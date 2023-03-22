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Ekonomi

Tam garanti istiyorlar

Küresel bankacılık sektörü, bir haftada 460 milyar dolar değer kaybetti. Krizin derinleşme tehlikesi hâlâ sürerken, ABD'li orta ölçekli bankalar bütün mevduatları için 2 yıllık garanti verilmesini istiyor. ABD'de 4 bankanın iflasının ardından First Republic Bank'ın iflas yolunda olduğu iddiası da piyasaları sarsmaya yetti.

Ekonomi Servisi
04:00 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ABD'de dört bankanın iflası sonrası bir haftalık kayıp 460 milyar dolar.

ABD'de dört bankanın iflası sonrası bir haftalık kayıp 460 milyar dolar.


ABD'de peşi sıra 3 bankanın batışı ile başlayan ve sonrasında Avrupa ülkelerine sıçrayan finansal krizin ekonomik maliyeti netleşmeye başladı. Son 1 haftada yaşanan panik nedeniyle, küresel piyasalarda bankacılık hisseleri 460 milyar dolar eridi. İngiliz Financial Times gazetesine göre, kriz ekonomiye ağır darbe vurdu. Bunun etkilerinin en hızlı ölçüldüğü yer ise finansal piyasalar.,

ÜLKE EKONOMİLERİNE MALİYETİ AĞIR OLDU

Bu süreçte, en büyük darbeyi yüzde 18’lik düşüşle ABD’deki KBW Bank'ın yediği ifade edildi. Avrupa’nın Stoxx 600 bankaları yüzde 15 çakılırken, Japonya Topix Endeksi’ndeki bankacılık sektörü de yüzde 9 oranında geriledi. Önceki gün, ABD Merkez Bankası (Fed) ile Kanada, İngiltere, Japonya, İsviçre merkez bankaları likiditeyi artırma adımı atmasına rağmen piyasalardaki karamsarlık ve satış baskısı devam etti. Piyasalarda, benzer kayıpların sürmesinden endişe edilirken, krizin ekonomilere maliyetinin ağır olabileceği ifade ediliyor.

KÜÇÜK KIYAMET SENARYOSU

Piyasadaki karamsar hava birçok kuruluş tarafından da teyit edildi. JPMorgan Stratejisti Marko Kolanovic, ABD'li ekonomist Hyman Minsky'nin adıyla anılan ekonomik çıkışın sonuna ve istikrarsızlığın artmasına işaret eden 'Minsky anı' olasılığının arttığına dikkat çekti. JPMorgan Stratejisti Marko Kolanovic'e göre, merkez bankaları yüksek enflasyonla mücadele ederken bankacılık krizi, piyasadaki dalgalanma ve devam eden ekonomik belirsizlik, 'Minsky anı' yaşanması ihtimalini artırdı.

Dört dev battı beşincisi yolda

Küresel ekonomide son bir haftadır dört büyük bankanın zincirleme iflasının etkisi sürüyor. Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank ve Credit Suisse gibi dev bankalar batarken, Fist Republic Bank'ın şu anda sallantıda olduğu iddia edildi. Bankanın özellikle yoğun mevduat kaçışı yaşadığı belirtildi. First Republic Bank'ın, ABD'deki üç rakibini batıran müşteri kaçışının kurbanı oldu ve potansiyel mevduat çıkışlarına ilişkin bir tahmine göre bu rakam 89 milyar dolar. ABD'li on bir kredi kuruluşu geçen hafta First Republic Bank'ı 30 milyar dolarlık nakit akışıyla desteklemeye çalıştı.



#ABD
#Fed
#Avrupa
#Küresel Ekonomi
26 dakika önce
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