Tarım Kredi marketlerde fiyatlar aşağı çekildi

Bayramali Yıldırım, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan gerilemenin marketlerdeki ürün fiyatlarına etkisini değerlendirdi.



Son 3 ayda döviz kurlarında spekülatif bir artış yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, "Bu aslında Türkiye gerçeklerinde olmayan bir yükselişti. Buna bağlı olarak girdi fiyatları çok arttığı için gıda ürünlerinde de fiyatlar arttı." diye konuştu.

"Yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası döviz kurlarında devam eden geri çekilmeye işaret eden Yıldırım, "Girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık." ifadelerini kullandı.

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Üretici firmaların da girdi maliyetleri düştüğü için bunu fiyatlara yansıtması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, konunun sosyal sorumluluk boyutunun da bulunduğunun altını çizdi.

Yıldırım, bakliyat grubu, yağ, deterjan ve kozmetik grubu gibi birçok üründe indirim yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık. Temel ihtiyaçlarda indirimlerimizi hızlıca yaptık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz devam ettikçe inanıyorum ki perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim yapmak zorunda kalacak."

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FOTOĞRAF 9 Hükümet tarımda gelir sigortasından arazi bankacılığına kadar birçok başlıkta yeni uygulamaları devreye alırken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere, çiftçilere yönelik desteğin yüzde yüz arttığını söyledi. 2022'DE TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ 26 MİLYAR LİRAYA DAYANACAK<br><br>Bakan Pakdemirli gelecek yıl 25.8 milyar lira tarımsal destek verileceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, çiftçiye verilen mazot, gübre desteğinin 25 milyar lirayı aştığını, tarım sigortası kapsamında devletin verdiği prim desteği 8.9 milyar liraya ulaştığını belirtti. MODERN SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN 36 BİN PROJE DESTEKLENDİ<br><br>Bakan Pakdemirli, modern sulama sistemleri kurulması kapsamında 36 bin projenin hibe kapsamına alındığını belirterek bu kapsamda da yaklaşık 765 milyon lira hibe desteği ödemesi yapıldığını ifade etti. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Mart ayı itibariyle de proje kabul işlemlerine başlandığını 8 bin adet proje için 300 milyon liralık ödeneğin tamamının tahsis edildiğini kaydetti. Üretici, çiftçilere yönelik verilen destekler Meclis gündemine taşındı. Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Pakdemirli'nin verdiği bilgiye göre, bu yılın Eylül ayı itibariyle tarım sigortası poliçe sayısı 15 milyon 600 bine ulaştı, üreticilerin ürünlerinde meydana gelen hasarlar nedeniyle ödenen hasar tazminatı tutarı da 8.2 milyar lira oldu.. BİTKİSEL ÜRETİME 104 MİLYARLIK DESTEK<br><br>Bakan Pakdemirli, 2002 yılında 1.8 milyar lira olan tarımsal desteklerin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, bugüne kadar üreticiye mazot, gübre desteğinin 25 milyar lira, bitkisel üretim destek ödemesinin de 104 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Bakan Pakdemirli, \"Ülkemizde stratejik tarımsal ürünlerin üretiminin havzalara göre planlanarak yönlendirilmesi, üretimin artırılması, verim ve kalitenin yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor\" dedi.. 64 MİLYARLIK KREDİ DESTEĞİ<br><br>Bakan Pakdemirli, son üç yılda Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden üreticilere kullandırılan tarımsal kredi miktarının yüzde 56 artışla bu yıl 64 milyar liraya ifade etti. Kırsal kalkınma programlarıyla 326 bin projeye 24 milyar liralık destek verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 465 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımsal hasılanın son 3 yılda 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını vurguladı.. Çiftçiye dev destek Bakan Pakdemirli çiftçiye yapılacak destek ödemesinin detaylarını paylaştı Koronavirüs pandemisi döneminde destek ödemeleriyle vatandaşın yanında olan hükümet, 2022'de yardımlarını artırarak devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere, çiftçilere yönelik desteğin yüzde yüz arttığını söylerken, gelecek yıl verilecek olan miktarı da açıkladı.

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