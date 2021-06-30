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Tarım teknolojisine akıllı yatırım

Konya Karatay Üniversitesi; Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’yı akıllı tarımın merkezi haline getirecek AKİTEK projesi geliştirdi. Sanayi-üniversite işbirliğiyle; tarım makineleri ihracatının %45’ini, üretiminin ise %65’ni üstlenen Konya’da ekipmanlarının yerlilik oranı artırılması ve ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​Tarım teknolojisine akıllı yatırım
Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) bünyesinde akıllı tarıma olanak verecek akıllı tarım makinelerinin bölge sanayisi ile iş birliği içerisinde geliştirilmesine yönelik projeler geliştirilecek.

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da, tarım ve teknolojiyi bir araya getiren önemli bir proje Cumhuriyet’in 100. yılına armağan edildi. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nin sektörün farklı paydaşları ile bir araya gelerek işbirliği içinde hayata geçirdiği Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) bünyesinde akıllı tarıma olanak verecek akıllı tarım makinelerinin bölge sanayisi ile iş birliği içerisinde geliştirilmesine yönelik projeler geliştirilecek.

KÜRESEL PAZARDA REKABET

  • AKİTEK hakkında bilgi veren Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Doğru, “Bu merkez ile hem orta vadede tarım makineleri üreticilerimiz dünya pazarında daha rekabetçi hale getirilecek hem de uzun vadede bu makinelerin ülkemizde yaygınlaşması ve etkin kullanımı, tarımdaki performansımızı da daha yukarılara çekecek” dedi. Doğru, proje kapsamında Avrupa Birliği’nden 5 milyon Euro fon alındığının altını çizdi.

KONYA AKILLI TARIMIN MERKEZİ OLMALI

Bu merkezde geliştirilecek akıllı teknolojilere sahip tarım ekipmanları sayesinde Türkiye’den döviz çıktısına sebep olan ithal ekipmanların girişine engel olunacağını belirten Doğru, “Bir yandan da üreticilerimizin dünya çapında rekabet gücü artırılacağı için ülkemize döviz girdisi sağlanacaktır. Konya’yı akıllı tarımın merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü Konya, tarım makineleri ihracatının yüzde 45’ini, üretiminin ise yüzde 65’ni üstleniyor” diye konuştu.

Karatay'da pilot eğitimi ve enerji yönetimi

  • İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılmış ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğinde olan Karatay Medresesi’nden alan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi; 32 lisans, 12 ön lisans ve 31 lisansüstü programıyla teori ile uygulamalı eğitimi bir araya getirerek gençleri geleceğe hazırlıyor. İslam İktisadı, Enerji Yönetimi gibi alanlarda Türkiye’de ilk defa bölüm açan ve ülkemizde havacılık sektörünün gelişmesi için Türkiye’de kendi havayoluna ve planör uçaklara sahip ilk pilotaj bölümüne sahip üniversitesidir.
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