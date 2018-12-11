Tasarruf ve dengelenme bütçesi

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler başladı. TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 bütçesini sundu. Tasarruf, mali disiplin ve dengelenme politikalarının detaylarını paylaşan Berat Albayrak, makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK HEDEFLERİNE UYGUN YOL ALIRIZ

Albayrak, “2019 yılı bütçesinde temel ilkemiz olacak mali disiplin, dengelenme, bu sürecin en temel destekleyicisi olacaktır. Uyguladığımız tasarruf politikasının yapısal değişikliklerle kalıcı hale gelmesi sağlanacaktır 2019 bütçesi Yeni Ekonomi Programı'ndaki dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacak. 2019 yılı bütçesinin, en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesi olmasıdır. Maliye politikası, para politikasıyla eş güdümlü olarak, enflasyon başta olmak üzere cari açık ve büyümeye ilişkin hedeflerle uyumlu yürütülecek” dedi.

TÜRKİYE AK PARTİ İLE 4 KAT BÜYÜDÜ

16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye ekonomisinin 4 kat büyüdüğüne dikkat çekti. Bu kapsamda 2002’de 36 milyar dolar olan ihracatın 170 milyar dolar seviyesine ulaştığına vurgu yapan Albayrak, “236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıktı. İşte AK Parti’nin ekonomi karnesi budur” değerlendirmesi yaptı.

ARALIK RAKAMI DA İYİ GELECEK

Dünya genelinde ekonomide bir bozulmanın yaşanacağını ortaya koyan bir takım tespitlerini dile getiren Albayrak, bu çerçevede artan korumacılık tedbirleriyle uluslararası ticaretin hız kestiğini kaydetti. Son dönemde düşen petrol fiyatlarının ise petrol ihracatçılarını olumsuz etkileyeceğini ifade eden Albayrak, gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin de hız kesmesinin beklendiğini belirtti ve Türkiye ekonomisinde kasımdan sonra aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü bir performansın yakalanacağını söyledi.

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GEVŞEMEYE MAHAL YOK

Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler ve öncü göstergelerdeki göreli iyileşmeler önümüzdeki dönemde büyümenin YEP’te öngörüldüğü gibi sürdürülebilir bir patikada seyredeceğine işaret ettiğini dile getiren Albayrak, “Yeni Ekonomi Programında ilan ettiğimiz üzere enflasyonla topyekûn mücadele, kamu maliyesinde disiplin ve cari açığın sürdürülebilir seviyelere düşürülmesi politikalarımızı tavizsiz sürdürmekteyiz” dedi.

YUMUŞAK GEÇİŞİ SAĞLADIK

Ekonomide 2018 yılı ikinci çeyreğinde başlayan dengelenme sürecinin üçüncü çeyrekte belirginleşerek devam ettiğinin görüldüğünü anlatan Albayrak, “Bu denli sert süreçlerde Türkiye ekonomide yumuşak geçişleri sağlayabildiğini, kontrollü bir yol izleyebildiğini göstermiştir. Bu dönemde nihai yurtiçi talep büyümeye sınırlı katkı verirken, ihracat ve turizm gelirlerindeki güçlü görünüm ve zayıf ithalat nedeniyle net dış talep büyümeye kuvvetli bir katkı sağlamıştır” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME DEVAM EDECEK

Yılın üçüncü çeyreğinde iç talebin ivme kaybettiğini, ancak alınan tedbirlerle olumsuzluğun en aza indirgendiğini kaydeden Albayrak, “Türkiye tarihin en büyük kur saldırısına rağmen büyüdü ve bu büyüme sürdürülebilir patikada devam edecek. Ekonomik aktivitedeki göreceli ivme kaybı ülkelerdeki büyüme kaybından kaynaklandı. Finansal istikrarı desteklemek amacıyla gerekli tedbirler alındı, bunun finansal piyasalar üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlandı. Sıkı para ve maliye politikaları uygulanan bir büyüme politikası izlenecek” değerlendirmesi yaptı.

SPEKÜLATİF DEDİKODULARA PRİM YOK

Yaşanan ekonomik süreçte bazı çevrelerin, “Türkiye stagflasyona girdi, Türkiye küçülecek, Türkiye resesyona girdi” spekülatif sözlerinin de cevabının verildiğini kaydeden Albayrak, “Türkiye, küresel ekonomideki bu denli sert süreçlere rağmen, tarihinin en büyük kur saldırısını yaşamasına rağmen, o saldırıyı yaşadığı dönemde dahi büyüdü. TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 1.6 oranında büyüme kaydetti” tespiti yaptı.

BÜTÇE AÇIĞI DÜŞECEK

Bu yıl cari açığın da 36 milyar doların altında olmasının beklendiğini kaydeden Albayrak, “Merkezi hükümet bütçe açığının GSYH’ya oranını 2018 yılında yüzde 1.9, 2019 yılında yüzde 1.8 tahmin ediliyor. Merkezi yönetim bütçe giderlerinin 2018’de 821.8 milyar lira, gelirlerinin 749.6 milyar lira, bütçe açığının 72.1 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2019’da ise bütçe açığının 80.6 milyar lira olmasını bekliyoruz” diye konuştu. Bakan Albayrak ayrıca, bütçede tek seferlik gelirlere yer vermediklerini anlattı.

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SOSYAL HARCAMAYA 62 MİLYAR LİRA

Bütçenin yüzde 21’ini oluşturan 161 milyar lirayı eğitime, 157 milyar lirayı da sağlığa ayırdıklarını söyleyen Albayrak, yerel yönetimlere ayrılan kaynak miktarının da 93.6 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Yine sosyal harcamalara ayrılan kaynağın 62.1 milyar liraya çıkarıldığını dile getiren Albayrak, “Bu da bütçenin yüzde 6.5’ine denk geliyor” diye konuştu.

ALTINA DAYALI KİRA TAHVİLİ İHRACI

Reel kesim kesintileri için 32.8 milyar lira kaynak ayrıldığını dile getiren Albayrak, Vadeye Dayalı Menkul Kıymet İhracına (VDMK) 118 farklı yatırımcıdan talep geldiğini,atılan adımların küresel finansal çevrelerde güçlü karşılık bulduğunu söyledi. Albayrak, “Çok kısa bir sürede Hazine garantili bir altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı daha gerçekleştirilecek” dedi.

EMEKLİ VE YAŞLIYA DESTEK SÜRECEK

Emekli ve yaşlılık aylıklarına yapılacak enflasyon farkı dahil zamlar ile emeklilere verilecek bayram ikramiyeleri nedeniyle SGK’ya yapılan transferlerin yüzde 36.5 artarak 185.1 milyar liraya çıktığını anlatan Albayrak, gelecek üç yıllık dönemde kaynakların öncelikle ihracatı artıracak, teknolojik ürün üretimi sağlayacak, cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edileceğini dile getirdi.

HAZİNE TEK HESABI İLE 3-4 MİLYAR TASARRUF

Kamu kaynaklarının önemine dikkat çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile kamu nakit kaynakları Hazine tarafından tek bir hesapta izlenecek. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağı tek hesap üzerinden yönetilecek. Tek elde toplanacak nakit rezervinin en uygun finansal araçlarla nemalandırılması sayesinde yıllık 3-4 milyar lira tasarruf elde edilecek.”