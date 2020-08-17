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Sanofi Biopharma'yı 3.7 milyar dolara satın alıyor

Dev satın alma: 3.7 milyar dolar ödeyecek!

ABD California merkezli bioteknoloji şirketi Principia Biopharma Inc. satılıyor. Fransa merkezli ilaç şirketi Sanofi SA, Principia Biopharma Inc.'yi 3.7 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli Principia'nın satın alınması, şirketin alerjik ve doğuştan olan bağışıklıkla ilgili hastalıklara karşı yürüttüğü araştırma ve geliştirme çalışmalarına olumlu katkı yapacak.

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Sanofi'nin CEO'su Paul Hudson, şirket olarak, hastaların önemli ihtiyaçlarını karşılayacak en umut verici ilaçları sağlama çabalarını sürdürme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Satın alma gelişmesinin açıklanmasının ardından, performansı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.0 aşağıda olmasına karşın Sanofi hisseleri yükselmeye başladı.

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