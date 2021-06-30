​Tarım teknolojisine akıllı yatırım

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da, tarım ve teknolojiyi bir araya getiren önemli bir proje Cumhuriyet’in 100. yılına armağan edildi. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nin sektörün farklı paydaşları ile bir araya gelerek işbirliği içinde hayata geçirdiği Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) bünyesinde akıllı tarıma olanak verecek akıllı tarım makinelerinin bölge sanayisi ile iş birliği içerisinde geliştirilmesine yönelik projeler geliştirilecek.

KÜRESEL PAZARDA REKABET

AKİTEK hakkında bilgi veren Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Doğru, “Bu merkez ile hem orta vadede tarım makineleri üreticilerimiz dünya pazarında daha rekabetçi hale getirilecek hem de uzun vadede bu makinelerin ülkemizde yaygınlaşması ve etkin kullanımı, tarımdaki performansımızı da daha yukarılara çekecek” dedi. Doğru, proje kapsamında Avrupa Birliği’nden 5 milyon Euro fon alındığının altını çizdi.

KONYA AKILLI TARIMIN MERKEZİ OLMALI

Bu merkezde geliştirilecek akıllı teknolojilere sahip tarım ekipmanları sayesinde Türkiye’den döviz çıktısına sebep olan ithal ekipmanların girişine engel olunacağını belirten Doğru, “Bir yandan da üreticilerimizin dünya çapında rekabet gücü artırılacağı için ülkemize döviz girdisi sağlanacaktır. Konya’yı akıllı tarımın merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü Konya, tarım makineleri ihracatının yüzde 45’ini, üretiminin ise yüzde 65’ni üstleniyor” diye konuştu.

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