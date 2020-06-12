TANAP gazı 6 milyar metreküpe çıkıyor: Doğrudan arzı güvenli hale getirdi

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, “TANAP, Güney Gaz Koridoru olarak adlandırılan, Avrupa Birliği ve küresel enerji jeopolitiği açısından stratejik değer taşıyan yeni bir gaz değer zincirinin en önemli halkasını oluşturuyor” dedi.

Bölge haritası

GAZ AKTARIMI KADEMELİ ARTACAK

Düzyol, projeyle Türkiye'ye gaz akışının kademeli olarak arttığını belirterek, “Ticari operasyonumuzun ikinci yılının tamamlandığı 30 Haziran 2020 itibarıyla Azerbaycan’dan Türkiye’ye TANAP ile taşıdığımız toplam gaz 6 milyar metreküpe ulaşacak” dedi.

Düzyol, bundan sonraki dönemde de yıllık bazda 6 milyar metreküp gaz taşınacağını dile getirdi. Düzyol, TANAP'ın Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanındaki süregelen iş birliğinin önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Düzyol, “1850 kilometreyle Orta Doğu ve Avrupa’nın en uzun ve en büyük çaplı doğal gaz boru hattı olan TANAP, Türkiye’nin doğu-batı enerji koridoru olma hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu doğal gaz iletim altyapısının ana omurgasını oluşturuyor. TANAP, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin çoğunlukla batısında yer alan tüketim merkezlerine ulusal iletim sisteminin kısıtlarından bağımsız şekilde doğrudan gaz arzı sağlanabilmesi açısından da önem taşıyor” dedi.