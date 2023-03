Tam garanti istiyorlar

ABD'de peşi sıra 3 bankanın batışı ile başlayan ve sonrasında Avrupa ülkelerine sıçrayan finansal krizin ekonomik maliyeti netleşmeye başladı. Son 1 haftada yaşanan panik nedeniyle, küresel piyasalarda bankacılık hisseleri 460 milyar dolar eridi. İngiliz Financial Times gazetesine göre, kriz ekonomiye ağır darbe vurdu. Bunun etkilerinin en hızlı ölçüldüğü yer ise finansal piyasalar.,

Küresel ekonomide son bir haftadır dört büyük bankanın zincirleme iflasının etkisi sürüyor. Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank ve Credit Suisse gibi dev bankalar batarken, Fist Republic Bank'ın şu anda sallantıda olduğu iddia edildi. Bankanın özellikle yoğun mevduat kaçışı yaşadığı belirtildi. First Republic Bank'ın, ABD'deki üç rakibini batıran müşteri kaçışının kurbanı oldu ve potansiyel mevduat çıkışlarına ilişkin bir tahmine göre bu rakam 89 milyar dolar. ABD'li on bir kredi kuruluşu geçen hafta First Republic Bank'ı 30 milyar dolarlık nakit akışıyla desteklemeye çalıştı.