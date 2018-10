Sayıştay'dan popülerlik denetimi

Sayıştay Başkanlığı, 2017 yılı Sayıştay Denetim Programı dahilinde genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, üniversiteler, sosyal güvenlik kurumu, İş-Kur, üst kurullar, belediyeler, il özel idareleri ile kamu iktisadi teşebbüslerinin TBMM adına denetimini yaptı. Bu kapsamda toplam 416 kamu idaresini denetimi tamamlandı. Sayıştay denetimlerinde kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışabildiği gibi, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları görebiliyor.

HER ALANDA KONTROL YETKİSİ

Yine mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkisi bulunuyor. Denetime giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden de isteyebilen Sayıştay denetçileri, böylece güçlü bir denetimi yapabiliyor. Ayrıca, denetime giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkisi bulunuyor.

MEDYA İLGİSİ DE SEBEP

Bu kapsamda bütçesi ve kamu hesabı TBMM’de görüşülen ve kabul edilen bütün kamu idarelerinin denetimini bütçe hakkı gereği her yıl denetleyen Sayıştay, bütçe büyüklüğünün yanı sıra, idare ile ilgili ihbar ve şikayetleri de denetim önceliği açısından yakından izliyor. Yine idareye yönelik kamuoyu ve medya ilgisi de denetimde öncelik oluşturuyor. Sayıştay gerçekleştirdiği denetimlerle risk değerlendirmesi de yapıyor. Böylece kamu idaresinin iç kontrollerin etkin kurulmaması ya da etkin çalışmaması sonucu ortaya çıkan risklerin, kurumun faaliyetlerinde mali rapor ve tablolarda önemli hataya yol açma ihtimalinin önlenmesi amaçlanıyor.

