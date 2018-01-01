EkonomiTaşeron işçide kadroya geçişler yarın başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? Taşeron işçilerde kadro aşaması

Taşeron işçide kadroya geçişler yarın başlıyor

Devlet kademelerinde kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler için kadro süreci 2 Ocak'ta başlıyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçide kadroya geçişlerin 90 gün olduğunu söylemişti. Ve taşeron işçilerde kadroya geçiş süreci belli oldu. Taşeron işçiler kesin olarak ne zaman kadroya geçecek, taşeron işçilerin kadroya geçmesi için girecekleri sınavın tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

Ayşe Begüm ÇelikkolYeni Şafak
Taşeron işçiler başvuru formu ve dilekçeyle başvuru yapacak.
Taşeron işçiler başvuru formu ve dilekçeyle başvuru yapacak.

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. 2 Ocak itibariyle sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin 90 günde olacağını söylemişti. Ve taşeron işçilerin kadroya geçiş süreçleri belli oldu.

TAŞERON İŞÇİLERE 10 GÜN BAŞVURU SÜRESİ

Taşeron işçiler 2 Ocak ile 11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapacaklar. Bunun akabinde başvuran işçilerin başvuruları 12 Ocak ile 20 Şubat 2018 tarihleri arasında 40 gün incelenecek. İtiraz etmek isteyenler ise 21 Şubat ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında bu haklarını kullanabilecekler. İtirazların incelenmesi ve kadroya geçen işçilerin kesin ilan listeleri 24 Şubat ve 2 Mart arasında askıya çıkacak.

TAŞERON İŞÇİLERİN SINAV SÜRECİ

Bu süreçten sonra 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek. Sınavdan başarılı olanlar da 2 Nisan 2018'de kadroya geçmiş olacak.

TAŞERON İŞÇİLERDE BAŞVURU ŞARTLARI

Kapsamda olanlardan istekliler, başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Başvuru elden yapılacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

BAŞVURU SIRASINDA YAZILACAK DİLEKÇELERİN ÖRNEĞİ

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KİMLER KADRO İÇİN BAŞVURABİLİR?

Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunacak. Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce idareye ibraz edecekler.

Ayrıca sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınacak.

Taşeron işçilerden, beş adet vesikalık fotoğrafngüvenlik soruşturmasına ilişkin sonuç formu ve emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı alınmadığına dair belgeler istenecek.n

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ŞARTI

Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması Bakanlıklar ve merkezi Ankara’da bulunan idarelerin merkez teşkilatları için Emniyet Genel Müdürlüğünden, diğer idareler ile taşra teşkilatları için ise il valiliklerinden topluca istenecek. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınacak. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılacak.

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