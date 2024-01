Görgün, hava savunma sistemlerindeki kurgularının 'katmanlı hava savunma kurgusu' olduğunu söyleyerek "Havadan gelebilecek füzeler, tehdit oluşturabilecek her şey; drone'den savaş uçağına var olan her şeyi değerlendirmeniz gerek. Bunları önleyebilmek adına hem mühimmatla, silahla bertaraf etmek, hem de elektronik olarak önleyebilmek adına katmanlı bir yapı oluşturuyoruz. Hem noktasal, hem bölgesel olsun, önemli olan birinci aşamada tehdidi zamanında tehdit teşkil etmeden belirleyebilmek. Tehdit olabilecek unsurları belirledikten sonra bu tehdidin nasıl bir tehdit olduğunu kesinleştirebilmek çok önemli. Biz var olan yeteneklerimizle, yakın temas ve noktasal savunmada elektronik harp yeteneklerimizle, lazer yeteneklerimizle belli bir kapsamı sağlamış durumdayız. Daha uzun ve yüksek mesafede HİSAR A ve onun gelişmiş olan versiyonu HİSAR A Plus, HİSAR O ve onun gelişmiş versiyonu HİSAR O Plus ve en son SİPER Ürün 1'in bütün testleri başarıyla tamamlandı. Sahada kullanıma sunuldu. Bunların seri üretimleriyle ilgili sözleşmeleri de yakın zamanda yaptık. Biz üstüne koya koya gidiyoruz" dedi.