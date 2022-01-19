Ekonomi Tam hali 80, yarısı 5 bin TL İsteyen aracının arkasına takabilir
OTOMOTİV

Tam hali 80, yarısı 5 bin TL: İsteyen aracının arkasına takabilir

Eskişehir’de 80 bin TL değerindeki eski model bir otomobilin arka kısmının römork haline dönüştürülmesiyle birlikte 5 bin TL’ye satılması dikkat çekti. Bu tarz römorkların dekoratif olarak kullanıldığını söyleyen Serdar Közmez, isteyen aracının arkasına da takabileceğini belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Tam hali 80, yarısı 5 bin TL: İsteyen aracının arkasına takabilir
1990 model otomobilden yapılmış römork satılığa çıktı.

Odunpazarı ilçesinde yaşayan Serdar Közmez’ın, motosiklet takasıyla aldığı römork dikkat çekiyor. Közmez, yaklaşık 2 yıldır evinin garajında sakladığı 1990 model otomobilden yapılmış römorku satılığa çıkardı ve büyük ilgi topladı.

İHA

Otomobilin tam halinin piyasa değeri 80 bin TL iken, ikiye bölünüp römork haline getirilmesiyle birlikte 5 bin TL’ye satılması dikkat çekti. Aradaki fiyat farkının, aracın motorunun, tavanının, ön kısmının ve ruhsatının olmamasından dolayı kaynaklandığı öğrenildi.

Bu tarz römorkların dekoratif olarak kullanıldığını söyleyen Közmez, isteyen aracının arkasına da takabileceğini belirtti.

İHA

“Bunu genelde dekoratif olarak kullanıyorlar”

Sağlık personeli Serdar Közmez, “Römorku 2 sene önce motosiklet takasıyla aldım. Fiyatını pek önemsemedim o yüzden 5 bin liraya satılığa çıkardım. Bunu genelde dekoratif olarak kullanıyorlar. İsteyen aracının arkasına takıp da kullanabilir. Römork 750 kilogramın altında olduğu için ruhsatsız. O yüzden fiyatı uygun. Normalde bu aracın tam halinin piyasa değeri 80 bin TL, ama römork olarak 5 bin TL’ye satıyorum” dedi.

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Spiritus Ultimate modeli tam 149 bin dolarlık bir fiyata sahip olacak. Bu versiyon 210 kms hıza çıkabilecek ve 80 kWh pil paketiyle 480 km menzil getirecek. Ortak olarak 0’dan 100 kms hıza 6,9 saniyede çıkan Spiritus serisi, üç farklı renkte elde edilebilecek.
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Dünyanın en ilginç otomobili: Öyle bir özelliği var ki...
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Fakat çeşitli seçeneklere yönelirseniz daha makul modellerle karşılaşabilirsiniz.
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Bu modellerden akla ilk geleni Regal. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa çıkan Regal Raptor, ucuza otomobil arayanlar için biçilmiş kaftan.<br>
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İçerisinde bildiğimiz otomobil aküsü bulunan modelin menzili 100 km. Elbette akü takviyesiyle bu menzili arttırmanız mümkün.
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3 kişilik bir kapasiteye sahip olan model, yokuşlarda tatminkar bir performans sunuyor.
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Elbette burada dimdik bir yokuştan bahsetmiyoruz. Aksi takdirde dik bir yokuşta bu araçla tek kişi bile yolda kalabilirsiniz.
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İçerisinde ısıtma sistemi de bulunan modelin en etkileyici yanı ise fiyatı. Yalnızca 55 bin 900 TL’ye satılan bu model normal ev prizinden kolaylıkla şarj olabiliyor.
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Otomobili tamamen şarj etmeniz yaklaşık olarak 8 saat sürüyor. Elbette akü eklerseniz bu süre biraz daha artabilir.
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Eğer şehir içerisinde kullanmak için küçük bir araç arıyorsanız Regal Raptor aradığını model olabilir.
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Normal elektrikli otomobillerde lityum piller kullanılıyor.
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Regal Raptor da ise bildiğimiz otomobil aküsüne yer verilmiş.
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Dolayısıyla bu otomobilde hızlı şarj özelliği bulunmuyor.
Dünyanın en ucuz elektrikli otomobili Türkiye'de satışta: Fiyatı sadece 56 bin TL
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