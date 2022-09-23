Sosyal medya uygulamaları Türkiye’de 1 milyar dolar kazandı
Sosyal medya uygulamalarını aktif şekilde kullanan Türkiye, bu platformlar için önemli bir gelir kapısı da oldu. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının iç piyasadan elde ettiği gelir 1 milyar doları aşarken başı Instagram çekiyor
Sosyal medya uygulamalarını aktif şekilde kullanan Türkiye, bu platformlar için önemli bir gelir kapısı da oldu. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının iç piyasadan elde ettiği gelir 1 milyar doları aşarken başı Instagram çekiyor. Edinilen bilgiye göre, iç piyasadan elde ettiği gelirlere bakıldığında ilk sırada 684 milyon dolar ile Instagram yer alıyor.
Diğer platformlarda ise gelirler azımsanamayacak kadar yüksek. Facebook 277,5 milyon dolar, WhatsApp 175 milyon dolar, TikTok 62,5 milyon dolar ve Twitter 12 milyon dolar gelir elde ediyor. Sadece 5 uygulamanın yıllık Türkiye geliri tahmini 1,21 milyar dolar.
YERLİ UYGULAMA VURGUSU
Uzman ekonomistler mevcut ekonomik değerin Türkiye iç piyasasında kalması ve yeni uygulamaların türevleri ile küresel arenada rekabet edebilmesinin birçok açıdan yararlı olduğunu söylüyor. Uzmanlara göre, finans, reklam, pazarlama, satış, online ödeme ve daha birçok alanda yeni iş sahalarının oluşturulmasına ve devlete farklı vergi kaynaklarının sağlanmasına katkı sunabilecek yerli uygulamalar, Türkiye’nin ekonomik, finansal, siyasi ve toplumsal güvenliği açısından kritik bir konuma sahip.
REKLAM
DÜNYADA HACMİ 12 TRİLYON DOLAR
Dünya ekonomisinden yüzde 10-15 arasında pay alan sosyal medya piyasası son 20 yıl içerisinde milyarların hayatını etkiler hale geldi. Küresel ekonomide 10-12 trilyon dolarlık hacmi ile ciddi konuma sahip olan dijital sektörler, sosyal medya platformlarının ivme kazanmasıyla kritik bir noktaya geldi.
Talep firmaları Türkiye’ye çekiyor
WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarını aktif şekilde kullanan Türkiye, 50 milyonun üzerinde internet kullanıcısına sahip. Özellikle günlük kullanıcı sayısının çokluğu ve yeni platformlara olan talebin canlılığı Türkiye’yi sosyal medya uygulamalarında hedef ülke haline getiriyor. Talebin yüksek olması firmaları ülkeye çekerken, oluşan ekonomik hareketlilik yeni yasal süreçleri de zorunlu kılıyor.