Ekonomi TBBden önemli emekli maaşı promosyon açıklaması Taahhütname vermeyen emeklilere promosyon tutarları yatırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TBB'den önemli emekli maaşı promosyon açıklaması: Taahhütname vermeyen emeklilere promosyon tutarları yatırılacak

Türkiye Bankalar Birliği promosyon taahhütnamesi vermeyen emekliler promosyon tutarlarının yatırılacağını açıkladı. Ayrıca maaş hesaplarını başka bankaya taşımak isteyenlere de kolaylık sağlanacağı açıklandı. Promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Bankalar Birliği promosyon taahhütnamesi vermeyen emekliler promosyon tutarlarının yatırılacağını açıkladı. Ayrıca maaş hesaplarını başka bankaya taşımak isteyenlere de kolaylık sağlanacağı açıklandı.

ONAY VERMESİ BEKLENMEKSİZİN HESAPLARA YATIRILACAK

Türkiye Bankalar Birliği, promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildiğini bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi taahhütname onayı alınmak koşuluyla yapılmaktadır.

Onay bankalar tarafından şube dışı kanallardan (ATM, İnternet/Mobil Bankacılık, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) alınabilmekle birlikte, emeklilerimizin yoğunlukla banka şubelerini ziyaret ederek onay verdikleri görülmektedir.

  • Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, risk grubu içerisinde yer alan emeklilerimizin toplu taşıma gibi kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye atmalarını önlemek amacıyla promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkı her zaman saklı tutulacaktır.

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