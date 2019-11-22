Ekonomi Tanktaki yakıtın kalitesi takip edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tanktaki yakıtın kalitesi takip edilecek

Piyasaya arz edilmek üzere tanklarda bekletilen akaryakıtların kalitesi izlenecek. Bunun için de tanklarda bekletilen akaryakıtların kalite ve miktarına ilişkin aykırılıkların belirlenebilmesi amacıyla ulusal marker ölçümü yapılacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Depolardaki Akaryakıt Kalitesinin İzlenmesi Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, piyasaya arz edilmek üzere stok izleme sistemi kapsamındaki tanklarda bekletilen akaryakıtların kalite ve miktarına ilişkin aykırılıkların belirlenebilmesi amacıyla ulusal marker ölçümü yapılacak, akaryakıtların teknik düzenlemelere uygunluğu izlenecek, ulusal marker stok kontrolü gerçekleştirilecek ve stok izleme sistemi kapsamında ölçüm sistemleri kontrol edilecek.

  • Aynı tesiste farklı lisans sahiplerine ait ulusal marker bulunması durumunda ise stok tespit işlemleri her lisans sahibi için ayrı ayrı yapılacak.

Karar, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

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