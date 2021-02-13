Ekonomi Tasarruf finansmanı düzenlemesi Mecliste
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tasarruf finansmanı düzenlemesi Meclis’te

Tasarruf finansman işlemlerini ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin işleyişini düzenlemeyi amaçlayan kanun teklifi Meclis’e sunuldu. 23 maddeden oluşan kanun teklifi, asgari sermaye tutarından sözleşme fesih sürecine kadar birçok düzenleme getiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını amaçlayan 23 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti’nin teklif ettiği Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile, tasarruf finansman şirketlerinin fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haczedilemeyecek. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek. Teklifle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na, kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyetine ilişkin yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için “organizasyon ücreti”, “tahsisat”, “tasarruf finansman faaliyeti” ile “tasarruf fon havuzu” gibi kavramlar eklenecek.

ASGARİ SERMAYE TUTARI 100 MİLYON LİRA

Kanun teklifine göre tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek ve BDDK’ye belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi verilecek. Tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Bu şirketler, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak ve yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek. Şirketler, tasfiyeleri halinde tasarruf sahiplerine ödenmek üzere, tahsil ettikleri organizasyon ücretlerinin binde beşini gelir hesaplarından ayırmak zorunda olacak. BDDK, bu oranı firma bazında üç katına kadar artırmaya yetkili olacak.

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