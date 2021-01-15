Ekonomi TANAPın yıllık geliri 1,5 milyar doları aşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TANAP’ın yıllık geliri 1,5 milyar doları aşacak

TANAP’ın yıllık geliri 1,5 milyar doları aşacak

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projede tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık gelirin 1,5 milyar doları aşacacağını belirtti. Avrupa'ya 10,9 milyon metreküp gaz taşındığını belirten Düzyol, 2020 yıl sonu itibarıyla BOTAŞ'ın TANAP'tan aldığı gaz miktarının 8,4 milyar metreküp olduğunu söyledi.

Burak Karaca Yeni Şafak
TANAP'ta 30 Haziran 2018'de ticari gaz teslimatı başlamıştı.
TANAP'ta 30 Haziran 2018'de ticari gaz teslimatı başlamıştı.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projenin normal bütçesinden yüzde 45 daha düşük maliyetle hayata geçirildiğini belirterek, "Projede 2022 yılı gibi tam kapasiteye ulaştığımızda yıllık taşıma gelirimiz 1,5 milyar doları aşacak" dedi. Projeye ilişkin bilgileri paylaşan Düzyol, yaklaşık 40 milyar dolarlık bir değer zinciri olan Güney Gaz Koridoru'nun 1850 kilometrelik kısmını oluşturan TANAP'ta 30 Haziran 2018'de ticari gaz teslimatının başladığını anımsatarak, “İlk yıl için 2 milyar metreküp gaz taşınmaya başlandı. Sonrasında 4 milyar metreküpe çıktık ve 30 Haziran 2020'de 6 milyar metreküpe ulaşıldı. 2020 yıl sonu itibarıyla ise BOTAŞ'ın TANAP'tan aldığı gaz miktarı 8,4 milyar metreküp oldu” dedi.

11 MİLYON METREKÜP GAZ AVRUPA'YA GEÇTİ

  • Düzyol, 30 Haziran 2020'den 30 Haziran 2021'e kadar verilecek toplam gaz miktarının 6 milyar metreküpe ulaşacağını vurgularken, böylece, 30 Haziran 2021 itibarıyla TANAP'tan Türkiye'ye gelen toplam gaz miktarının 12 milyar metreküpe yükseleceğini ifade etti. Yıllık taşınacak gaz miktarının 6 milyar metreküp olarak devam edeceği bilgisini paylaşan Düzyol, sözlerini şöyle sürdürdü: “TANAP 26 Kasım 2019'da Avrupa'ya gaz taşımaya hazır hale geldi fakat Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) tamamlanmasını bekliyoruz. TAP'ta 31 Aralık 2020'de ticari gaz akışının başladı ve bu tarihten itibaren Avrupa'ya 10,9 milyon metreküp gaz taşındı. Projede tam kapasiteye ulaştığımızda yıllık taşıma gelirimiz 1,5 milyar doları aşacak. Ortaklarımıza, hisseleri oranında da taşıma gelirinden temettü olarak ciddi miktarda nakit akışı olacak.

HALKA ARZ GÜNDEMDE DEĞİL

TANAP'ın yıllık kapasitesinin 16 milyar metreküp olduğunu aktaran Düzyol, ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkabileceğini söyledi. Düzyol, şu anda TANAP'ın halka arzına ilişkin bir gündemleri olmadığını da belirtti. TANAP ortakları arasında Azerbaycan Güney Gaz Koridoru Şirketi-SGC yüzde 51, SOCAR Turkey Enerji yüzde 7, BOTAŞ yüzde 30 ve BP Pipelines (TANAP) yüzde 12 olmak üzere yer alıyor.

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