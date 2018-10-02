Ekonomi Sayıştaydan popülerlik denetimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sayıştay'dan popülerlik denetimi

Kamu idarelerini her yıl denetleyen Sayıştay, idarenin bütçe büyüklüğü, ihbar ve şikayetlerin yanısıra, kurumları kamuoyu ve medyadaki ilgi nedeniyle de denetim programına alıyor.

Cahit Saraçoğlu Yeni Şafak
İdareye yönelik kamuoyu ve medya ilgisi de denetimde öncelik oluşturuyor.
İdareye yönelik kamuoyu ve medya ilgisi de denetimde öncelik oluşturuyor.

Sayıştay Başkanlığı, 2017 yılı Sayıştay Denetim Programı dahilinde genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, üniversiteler, sosyal güvenlik kurumu, İş-Kur, üst kurullar, belediyeler, il özel idareleri ile kamu iktisadi teşebbüslerinin TBMM adına denetimini yaptı. Bu kapsamda toplam 416 kamu idaresini denetimi tamamlandı. Sayıştay denetimlerinde kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışabildiği gibi, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları görebiliyor.

HER ALANDA KONTROL YETKİSİ

Yine mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkisi bulunuyor. Denetime giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden de isteyebilen Sayıştay denetçileri, böylece güçlü bir denetimi yapabiliyor. Ayrıca, denetime giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkisi bulunuyor.

MEDYA İLGİSİ DE SEBEP

Bu kapsamda bütçesi ve kamu hesabı TBMM’de görüşülen ve kabul edilen bütün kamu idarelerinin denetimini bütçe hakkı gereği her yıl denetleyen Sayıştay, bütçe büyüklüğünün yanı sıra, idare ile ilgili ihbar ve şikayetleri de denetim önceliği açısından yakından izliyor. Yine idareye yönelik kamuoyu ve medya ilgisi de denetimde öncelik oluşturuyor. Sayıştay gerçekleştirdiği denetimlerle risk değerlendirmesi de yapıyor. Böylece kamu idaresinin iç kontrollerin etkin kurulmaması ya da etkin çalışmaması sonucu ortaya çıkan risklerin, kurumun faaliyetlerinde mali rapor ve tablolarda önemli hataya yol açma ihtimalinin önlenmesi amaçlanıyor.

REKLAM
  • Proje bazında da denetleyebiliyor
  • Kamu idarelerinin bütçe kaynaklarını sağlıklı kullanıp kullanmadığının incelemesini yapan Sayıştay’ın denetim yetkisi bunlarla da kalmıyor. Kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle de denetliyor. Ayrıca, sektör, program, proje ve konu bazında da denetim yapıyor. Denetimler sırasında gerekli görülürse, Sayıştay dışından uzman da görevlendirebiliyor.
Hedefimiz Fırat'ın doğusu

Hedefimiz Fırat'ın doğusu

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede atacağı yeni adımları açıkladı.
Ben bıraktım sen de bırak

Ben bıraktım sen de bırak

​Aday olmayacağını açıklayan CHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı.
Toplumezar acısı

Toplumezar acısı

​Endonezya'dan acı fotoğraf kareleri geliyor.
Ahvaz'amisilleme

Ahvaz'amisilleme

​İran, Fırat'ın doğusunu vurarak misilleme yaptı.
Filistin'dehayat durdu

Filistin'dehayat durdu

​Filistinliler ülke genelinde greve gitti.
Brüksel'emahrem takip

Brüksel'emahrem takip
Ekonomidestratejik ortak

Ekonomidestratejik ortak

​Almanya ile işbirliği derinleşerek devam edecek.
Koç gitmezseFener çöker

Koç gitmezseFener çöker

Kızılay yaraları saracak

Kızılay yaraları saracak

Endonezya'daki afet için yardım kampanyası başlatıldı.
Trump yine şaşırttı

Trump yine şaşırttı

Beyaz Saray'da en ilginç basın toplantılarından biri yaşandı.
İçtüzük mesaisi

İçtüzük mesaisi

Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Yolları göle çevirdi

Yolları göle çevirdi

Sakarya'da sağanak yağış bugün de etkili oldu.
Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi İzmir'de yakalanmıştı.

Cocu'da son dakika

Cocu'da son dakika

​Fenerbahçe yönetiminden Cocu için flaş karar.
Yunan polisiinsanlık suçu işliyor!

Yunan polisiinsanlık suçu işliyor!

Darp ettiler, kıyafetlerine el koydular ve Türkiye'ye gönderdiler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.