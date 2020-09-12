İHA'lara beton delen 145 kiloluk minyatür bomba geliyor

Yunanlıları korkutan gemi: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi

Türkiye geldiği nokta itibariyle bölgesel bir güç olduğunu tescillemiş oldu. Şimdi sıra küresel güç olma yolunda. Bunun için en önemli adımlardan biri ise 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada sona yaklaşıldı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu TCG Anadolu. Yani Türkiye'nin en büyük savaş gemisi..

