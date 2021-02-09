​Stokçuluk ticaret ahlâkına sığmaz

Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından ve üyelerini ağırlıklı olarak KOBİ’lerin oluşturduğu Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), 2021 için ‘Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye” mottosunu belirledi. Yeni dönemin ticaret anlayışının detaylarını Yeni Şafak’a anlatan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ile derneğin faaliyetlerini, Türkiye ekonomisini ve son dönemde gıda fiyatları üzerinden oynanan oyunları konuştuk.

HEM CEZA HEM PROTESTO OLMALI

“Stokçuluk ticaret ahlakına sığmıyor” diyerek eleştiride bulunan Doğan, “Stokçuluk hiçbir zaman fayda sağlamaz. Şimdi yağ fiyatlarının yüksekliğinden bahsediyoruz. Baktığınız zaman döviz iniyor, petrol fiyatları, enerji böyleyken fiyatlar neden yükseliyor. Bir türbülansın içerisine girdiğiniz zaman, ahlaki değerleri olmayan insanlar kar marjlarını, ya da eski kazançlarını korumak için burayı bir fırsat görüyorlar. Bir araya gelen üç beş tane firma, market zinciri ya da depoculuk, belli bir skala oluşturmaya çalışıyorlar. Devlet zaten gerekeni söyledi. Ciddi yaptırımlar uygulayacak, sadece ceza kesmekle kalmamalı. O ürünü almamak için protesto edilmeli” dedi.

BEREKETSİZ KAZANÇTAN HAYIR GELMEZ

İş dünyasının özellikle pandemi döneminde eski kazançlarını yakalamak isteyen yapıdan kurtulmasını gerektiğinin altını çizen Doğan, “Artık öyle bir dünya yok. Eski kazançlar yok. Ciddi bir travma var. Eski kazançları bekleyen yapılar, karteller buradan nemalanmayı düşündükleri için söylüyorum. Hala bunun peşindeler. Ancak alım gücü zor. Pandemide iş gücü ve tüketim de azaldı. Bakıyorsunuz bu karteller, eski karlarını yapamıyorlar. Buradan nasıl kar elde ederiz çıkış yaparız diye, stokçuluk yapıyorlar. Bunlar yok olacaklar. Kazançları bereketlenmeyecek. Yeter ki, biz birlikteliği sağlayalım” diye konuştu.

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AHLAKLI DURUŞLA BUGÜNLERİ AŞARIZ

Dünyada ciddi bir türbülans olduğuna dikkat çeken TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, şunları kaydetti: “Pandemi döneminde kısa dönem çalışma ödeneği alıyoruz. Esnafa kredilerle alakalı destek verildi. Kira yardımı yapıldı. Bugünkü Türkiye’nin içerisinde yapılanlar belki yeterli değil fakat güvenli ve ahlakı değerleri ortaya koysak herşeyi aşarız.”

ÇALIŞTAYLARLA ANLATACAĞIZ

Doğan, TÜMSİAD’ın faaliyetlerini ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Hazırladığımız kitap seçkisi, kısa film yarışması, webinar serisi, anket ve rapor çalışmaları ile gerek genel anlamda gerekse ticaret ahlakı anlamında mevcut algının tespitine ve mevcut durumun nasıl geliştirilerek iyileştirileceğine dair faaliyetler yapmayı planlıyoruz. Ayrıca tarım ve sanayi sektörlerini kapsayacak çalıştaylar ve KOBİ şûrası etkinliklerimiz ile üreten bir ekonomiyi nasıl inşa edebileceğimizin yolları üzerinde çalışmayı hedefliyoruz. Özellikle KOBİ’lerin üretim ve ihracat kapasitelerinin artırılması ve bunun kendi değerlerimiz yapılabileceğine yönelik çalışmalar ile faaliyet planımızı uygulamak istiyoruz.”

KÂR UĞRUNA HER YOL MUBAH ANLAYIŞI YANLIŞ

Yaşar Doğan, ‘Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye” mottosunu Türkiye için önemli bir mihenk taşı olarak gördüklerini belirterek şöyle devam etti: “Evet üretmemiz gerekiyor. Ürettiğimizi de dışarı satalım. Fakat, burada üretirken ahlaki değerlerimizi de ön planda tutalım. Şu an toplum içerisinde, insanlar kar etmekle alakalı her şey mübahtır yoluyla hareket ediyor veya rakiplerinden bir adım öne geçmek için rakiplerini, yok etmeye çalışıyor. Tatlı rekabeti, kaliteli ürünü çıkarmak yerine, rakiplerimi bertaraf edeyim diye düşünüyor. Buradaki ahlaki değerlerle ilgili olan kısımda güven esaslı olan yapıyı oluşturalım. Tarih boyunca bizim burada yerli ve milli çalışmaları başlattığımızdan itibaren ülkemizin yetebilecek enstrümanları vardı. Eğer kısır döngülerden kurtulabilirsek ve bunları aşabilirsek, daha da fazlasını üretebilecek, bünyeye sahibiz.”

Yaşar Doğan

ÜRETİM İÇİN FAİZLERİN DÜŞMESİ ŞART

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, üretimin önemini ve ahlaklı olanın bereketli olacağı konularında farkındalık oluşturmayı ve önümüzdeki yıllarda da buna devam etmeyi hedeflediklerini anlattı. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye’nin kendi öz değerlerine dayanarak her alanda güçlü ve üreten bir ekonomiyle inşa edileceğine inandıklarına vurgu yapan Doğan, 2005’te kuruluşunda ‘erdem, alın teri ve helal kazanç’ ile KOBİ’lerin güven esaslı ve ahlakı değerlerine sahip çıkan yapıya merhem olabilir miyiz diye yola çıktıklarından bahsetti. Şu an 81 ilde 12-14 bin arasında KOBİ üyeleri olduğunu aktaran Doğan, “Üretimin artması için faizlerin inmesi lazım ki, finansa rahat erişelim” talebinde bulundu.