Sigortacılıkta verimliliğin anahtarı robotik süreçler

Rekabetin her daim yüksek olduğu sigorta sektöründe, daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek adına hayata geçirilen uygulamaların ardı arkası kesilmiyor. Sigorta şirketlerinde rutin ve çalışanlara yük olan faaliyetlerin robotik uygulamalara devredilmesinin zaman ve enerji kazandırdığını ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Cebeci, “Müşteri memnuniyetini sağlayan anahtar noktalardan biri olan, dijital uygulamalar ve süreç iyileştirmeleri biz sigorta şirketleri için maliyetleri düşürürken, çok daha güvenilir ve hızlı bir yapı kurmamıza olanak tanıyor. Verimliliğin artmasıyla beraber şirket kaynaklarının daha büyük bir kesimi, müşteri süreçlerini iyileştirmek ve cevap hızını artırmak için kullanılabiliyor” diye konuştu. Sigortacılığın; yüksek hacimli, yapısı gereği tekrarlara dayalı olan operasyonel arka ofis işlemlerinin yoğun olduğu bir iş kolu olduğunu vurgulayan Cebeci, konuyla ilgili şunları söyledi: “Finansal açıdan son derece verimli olan robotik uygulamalar, şirketlerin müşteriye cevap verme süresini de kısaltarak müşteri memnuniyetini artırıyor. Rutin ve belirli kurallara tabi süreçlerin %70’ten fazlası robotlar tarafından neredeyse hatasız bir şekilde yürütülebilirken, benzer ihtiyaçlarını robotik otomasyon sistemleri ile otomatize edenlerin yoğun süreçler için offshore destek almasına gerek kalmıyor.”

‘RUTİN İŞLEMLER DAHA HIZLI VE HATASIZ’

Cebeci, “Yapılan araştırmalara göre bir çalışanın işte geçirdiği sürenin %20’si rutin ve uzmanlık gerektirmeyen bilgisayar başındaki işlere ayrılıyor. Bu oran IT bölümlerinde %30’a kadar çıkabiliyor” dedi. Harcanan zamanın sigortacılar için önemli bir sorun olduğuna parmak basan Cebeci, Halk Emeklilik olarak robotik otomasyon uygulamalarını iş süreçlerine uygulayarak benzer işlemlerde çok büyük verimlilik sağladıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti; “Örneğin şirketimiz grup hayat toplu poliçe üretimi, robotik süreç otomasyonuna entegre edilerek poliçe üretimlerinin hızlı ve hatasız şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı. Manuel süreçlerle bir personelimizin aylık üretebildiği poliçe adetlerini, robotik süreç otomasyonu ile 3 katına kadar çıkartırken, bu işe ayırdığımız personelimizi daha katma değerli işlerde kullanmaya başladık.” Cebeci, “Robotik uygulamalar sayesinde rutin işlemleri daha hızlı ve hatasız yapabiliyoruz. Bu sayede çalışanlarımızı rutin tekrarlayan süreçlerden kurtararak hem iş gücü hem de verimlilik tarafında bir artış sağladık. İnsan kaynağımızla tamamen müşterilerimize değer yaratacak operasyonlara yoğunlaşabiliyoruz.” Teknolojiyi işimizde kullanmak kaçınılmaz ama biz aynı zamanda tüm işlerimizi teknolojiye entegre etmek için uğraşıyoruz. Uzun vadede teknoloji ve inovasyonun gücünü kullanan firmalar olarak, sektöre şekil veren şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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