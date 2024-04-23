Silahlanmada küresel çılgınlık

Küresel savunma harcamaları 2 trilyon 440 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre; askeri harcamalar ilk kez dünyanın beş coğrafyasında birden arttı. 2022 ve 2023 yılları arasındaki yüzde 6,8'lik artış 2009 yılından bu yana görülen en yüksek artış oldu. Rakamlar, enstitünün 60 yıllık kayıtlarında en yüksek orana ulaştı. ABD yüzde 37 ve Çin yüzde 12 ile başı çekti. Bu ikili küresel askeri harcamaların yaklaşık yarısını oluşturdu.





ABD 1 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI

2023 yılında 31 NATO üyesi harcamada 1 trilyon 341 milyar dolara ulaştı. Bu da dünyanın askeri harcamalarının yüzde 55'ine denk geliyor. ABD'nin askeri harcamaları 2023'te yüzde 2,3 artarak 916 milyar dolara ulaştı. Bu, NATO'nun toplam askeri harcamalarının yüzde 68'ini temsil ediyor. 2023'te Avrupalı NATO üyelerinin çoğu askeri harcamalarını artırdı. NATO toplamı içindeki toplam payları yüzde 28 ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı.





ÇİN ABD’Yİ TAKİPTE

Dünyanın ikinci en büyük harcaması Çin’in. Bu ülke askeri harcamalarda ABD'nin gölgesinde kalsa da, 2022'ye göre yüzde 6'lık bir artışla 2023'te tahmini olarak 296 milyar dolar ayırdı. En büyük büyüme dönemleri 1990'larda ve 2003-2014 yılları arasında olmasına rağmen, son 29 yılda savunma harcamalarını istikrarlı bir şekilde arttırdı.





BARIŞIN BOZULMASINA YANIT

Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Asya, Okyanusya ve Amerika’daki askeri harcamaların analiz edildiği raporda, askeri harcamalardaki eşi benzeri görülmemiş artış, barış ve güvenlik alanındaki küresel bozulmaya doğrudan bir yanıt olduğu ifade ediliyor. Devletlerin askeri güce öncelik vermesinin giderek daha değişken hale gelen jeopolitik ve güvenlik ortamında etki-tepki sarmalına girme riskiyle karşı karşıya olunduğuna dikkat çekiliyor.





RUSYA VE UKRAYNA’DA DA TAVAN YAPTI

Rusya'nın askeri harcamaları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 109 milyar dolar oldu. Bu rakam, Rusya'nın GSYH'sinin yüzde 5,9'una denk geldi. Ukrayna'nın askeri harcamaları, 64,8 milyar dolarla enstitü kayıtlarındaki en yüksek yıllık harcama olarak hesaplandı ve yüzde 51 artış gösterdi. Ukrayna ekonomisinin devam eden savaş nedeniyle aldığı hasar sonucu bu miktar, ülkenin 2022'deki GSYH'sinin yüzde 37'sini oluşturdu.



