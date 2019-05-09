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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunma sanayiinin yeni buluşma noktası Savunma Sanayii Dergilik

Savunma sanayiinin yeni buluşma noktası Savunma Sanayii Dergilik

Savunma sanayiinin basın ve medya alanında hizmet veren yeni bir platformu yayın hayatına başladı; Savunma Sanayii Dergilik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Savunma Sanayii Dergilik’te, Türkiye’den ve dünyadan savunma sanayii haberleri yer alıyor.
Savunma Sanayii Dergilik’te, Türkiye’den ve dünyadan savunma sanayii haberleri yer alıyor.

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinde yaşanan pozitif hareketlilik, yerli ve milli ürünlerin çoğalması, sektörde yer alan firma ve çalışan sayısının artması; sektörün, medya ve toplum tarafından her geçen gün daha fazla ilgi görmesine neden oluyor.

Uluslararası ilişkilerde savunma sanayiinin çok sık kullanılan bir araç olması, Türkiye’nin de son yıllardaki dış politika konuları arasında savunma sanayiinin sık sık gündeme gelmesi de, savunma sanayiinin Türk medyasında daha fazla yer alması nedenleri arasında yer alıyor.

Savunma sanayii haberciliği, geleneksel medya araçlarının yanı sıra, sosyal medya kanalıyla da geniş ölçekli bir erişim imkânı sunuyor. Her geçen gün dijital platformlara doğru daha fazla geçişin yaşandığı medyada, mobil uygulamalar giderek ön plana çıkıyor.

Savunma sanayiinin mobil buluşma noktası hedefiyle Ocak 2019’da yayın hayatına başlayan “Savunma Sanayii Dergilik”, Türkiye’deki mobil platformlarda savunma sanayii özelinde faaliyet yürüten birkaç uygulamadan bir tanesi.

Savunma Sanayii Dergilik’te, Türkiye’den ve dünyadan savunma sanayii haberleri, yurt içinde ve dışında yayımlanan savunma sanayii dergileri, savunma sanayii ile alakalı akademik yayınlar yer alıyor.

Uygulamanın haber bölümünde, savunma sanayii alanında faaliyet yürüten firmaların tanıtım ve etkinlik haberlerini, Türk savunma sanayii tarihi ile ilgili araştırmaları, sektördeki son gelişmeleri ve etkinlik duyurularını bulabilirsiniz.

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Dergilik bölümünde, yurt içinde ve dışında yayımlanan savunma sanayii dergilerinin güncel ve geçmiş sayılarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Akademi bölümünde, savunma sanayii ile alakalı akademik çalışmaları, tezleri ve makaleleri okuyabilir, kelime odaklı araştırma yapabilir ve istediğiniz çalışmayı indirebilirsiniz.

Savunma sanayii haberleri ve dergilerini, uygulamanın sosyal medya hesaplarından da takip edebilir ve paylaşabilirsiniz.

Her gün güncellenen Youtube sayfasında, Türkiye’nin yerli ve milli silahlarını, firmaların tanıtımlarını, sektördeki etkinlik ve yarışmaların videolarını izleyebilirsiniz.

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