Tarım Kredi et arzını artırıyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Et ve Süt Kurumu'nun uygun fiyatlı ürünlerini yaygınlaştırmak için kolları sıvadı. 250 mağazasında sattığı ESK ürünlerini 1000 mağazaya çıkartacak Tarım Kredi Kooperatif marketleri böylece pahalı et ürünlerinin de önüne geçmeyi hedefliyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kooperatif marketlerinde Et ve Süt Kurumunun verdiği etleri sattıklarını, şimdiye kadar 250 markette bu satışı gerçekleştirdiklerini, diğer ürünlerde olduğu gibi ette de uygun ürünleri tüketiciye sunacaklarını belirterek, "Yaptığımız görüşmelerle, et satışı yaptığımız market sayısını 250'den 1000 markete çıkarma kararı aldık. Et ve Süt Kurumu, hem yeni tarzda ürün verecek, hem de bugüne oranla 4 kat daha fazla ürün verecek. Böylece ESK'nın ürünlerini sattığımız market sayısı artacak, tüketici bu ürünleri daha fazla bulabilecek. ESK'nın ürünleri dışında sair et ürünleri de olacak. Marketlerimizde piyasanın yarı fiyatına satılan ESK ürünleri tüketiciyle buluşacak" dedi.