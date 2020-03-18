Ekonomi Sosyal medyadan 3 milyon euroluk iş aldı
İŞ DÜNYASI

Sosyal medyadan 3 milyon euroluk iş aldı

Mimar Şerif Soğukbulak, Instagram hesabından 3 milyon euroluk malikane projesi aldı. Soğukbulak ve ekibi, Hollanda’da yaşayan Türk asıllı bir iş adamına malikane tasarımı ve dekorasyonu hazırlıyor. Ünlü mimar, geçen yıl da Katar Prensi’nden yine Instagram’dan büyük bir proje almıştı.

Haber Merkezi İHA
​Mimar Şerif Soğukbulak.
​Mimar Şerif Soğukbulak.

Mimar Şerif Soğukbulak, Hollanda’nın Den Hagg olarak da bilinen Lahey kentinde Türk asıllı Hollandalı bir iş adamı için inşa edilen bir malikanenin iç ve dış dekorasyon projelerini üstlendi.

Proje kapsamında görkemli malikanenin bütün dekorasyon ve iç mimarlık uygulamalarını Soğukbulak ve ekibi Türkiye’de tasarlayıp hazırlayarak, ihraç edecek.

Mimar Soğukbulak, Türk asıllı Hollanda vatandaşı bir iş insanının Instagram hesabından bir takipçisi olduğunu belirterek, bu kadar büyük ölçekteki bir projenin sosyal medyadan gelmiş olmasının önemine işaret etti.

Soğukbulak, proje hakkında şu bilgileri paylaştı;

"Hollanda’da üstlendiğimiz proje, oldukça görkemli bir yapı. Malikanenin iki tarafından dereler akıyor. Bir villa ve villadan kapalı havuz, hamam, sauna ve fitness salonu gibi sosyal alanlara geçişler olacak. Müşterimizin talepleri doğrulturunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Bütün işleri Türkiye’deki fabrikamızda ürettik"

Malikanenin kaba inşaatını Hollandalı bir şirkete yaptırdıklarını ifade eden Soğukbulak, diğer işlerinin tamamında kullanılan malzemelerin Türkiye’de üretildiğini vurgulayarak, "Kaba inşaat dışındaki dış cepheden iç dekoratif uygulamalara ve mobilyalara kadar bütün işleri Türkiye’deki fabrikamızda ürettik. İhracatını da yine kendimiz yaptık. Ürünlerin tasarımını kendi ekibimiz yaptı, üretimde de Türk ustalar çalıştı."

Katar Prensi’nden teklif almıştı

Şerif Soğukbulak, geçtiğimiz yıl Katar Prensi’nden sosyal medya hesabı üzerinden büyük bir teklif almış, Hollanda’nın Rotterdam kentinde görkemli bir mekanın tasarımını üstlenmişti. Üç ayda dekore edilen mekan, fotoğraf çektirmek için en uğrak mekan haline gelmişti.

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