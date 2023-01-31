Tarım Kredi et arzını artırıyor

q Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, marketlerde 1400 kadar ürün bulunduğunu, bunlardan en az 600 kadarında piyasanın en ucuz fiyatıyla satış yaptıklarını söyledi. Aydın "Yüzde 1,5 ile yüzde 25 arasında değişen oranda daha ucuzuz diğer marketlere göre. Bu ucuzluk tabii sadece bizde olmuyor. Biz indirim yaptığımızda diğer marketler de fiyatlarını ona göre düzenliyor. Biz piyasayı yönetelim iddiasında değiliz ama biz ucuz sattığımızda rakiplerimiz de ona göre fiyatlama yapıyor ama sattığımız 1400 üründe fiyatları biz belirliyoruz diyebilirim. Örneğin UHT sütte şu anda en uygun biziz" şeklinde konuştu.