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Ekonomi İHAlara beton delen 145 kiloluk minyatür bomba geliyor
SAVUNMA SANAYİ

Savunma Sanayii Başkanı Demir açıkladı: İnsansız hava araçlarına (İHA) 145 kiloluk minyatür bomba entegre edilecek

İHA'lara beton delen 145 kiloluk minyatür bomba geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir insansız hava araçlarına yönelik sürpriz bir gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. 145 kiloluk minyatür bombanın İHA'lara entegre edileceğini açıklayan Demir, bombanın beton delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacağını da belirtti.

Haber Merkezi DHA
Minyatür bomba
Minyatür bomba

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Minyatür Bombanın atışlı testlerinin sürdüğünü bildirdi.

Demir, "Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı, İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsansız hava aracı (İHA)

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TEK SORTİDE 8 FARKLI HEDEFE SALDIRI

Minyatür Bomba, Çoklu Taşıma Salanı ile uçağın bir istasyonunda 4 adet taşınabiliyor, tek sortide 8 farklı hedefe saldırıya imkân veriyor.

Minyatür Bomba

Açılır kanatları ile 55 NM menzildeki hedeflere karşı etkin olan Minyatür Bomba, delici burun yapısı ile güçlendirilmiş betonu delebiliyor, hassas vuruş yeteneği ile de çevreye daha az hasar verme özelliğine sahip.

Minyatür Bomba


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