görev edindik” dedi.

Gönül birliği şart

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek de birlik beraberlik çağrısı yaptı. Peltek, “Çevre ülkelerde de huzur ve barış içinde yaşamak ve coğrafyamızın makus talihini hep beraber değiştirmek istiyoruz. Şehrimizi ülkemizi kalkındırmak için gönül birliğiyle hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Önemli çekim merkezi

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise "Şanlıurfa, ticaret ve sanayide bir çekim merkezi. Bölgenin havasını solumak, karşılıklı üretim için iyi gelecektir. Ekonomiye canlandırarak geleceği umutla bakmak için, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmekle uğraşmamız gerekiyor” dedi.