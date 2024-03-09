Somali’de petrol ve doğal gaz sondajı

Somali ile Türkiye arasında geçtiğimiz ay imzalanan iş birliği anlaşmasına bir yenisi daha eklendi. İki ülke arasında petrol ve doğal gaz alanında hükümetlerarası bir anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma 1990'ların başında Somali’de yaşanan yönetim değişikliğinden bu yana geliştirilmeyen münhasır ekonomik bölgesindeki hidrokarbon rezervlerini kapsamına alıyor. Karadeniz ve Akdeniz’de Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik araştırma gemileri faaliyetlerine devam ediyor. Somali ile iş birliği kapsamında duruma göre sismik ya da sondaj gemilerinden birinin Somali karasularında çalışabileceği belirtiliyor.

ARAMADAN ÜRETİME TÜRKİYE ETKİSİ

İki ülke arasında enerji iş birliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşma ile Türkiye, Somali’nin münhasır ekonomik bölgesindeki deniz kaynaklarını arama, değerlendirme, geliştirme ve üretme yetkisi elde ediyor. Anlaşma, karadaki aramaları da kapsıyor. Taşıma, dağıtım, rafineri, petrol ve ürünlerinin satışı ve hizmet operasyonları da anlaşma kapsamında. Anlaşma ayrıca, petrol projeleri alanında ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari iş birliğinin geliştirilmesini teşvik etmeyi de amaçlıyor.

GELİRİN %70'İ SOMALİ'DE KALACAK

Somali karasularında yapılan jeosismik araştırmalar, ülkenin en az 30 milyar varil petrol ve gaz rezervine sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye bu rezervin aranmasından üretimine kadar her aşamasında Somali’ye destek sağlayacak. Kazan kazan politikası ile oluşturulan anlaşma kapsamında Somali’nin çıkardığı yeraltı kaynaklarından elde edeceği gelirin yüzde 70'i ülkede, yüzde 30'u Türkiye'ye aktarılacak. Türkiye-Somali anlaşması, Türk tarafının kaynak sondajı ve geliştirmesi için yoğun çaba göstermesini gerektirecek.

YATIRIM PROGRAMI HAZIRLANIYOR

Ülkedeki yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması yolunda 3 ila 5 yıllık bir yatırım sürecinin olacağı vurgulanıyor. İş birliği kapsamında Türkiye’nin arama ve sondaj gemilerinden birini Somali’ye konuşlandırabileceği de belirtiliyor. Aynı zamanda Türkiye’nin devreye alacağı projeleri finanse etmek için özel ve kamu ortaklığı kurması bekleniyor. Bu konular hakkında iki ülkenin ilgili bakanlıkları plan ve program yapıyor.











