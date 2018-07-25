'Sibirya'nın Gücü' yüzde 90 tamamlandı Kuzey Akım 2 ve TürkAkım'daki çalışmaların ardından enerji piyasasını hareketlendirecek yeni bir haber daha geldi. Rusya'dan Çin'e uzanacak Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı projesinin yüzde 90,5'lik kısmının tamamlandığı açıklandı. Üç ayrı fazdan oluşacak projede toplam maliyetin 20 milyar dolar civarında olması bekleniyor.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2018, 11:45 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2018, 12:12 AA