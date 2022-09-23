Sosyal medya uygulamaları Türkiye’de 1 milyar dolar kazandı

Sosyal medya uygulamalarını aktif şekilde kullanan Türkiye, bu platformlar için önemli bir gelir kapısı da oldu. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının iç piyasadan elde ettiği gelir 1 milyar doları aşarken başı Instagram çekiyor. Edinilen bilgiye göre, iç piyasadan elde ettiği gelirlere bakıldığında ilk sırada 684 milyon dolar ile Instagram yer alıyor.

Diğer platformlarda ise gelirler azımsanamayacak kadar yüksek. Facebook 277,5 milyon dolar, WhatsApp 175 milyon dolar, TikTok 62,5 milyon dolar ve Twitter 12 milyon dolar gelir elde ediyor. Sadece 5 uygulamanın yıllık Türkiye geliri tahmini 1,21 milyar dolar.

YERLİ UYGULAMA VURGUSU

Uzman ekonomistler mevcut ekonomik değerin Türkiye iç piyasasında kalması ve yeni uygulamaların türevleri ile küresel arenada rekabet edebilmesinin birçok açıdan yararlı olduğunu söylüyor. Uzmanlara göre, finans, reklam, pazarlama, satış, online ödeme ve daha birçok alanda yeni iş sahalarının oluşturulmasına ve devlete farklı vergi kaynaklarının sağlanmasına katkı sunabilecek yerli uygulamalar, Türkiye’nin ekonomik, finansal, siyasi ve toplumsal güvenliği açısından kritik bir konuma sahip.

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DÜNYADA HACMİ 12 TRİLYON DOLAR

Dünya ekonomisinden yüzde 10-15 arasında pay alan sosyal medya piyasası son 20 yıl içerisinde milyarların hayatını etkiler hale geldi. Küresel ekonomide 10-12 trilyon dolarlık hacmi ile ciddi konuma sahip olan dijital sektörler, sosyal medya platformlarının ivme kazanmasıyla kritik bir noktaya geldi.

Talep firmaları Türkiye’ye çekiyor

WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarını aktif şekilde kullanan Türkiye, 50 milyonun üzerinde internet kullanıcısına sahip. Özellikle günlük kullanıcı sayısının çokluğu ve yeni platformlara olan talebin canlılığı Türkiye’yi sosyal medya uygulamalarında hedef ülke haline getiriyor. Talebin yüksek olması firmaları ülkeye çekerken, oluşan ekonomik hareketlilik yeni yasal süreçleri de zorunlu kılıyor.

FOTOĞRAF 8 Medya takip kurumu Ajans Press'in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti. Listede birçok ülke yer alırken, Filipinler 4 saat 15 dakika ile yine en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke konumunda yer aldı. Sosyal medyada en çok vakit geçirip ilk 3'e giren diğer ülkeler ise 3 saat 45 dakika ile Kolombiya, 3 saat 42 dakika ile de Brezilya ve Kenya olarak görüldü. Bu yıl 14'üncü sırada yer alan Türkiye'nin 2019 yılına kıyasla sosyal medyada geçirdiği sürenin 11 dakika daha arttığı gözlendi. Raporda dünya üzerindeki 47 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında günde sadece 51 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonların yer aldığı görüldü.

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 182 bin 618 haber yansıdığı tespit edildi. Sosyal medyanın Türkiye'nin gündeminde her yıl yoğun olarak konuşulduğu görülürken, sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi. Türkler sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyor? Türkler sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyor 2021 verilerine göre, Türkiye'de günlük sosyal medyada harcanılan süre 2 saat 57 dakika olurken, 2 saat 25 dakika olan dünya ortalamasının üzerinde bir süre olarak görüldü. Sosyal medya mecralarının, Türkiye gündeminde her yıl yoğun olarak konuşulduğu görülürken, sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi.

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FOTOĞRAF 15 Instagram, yeni özellikleri bünyesine kazandırmaya devam ediyor. Bu yenilikler, ilk olarak kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test edildikten sonra, tüm dünyada kullanıma açılıyor. ShiftDelete'de yer alan habere göre, son olarak şirketin yakın zamanda yayınlamayı planladığı iki özellik ortaya çıktı. Söz konusu yeniliklerden biri ise sadece Türkiye'de test edilmesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte ayrıntılar... INSTAGRAM, HİKAYELER İÇİN 'GERİ AL' BUTONU GETİRİYOR





Platformun en popüler özelliklerinin başında kuşkusuz hikayeler geliyor. Pek çoğumuz gün içerisinde yaptıklarımızı bu şekilde paylaşıyoruz. Ancak, bazen bir yeri veya kişiyi etiketlemeyi unutup, yanlış bir şey yazabiliyoruz. Gelen bilgilere göre Instagram, bu tip durumlarda işimize yarayacak 'Geri Al' butonu üzerinde çalışıyor. Instagram Türkiye'deki bazı kullanıcılarda 'Geri Al' özelliğini test etmeye başladı. Bu yenilik özetle Hikaye paylaşımlarında düzenleme için kullanılıyor. Şimdilik sadece ülkemizde test aşamasında olan fonksiyon sayesinde paylaşımlarımızı tamamen silmeden geri al butonu ile düzenleyebileceğiz. INSTAGRAM'A TWİTTER BENZERİ BİR GÖNDERİ SABİTLEME ÖZELLİĞİ GELİYOR





Bir diğer yeni özellik ise aslında uzun süredir beklenenler arasında. Bazen çok iyi bir fotoğraf paylaşıyoruz ve onun sürekli ön planda kalmasını istiyoruz. akat yeni gönderiler paylaşınca en iyi gönderimiz alt sıralara geriliyor. Gönderi Sabitleme sayesinde profil düzenimizi tarihe göre değil isteğimize göre ayarlayacağız. Yeni fonksiyon Instagram ile ilgili sık sık sızıntı haberi yapan mobil Alessandro Paluzzi duyurdu. Bu yeni Gönderi Sabitleme özelliği sayesinde herkesin daha düzenli ve estetik bir profil düzeni olacak. Sadece Türkiye'deki kullanıcılara sunulacak: Instagram'dan iki sürpriz özellik Dünyanın en popüler sosyal medya platformalarından Instagram, iki yeni özelliğini test etmeye başladı. Söz konusu yeniliklerden biri ise sadece Türkiye'deki kullanıcılar tarafından test edilecek.

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