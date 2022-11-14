SGK ve vergi farkı maaşa eklenecek mi?

Buna göre Hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam çalışanın maaşına eklenebilecek. Düzenlemenin detaylarını Vergi Uzmanı Muhammet Bayram aktardı.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Düzenlemeye göre Hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam çalışanın maaşına eklenebilecek. Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, 1.000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

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ÇALIŞANA DOĞAL GAZ DESTEĞİ NEDİR?

7420 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesi ile, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) (yani toplamda 8 ay), mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK Priminden istisna edildi. Bu düzenleme ile, işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemeler vergi ve SGK yönünden teşvik ediliyor.