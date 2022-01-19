Tam hali 80, yarısı 5 bin TL: İsteyen aracının arkasına takabilir

Odunpazarı ilçesinde yaşayan Serdar Közmez’ın, motosiklet takasıyla aldığı römork dikkat çekiyor. Közmez, yaklaşık 2 yıldır evinin garajında sakladığı 1990 model otomobilden yapılmış römorku satılığa çıkardı ve büyük ilgi topladı.
Otomobilin tam halinin piyasa değeri 80 bin TL iken, ikiye bölünüp römork haline getirilmesiyle birlikte 5 bin TL’ye satılması dikkat çekti. Aradaki fiyat farkının, aracın motorunun, tavanının, ön kısmının ve ruhsatının olmamasından dolayı kaynaklandığı öğrenildi.
Bu tarz römorkların dekoratif olarak kullanıldığını söyleyen Közmez, isteyen aracının arkasına da takabileceğini belirtti.
“Bunu genelde dekoratif olarak kullanıyorlar”
Sağlık personeli Serdar Közmez, “Römorku 2 sene önce motosiklet takasıyla aldım. Fiyatını pek önemsemedim o yüzden 5 bin liraya satılığa çıkardım. Bunu genelde dekoratif olarak kullanıyorlar. İsteyen aracının arkasına takıp da kullanabilir. Römork 750 kilogramın altında olduğu için ruhsatsız. O yüzden fiyatı uygun. Normalde bu aracın tam halinin piyasa değeri 80 bin TL, ama römork olarak 5 bin TL’ye satıyorum” dedi.
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Kanada merkezli Daymak firmasından üç tekerlekli elektrikli otomobil Daymak Spiritus'un ilk test videosu geldi.
Hem kablosuz şarj hem de güneş enerji sistemiyle donatılacak elektrikli Daymak Spiritus için nihai olarak iki farklı versiyon sunulacak. Spiritus Deluxe modeli 20 bin dolarlık bir fiyata sahip olacak ve 140 kms hıza çıkabilecek.
36 kWh pil paketiyle 290 km kadar menzil getiren versiyonun üstünde fiyat konusunda büyük bir artış getiren Spiritus Ultimate bulunacak.
Spiritus Ultimate modeli tam 149 bin dolarlık bir fiyata sahip olacak. Bu versiyon 210 kms hıza çıkabilecek ve 80 kWh pil paketiyle 480 km menzil getirecek. Ortak olarak 0’dan 100 kms hıza 6,9 saniyede çıkan Spiritus serisi, üç farklı renkte elde edilebilecek.
Daymak, geçtiğimiz yıl Spiritus adını verdiği üç tekerlekli elektrikli otomobili için bir kitlesel fonlama platformu üzerinden destek toplamıştı. Üç tekerlekli yapısı nedeniyle iki kişilik olan otomobil, firmaya göre kişilere Go-Kart benzeri bir sürüş deneyimi getiriyordu.
Araç ilk aşamada sadece bilgisayar ortamında gösterilmiş daha sonra ise yukarıdaki fotoğraf ile gerçek prototip sürümü görücüye çıkarılmıştı. Dün ise aracın ilk test sürüşünde çekilen video paylaşıldı.
DAYMAK SPİRİTUS'UN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI<br><br>Daha önce verilen bilgilere göre hem kablosuz şarj hem de güneş enerji sistemiyle donatılacak elektrikli Daymak Spiritus için nihai olarak iki farklı versiyon sunulacak.
Spiritus Deluxe modeli 20 bin dolarlık bir fiyata sahip olacak ve 140 kms hıza çıkabilecek. 36 kWh pil paketiyle 290 km kadar menzil getiren versiyonun üstünde fiyat konusunda büyük bir artış getiren Spiritus Ultimate bulunacak.
Spiritus Ultimate modeli tam 149 bin dolarlık bir fiyata sahip olacak. Bu versiyon 210 kms hıza çıkabilecek ve 80 kWh pil paketiyle 480 km menzil getirecek. Ortak olarak 0’dan 100 kms hıza 6,9 saniyede çıkan Spiritus serisi, üç farklı renkte elde edilebilecek.
Spiritus Ultimate modeline otomatik açılabilen kapılar ve çekim kontrol sistemleri koyacaklarını aktaran Daymak, halen prototip aşamasında olan seriyle gerçek çıkışı 2023 yılında yapabilir. Firma şu an fabrika konusunda önemli çalışmalar yapıyor ve yılda 50 bin Spiritus üretmeyi hedefliyor.
Dünyanın en ilginç otomobili: Öyle bir özelliği var ki...
Kanada merkezli Daymak firmasından üç tekerlekli elektrikli otomobil Daymak Spiritus'un ilk test videosu yayınlandı. Hem kablosuz şarj hem de güneş enerji sistemiyle donatılacak elektrikli Daymak Spiritus için nihai olarak iki farklı versiyon sunulacak. Daymak Spiritus otomobilin özellikleri ve fiyatı merak ediliyor. Peki Daymak Spiritus ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
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Led Gösterge, ön ve arka koruma demiri, çelik jant, sıcak soğuk hava üfleme özelliği ile ekonomik ulaşım aracı K5 artık Türkiye'de satışta. Dört tekerli şase, geniş iç hacim ve yeni teknoloji motoru ile Regal K5 özellikleri ve fiyatı ile şimdiden ilgi odağı olacağa benziyor. İşte ayrıntılar...<br>
Bilindiği üzere Türkiye'de tanınmış marka elektrikli otomobiller çok ucuz değil. Türkiye'de en ucuz elektrikli otomobili hangisi? Türkiye'de en ucuz elektrikli otomobili kaç para? Regal Raptor nedir, özellikleri nelerdir tüm detaylar haberimizde...<br>
Fakat çeşitli seçeneklere yönelirseniz daha makul modellerle karşılaşabilirsiniz.
Bu modellerden akla ilk geleni Regal. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa çıkan Regal Raptor, ucuza otomobil arayanlar için biçilmiş kaftan.<br>
İçerisinde bildiğimiz otomobil aküsü bulunan modelin menzili 100 km. Elbette akü takviyesiyle bu menzili arttırmanız mümkün.
3 kişilik bir kapasiteye sahip olan model, yokuşlarda tatminkar bir performans sunuyor.
Elbette burada dimdik bir yokuştan bahsetmiyoruz. Aksi takdirde dik bir yokuşta bu araçla tek kişi bile yolda kalabilirsiniz.
İçerisinde ısıtma sistemi de bulunan modelin en etkileyici yanı ise fiyatı. Yalnızca 55 bin 900 TL’ye satılan bu model normal ev prizinden kolaylıkla şarj olabiliyor.
Otomobili tamamen şarj etmeniz yaklaşık olarak 8 saat sürüyor. Elbette akü eklerseniz bu süre biraz daha artabilir.
Eğer şehir içerisinde kullanmak için küçük bir araç arıyorsanız Regal Raptor aradığını model olabilir.
Normal elektrikli otomobillerde lityum piller kullanılıyor.
Regal Raptor da ise bildiğimiz otomobil aküsüne yer verilmiş.
Dolayısıyla bu otomobilde hızlı şarj özelliği bulunmuyor.
Dünyanın en ucuz elektrikli otomobili Türkiye'de satışta: Fiyatı sadece 56 bin TL
Dünyanın açık ara en ucuz elektrikli otomobili sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı sadece 55 bin 900 lira olan model satışa çıktığı ilk günden beri ilgi odağı oldu. Peki Türkiye'de en ucuz elektrikli otomobili hangisi? Türkiye'de en ucuz elektrikli otomobili kaç para? İşte detaylar.