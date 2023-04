Selçuk Bayraktar: Dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

TEKNOFEST 2023 açılışında konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST, sessiz devrimin adı oldu. Sessiz devrimin dalgaları her geçen yıl genişliyor. 2023’te başvuran sayısı 1 milyonu aştı. ’Dokunacağız’ dedikleri tüm platformlara yalnızca aziz milletimiz dokunabilir. Dünya takdir ederken köstek olanlar var" dedi.

TEKNOFEST gönüllüsü gençlerle birçok kez bölgede bulunduğunu dile getiren BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “İçimize ateş düşüren bir deprem felaketi yaşadık. Her zorlukta olduğu gibi bu zorluğu da birlik, beraberliğimizi güçlendirerek atlatacağımızı biliyorduk. Bu yüzden ilk andan itibaren birbirimize sarılıp kenetlendik, seferber olduk. T3 Vakfı ve TEKNOFEST gönüllüsü genç kardeşlerimle birçok kez bölgede bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. TEKNOFEST dünden bugüne zihinlerde başlayan sessiz devrimin adı oldu. Sessiz devrimin dalgaları her geçen yıl genişliyor. 2018’de yola çıkarken 20 bin kardeşimiz yarışmalara başvurmuştu. 2023’te başvuran sayısı 1 milyonu aştı. Ben teknoloji geliştireceğim diyen 1 milyondan fazla gencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için takımlar kurdu, projeler geliştirdi. Asımın nesli TEKNOFEST nesli olarak dirildi Bugün 6. yılında olan TEKNOFEST, kıvılcım gibi başladı, çığ gibi büyümeye devam ediyor. Azerbaycan’da da TEKNOFEST düzenledik. Dost ve kardeş ülkelerde bu hayal büyüyecek ve gerçekleşecek. Cumhuriyetimizin 100. yılda İzmir’de TEKNOFEST düzenlemeye var mıyız? Ankara’da TEKNOFEST düzenlemeye var mıyız? Şundan eminiz, medeniyetimizin, bilim ve teknolojideki yürüyüşü TEKNOFEST nesliyle devam edecek. Medeniyetimizin teknolojiyle bağlarının kopmaması için bugünden sonra TEKNOFEST’in her daim yaşaması lazım. 2053-2071’de çok daha büyük TEKNOFEST’leri sizler gibi milyonlarca kardeşimizle hep birlikte düzenleyeceğiz” dedi.