Son 15 gün: 500 bin liralık evde 55 bin lira cepte kalıyor

Konut satışlarında KDV ve tapu harcı indirimlerinin bitmesine 15 gün kaldı. Söz konusu indirimler 31 Aralık'ta sona erecek.

Konut satışlarında yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3'e indirilmesi ve 150 metrekareden büyük konutlarda KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması teşvikleri devam ediyor.

Sektör temsilcileri, faiz indiriminden sonra satışları en olumlu etkileyen unsurun söz konusu teşvikler olduğu ve bu indirimlerin kalıcı olması gerektiği görüşünde.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, konut piyasasında hiçbir zaman bu kadar fırsatın aynı anda sunulmadığını belirterek, ev alacakların bu teşvikleri kaçırmaması gerektiğini söyledi.

YENİ PROJEYE YOK

Konutta maliyet artışından bahseden Durbakayım, buna rağmen satış fiyatlarına zam yapılmadığını ancak bu durumun eldeki konutlar için geçerli olduğunu, yeni projelerde bu imkanın bulunamayacağını anlattı.

Durbakayım, konut kredisinde düşük faiz oranlarının sektöre katkısından bahsederek, düşük faiz oranlarının devam etmesi, KDV ve tapu harcındaki indirimlerin kalıcı olması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, yıl sonuna kadar uzatılan KDV ve tapu harcı indiriminin sektöre katkı sunduğunu ancak esas etkinin faiz indirimleriyle görüldüğünü söyledi.

FOTOĞRAF 19 Vatandaşların 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. 2 1 konutlar 140-180 bin, 3 1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. 2 1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3 1 evler ise brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. Yatay mimaride ve depreme dayanıklı yapılacak konutlar, geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak. Sosyal donatıların da yer alacağı projenin toplam yatırım bedelinin yaklaşık 17,3 milyar lira olduğu bildirildi. Sosyal konut için başvuracak kişinin aylık hane gelirinin net 5 bin 500 liranın üstünde olmaması şartı aranacak. Diğer başvuru şartları ise T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il-ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak, TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak, kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak ve başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak şeklinde sıralandı. Sosyal konutlar Türkiye’deki 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari izler taşıyacak. Karadeniz Bölgesi’ndeki konutlarda yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma bir biçimde kullanılacak. Zemin kat seviyesinde cephede, geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde yöresel taş kaplamalar olacak. Üst katlarda ahşap hissi verecek ahşap görünümlü kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekler nitelikteki eli böğründeler yapılacak. Ege'deki konutlarda ise bölgenin geleneksel zarif dokusuna uygun nitelikte mimari özellikler olacak. Bölgenin iklim koşullarına uygun açık renkli cephe kaplamaları ve boyamaları, cephede derzlemeler, ahşap görünümlü kat silmeleri ile dikmeler, yer yer cephe süslemeleri ve kiremit çatılar kullanılacak. Akdeniz’deki konutlar da yer yer teras, yer yer eğimli çatılarıyla, geleneksel kemerli pencereler ve ferforje işlemeleriyle bölgenin mimari kültürünü yaşatacak. Konutlar, iklimle barışık ve güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renklerde inşa edilecek. Güney Doğu Anadolu'daki konutlarda esas unsur yöresel taşların kullanıldığı cephe kaplamaları ve motif işlemeleri olacak. Yerleşim planı yapılırken mahremiyet unsuru ön planda tutulurken, yer yer kullanıma uygun düz damlar ve büyük balkonlar, yer yer eğimli metal çatılar ve geniş saçaklar olacak. Doğu Anadolu’da karasal iklimin gündüz sıcak, gece soğuk tavrına ve arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte konutlar yapılacak. Cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilirken, genellikle eğimli çatılar ve geniş saçaklarıyla, taş dokulu pencere söveleri ve kat silmeleriyle bölgenin mimari diline uygun tasarımlar olacak. İç Anadolu’da kıvrımlı yolları, şirin sokakları, ahşap süslemeli bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleri ile örf adet ve gelenekleri yaşatan mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılırken, Osmanlı başkentlerini de barındıran Marmara’da Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olması nedeniyle hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek. Yeşili bol mahalle kültürünü yansıtan depreme dayanıklı tasarımlar ile kalabalık nüfusun rahatça nefes alabildiği alanlar yapılacak. Yeşili bol mahalle kültürünü yansıtan depreme dayanıklı tasarımlar ile kalabalık nüfusun rahatça nefes alabildiği alanlar yapılacak. Yeşili bol mahalle kültürünü yansıtan depreme dayanıklı tasarımlar ile kalabalık nüfusun rahatça nefes alabildiği alanlar yapılacak. Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin sosyal konut projesinin detaylar belli oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 bin sosyal konut projesi' ile ilgili detaylar belli oldu. 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"KDV'nin yüzde 8’de sabitlenmesinde taraftarız. Yine tapu harcı da yüzde 3 olmalı. Aldığınız konut ya da ofiste tapu harcı yüksek bir meblağ çıkarıyor." dedi.

BU FIRSATLAR KAÇIRILMAMALI

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, konutta KDV ve tapu harcı indiriminin 31 Aralık'ta sona ereceğini belirterek, "Yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV, yüzde 4 yerine yüzde 3 tapu harcının uygulanması ve faiz oranlarının düşürülmesi ve bu fırsatların bir arada sunulması çok önemliydi. Bu avantajlar kaçırılmamalı." dedi.

Faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşürülmesiyle sektörde ağustostan beri canlılık yaşandığını dile getiren Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Faizler yüzde 1'in altında seyrederse 2020'de konut satışları yüzde 25 artar. Bu uygulamalar kalıcı olmalı. Hatta piyasayı canlandırmak için ilk kez konut alacaklar için tapu harcının yüzde 1'e indirilmesi, ev 150 metrekareden büyükse KDV'nin yüzde 1 olarak uygulanması gibi destekleyici uygulamalar da getirilebilir. Bu uygulamalar da sıfır daireler için olursa sektör tamamen hareketlenir. Sıfır konut satışları da 2020'de böylece 500 bin bandını aşar."

REKLAM

500 BİN LİRALIK KONUTTA 55 BİN LİRALIK FIRSAT

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, KDV ve tapu harcı indirimleri ile kamu bankalarının vadeyi 15 yıla çıkarıp faizi yüzde 1'in altına çekmesiyle "avantajlı alım paketi" oluştuğunu ve sektörün ciddi şekilde hareketlendiğini söyledi.

Hem evi olmayanlar hem de yatırım yapmak isteyenlerin dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nitekim 2020'de ne yeni ruhsat alacak projelerde bugün olan fiyatı görmek mümkün olacak ne de KDV ve tapu harcı teşviki bir arada bulunacak. Bugün kredi faizlerinin de ulaşılabilir seviyeye geldiğini düşünürsek konut almak için doğru zaman diyebiliriz.

Nitekim 500 bin liralık bir eve yıl sonuna kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödeyerek, yani 90 bin TL yerine 40 bin TL ödeyerek 50 bin lira fayda sağlıyor.

Ayrıca tapu harcını da 20 bin TL yerine 15 bin TL ödüyoruz. Dolayısıyla yıl sonuna kadar 500 bin liralık bir evde 55 bin liralık avantaj devam ediyor."