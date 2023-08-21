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Ekonomi

TARES ile işletmelere 1.2 trilyonluk güvence

Uğur Duyan
04:00 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Ticari işletmelerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak için geliştirilen Taşınır Rehin Sicil Sistemi (TARES) ile 1.2 trilyon liralık güvence tutarı sağlandı. Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü iç ticaretin düzenlenmesi ve geliştirilmesi alt programı kapsamındaki TARES, 2016 yılında yapılan kanun değişikliği ile yürürlüğe girdi. Ticari işletmelerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak için geliştirilen sistemden 78 bin 679 işletme yararlandı. Sistemde tescil edilen sözleşmeler ile işletmelere 1.2 trilyon lira güvence tutarı karşılığında finansman verildi.



#İşletme
#Ticaret
#Destek
#TARES
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