Ekonomi Suudi Odalar Birliğiden "Türkiyeye yatırım yapmayın" çağrısı
DÜNYA EKONOMİSİ

Suudi Odalar Birliği’den "Türkiye'ye yatırım yapmayın" çağrısı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda üçüncü güne girilirken, harekata destek vermeyen ülkelerden Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye yönelik küstah kınama mesajları şimdi de ekonomiye döndü. Suudi Arabistan Odalar Birliği, Suudi şirketler için Türkiye’de yatırım yapmanın doğru olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’da dün yayınlanan mesajda "Krallık, Türk ordusu tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere başlatılan saldırıyı kınıyor" ifadeleri yer almasının ardından bu kez de mesaj ülkenin en önemli ekonomik kuruluşu Suudi Arabistan Odalar Birliği’nden (Council of Saudi Chambers-CSC) geldi.

CSC Yönetim Kurulu Başkanı Sami bin Abdullah Al-Obaidi, Türkiye’ye yatırım yapacak Suudi şirketleri uyardı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Sami bin Abdullah Al-Obaidi, medyadan yaptığı açıklamada Suudi şirketler için Türkiye’de yatırım yapmanın doğru olmadığını ifade etti.

TURİSTLERİ DE UYARDILAR

Bu yılın temmuz ayında da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki vatandaşlarını hırsızlığa karşı uyararak, pasaport ve paralarına sahip çıkmalarını ve acil durumlarda büyükelçiliğe veya başkonsolosluğa başvurmalarını istemişti.

  • Riyad yönetimi, Türkiye’ye rezervasyon yapan Suudi turistlerin vazgeçmeleri halinde zararların da karşılanacağını da açıklamıştı.

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