Tam hali 80, yarısı 5 bin TL: İsteyen aracının arkasına takabilir

Odunpazarı ilçesinde yaşayan Serdar Közmez’ın, motosiklet takasıyla aldığı römork dikkat çekiyor. Közmez, yaklaşık 2 yıldır evinin garajında sakladığı 1990 model otomobilden yapılmış römorku satılığa çıkardı ve büyük ilgi topladı.

İHA

Otomobilin tam halinin piyasa değeri 80 bin TL iken, ikiye bölünüp römork haline getirilmesiyle birlikte 5 bin TL’ye satılması dikkat çekti. Aradaki fiyat farkının, aracın motorunun, tavanının, ön kısmının ve ruhsatının olmamasından dolayı kaynaklandığı öğrenildi.

Bu tarz römorkların dekoratif olarak kullanıldığını söyleyen Közmez, isteyen aracının arkasına da takabileceğini belirtti.

İHA

“Bunu genelde dekoratif olarak kullanıyorlar”

Sağlık personeli Serdar Közmez, “Römorku 2 sene önce motosiklet takasıyla aldım. Fiyatını pek önemsemedim o yüzden 5 bin liraya satılığa çıkardım. Bunu genelde dekoratif olarak kullanıyorlar. İsteyen aracının arkasına takıp da kullanabilir. Römork 750 kilogramın altında olduğu için ruhsatsız. O yüzden fiyatı uygun. Normalde bu aracın tam halinin piyasa değeri 80 bin TL, ama römork olarak 5 bin TL’ye satıyorum” dedi.

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FOTOĞRAF 15 Kanada merkezli Daymak firmasından üç tekerlekli elektrikli otomobil Daymak Spiritus'un ilk test videosu geldi. Hem kablosuz şarj hem de güneş enerji sistemiyle donatılacak elektrikli Daymak Spiritus için nihai olarak iki farklı versiyon sunulacak. Spiritus Deluxe modeli 20 bin dolarlık bir fiyata sahip olacak ve 140 kms hıza çıkabilecek. 36 kWh pil paketiyle 290 km kadar menzil getiren versiyonun üstünde fiyat konusunda büyük bir artış getiren Spiritus Ultimate bulunacak. Spiritus Ultimate modeli tam 149 bin dolarlık bir fiyata sahip olacak. Bu versiyon 210 kms hıza çıkabilecek ve 80 kWh pil paketiyle 480 km menzil getirecek. Ortak olarak 0’dan 100 kms hıza 6,9 saniyede çıkan Spiritus serisi, üç farklı renkte elde edilebilecek. Daymak, geçtiğimiz yıl Spiritus adını verdiği üç tekerlekli elektrikli otomobili için bir kitlesel fonlama platformu üzerinden destek toplamıştı. Üç tekerlekli yapısı nedeniyle iki kişilik olan otomobil, firmaya göre kişilere Go-Kart benzeri bir sürüş deneyimi getiriyordu. Araç ilk aşamada sadece bilgisayar ortamında gösterilmiş daha sonra ise yukarıdaki fotoğraf ile gerçek prototip sürümü görücüye çıkarılmıştı. Dün ise aracın ilk test sürüşünde çekilen video paylaşıldı. DAYMAK SPİRİTUS'UN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI<br><br>Daha önce verilen bilgilere göre hem kablosuz şarj hem de güneş enerji sistemiyle donatılacak elektrikli Daymak Spiritus için nihai olarak iki farklı versiyon sunulacak. Spiritus Deluxe modeli 20 bin dolarlık bir fiyata sahip olacak ve 140 kms hıza çıkabilecek. 36 kWh pil paketiyle 290 km kadar menzil getiren versiyonun üstünde fiyat konusunda büyük bir artış getiren Spiritus Ultimate bulunacak. Spiritus Ultimate modeli tam 149 bin dolarlık bir fiyata sahip olacak. Bu versiyon 210 kms hıza çıkabilecek ve 80 kWh pil paketiyle 480 km menzil getirecek. Ortak olarak 0’dan 100 kms hıza 6,9 saniyede çıkan Spiritus serisi, üç farklı renkte elde edilebilecek. Spiritus Ultimate modeline otomatik açılabilen kapılar ve çekim kontrol sistemleri koyacaklarını aktaran Daymak, halen prototip aşamasında olan seriyle gerçek çıkışı 2023 yılında yapabilir. Firma şu an fabrika konusunda önemli çalışmalar yapıyor ve yılda 50 bin Spiritus üretmeyi hedefliyor. Dünyanın en ilginç otomobili: Öyle bir özelliği var ki... Kanada merkezli Daymak firmasından üç tekerlekli elektrikli otomobil Daymak Spiritus'un ilk test videosu yayınlandı. Hem kablosuz şarj hem de güneş enerji sistemiyle donatılacak elektrikli Daymak Spiritus için nihai olarak iki farklı versiyon sunulacak. Daymak Spiritus otomobilin özellikleri ve fiyatı merak ediliyor. Peki Daymak Spiritus ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

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