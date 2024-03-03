Teknoloji Asya’dan yükseliyor

Japonya dışında, uzun yıllar fason üretimin merkezi olarak kabul gören Uzak Doğu ülkeleri, teknolojideki mutlak üstünlüklerini Barselona’yla ilan etti. 26 - 29 Şubat arasında teknoloji dünyasının kalbinin attığı İspanya’nın Barselona şehrindeki sokaklarda, etkinlik ve yeni nesil cihaz sunumlarında Çinliler başta olmak üzere Koreli, Tayvanlı ve Japon şirketleri gördük. Batılı firmaların, çalışanlarının çoğu Asyalılardan oluşuyor. Meraklısının her anının tadını çıkarmak için 1 yıl beklediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC 2024) başımıza icat çıkaranların gövde gösterisine sahne oldu.

Yeni dönüm noktamız yapay zeka

MWC Barselona bu yıl da yapay zeka ve robot teknolojilerinin yükselişine sahne oldu. Üretken yapay zeka derken, artık içerik veya mobil ürünleri hayata geçiren insansı bir zeka ve yetenekten bahsediyoruz. İnternet nasıl ki insanlığın günlük hayatını önceki dönemlere göre değiştirdiyse yapay zeka da aynı şeyi yapacak. İnsanlık her yerde; her an online durumda. Çin’deki iş ortağıyla sohbet eden biri, aynı anda maillerini okuyup, evinin güvenlik kamerasını kontrol edebiliyor. İşte MWC, her an her yerde olabilme durumunu yapay zekaya aktardı.

İnsansız robotlar artık hayatımızda

Bizlerin yaptığı veya yapması gerekenleri artık yeni nesil robotlar yapacak. Fuarda 5G, bulut ağı (cloudnet), ileri yapay zeka (AI), her şeyin interneti (IoE), teknolojinin ufku (Tech Horizon) ve finans teknolojileri (Fintech) bölümleri yeni bir dönemin ipuçlarıyla doluydu. Barista robotlar, fuar alanında ziyaretçileri karşılarken içecek servisi ikramından geri kalmadı. İnsansı robot Ameca’ya Chat GPT4’ün eklenmesi ilgiyi artırdı.

Sevgiye Bluetooth üzerinden bağlanılır mı?

Son dönemin gözde konularından olan robot hayvanlar geleceğin dünyası hakkında bizi hem meraklandırdı hem de endişelendirdi. Evdeki dostlarımızın yerini alacak Xiaomi’nin CyberDog 2 gibi örnekleri bir teknoloji editörü olarak habercilik duygusuyla izlerken, onu evimde hayal edemedim. Dijitalleşmenin, iki varlık arasındaki sevgiye Wifi ve Bluetooth üzerinden bağlanması enteresan bir şey. Fuarda sayısız araç teknolojisi birbirleriyle yarışırken, Joby Aviation şirketi tarafından üretilen 5 koltuklu elektrikli hava taksisi de yoğun ilgi gördü. Meraklısına, aracın 2026 yılı içinde havalanacağını söyleyelim.

İTO’DAN MİLLİ KATILIM

Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'den 32 şirket stant açtı. Fuarda Türkiye'nin milli katılımını İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize etti. Üçüncü kez birlikte katıldığımız İTO organizasyonu tam anlamıyla kusursuzdu. Turkuaz renklerle donatılan stantlar ziyaretçilerin ilgisini çekerken, fuardaki şirketlerin iş görüşmesini sürdürmesi için rahat bir ortam sağlandı. Türk kahvesiyle bezeli ülke misafirperverliği 4 gün boyunca hissedildi. İTO Basın Danışmanı Doğan Erdoğan’a hiç yorulmadan ve nezaketiyle gazetecilere verdiği destek için teşekkürü borç bilirim.

Bilişime öncelik

Milli katılımın ev sahibi olan İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise kurum olarak SoftITO Yazılım-Bilişim Akademisi Projesi'ni başlattıklarını belirterek, bu merkezde Türkiye'nin yazılım ihracatı stratejisine destek olmak amacıyla kritik kurumlar için nitelikli profesyoneller yetiştirdiklerini hatırlattı. Şekib Avdagiç, İTO'nun girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile İTO'nun kurucularından olduğu Teknopark İstanbul'daki endüstri uzmanlarının da küresel rekabette güçlü şekilde yarıştıklarını ifade etti.

Güç artık doğu'ya kaydı

Fuarla ilgili en önemli gözlemimiz ise Asyalı firmaların ezici üstünlüğü oldu. Barselona’nın hemen sokağında Uzak Doğulularla karşılaştık. Bindiğimiz uçaktan ayrıldığımız ana kadar hemen yer yerde onlar vardı. Veri depolama, bilgi güvenliği, 5G, cep telefonları, ev aletleri ve sanal dünya uygulamalarına yönelik yeniliklerin çoğunda Koreli, Tayvanlı, Çinli veya Japon firmalarının imzasını gördük. Batılı şirketler daha cılız teknolojilerle öne çıkarken, geleceğin sistemleri Çinlilerden sorulacak gibi duruyor.

Samsung’dan bükülebilir telefon

Dokunmatik ekranlar şekilden şekle giriyor. Samsung Display, etkinlikte dayanıklı, katlanan, genişleyebilen, şekil değiştiren ekran uygulamalarını bir robot şovla destekleyerek anlattı. Samsung Display'ın en çok ilgi gören ürünlerinden biri ise telefonu, kıvrılarak kol saati ya da bilekliğe dönüştüren Samsung Cling Band tasarımı oldu. Dolayısıyla hem telefon hem akıllı saat işlevi görebiliyor. İnce yapıda olan telefonda bir adet kamera ve usb-c bağlantı portu yer alıyor. Ayrıca kameranın yanında kalp atış hızı monitörü de yer alıyor. Böylelikle bilekte takılıyken sağlık ölçümü yapabiliyor. TECNO, MWC Barselona 2024'e dönüm noktası niteliğindeki ikinci katılımında yeni ve çığır açan fütüristik cihazlarını sergiliyor. Öncü markanın fuarda sergilediği ürünler arasında ilk yapay zeka destekli robot köpek Dynamic 1, sektörün ilk kombine AR gözlüğü ve Windows tabanlı taşınabilir oyun cihazı Pocket Go yer alıyor. TECNO ayrıca, etkinliğin ikinci gününde mobil video görüntülemede yeni bir zirveye imza atmak üzere yapay zeka kullanan yeni PolarAce görüntüleme sistemini tanıttı.

Uçan araba hayaldi gerçek oldu

Gerçek bir uçan araba fikrini hayata geçirmek üzere ortaya çıkan Alef, bir yandan üretime hazırlanıyor bir yandan da ön sipariş topluyor. Geleceğin teknolojilerinden izler taşıyan Mobil Dünya Kongresi'nde, birçok yenilikçi ürün vitrine çıktı. Kaliforniya merkezli bir start-up Alef Aeronautics'in bir süredir üzerinde çalıştığı, yakın zaman önce ilk kez sergilenen uçan araba Alef, etkinliğin en fazla ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı. Fuarda 2 kişilik aracın, 1/2 ölçekli maketi sergilendi.

VIsIon Pro gözlüklerden gövde gösterisi

Apple'ın geçen haftalarda tanıttığı Vision Pro gözlüklerinin ardından diğer artırılmış gerçeklik gözlükleri de MWC'de ilgi odağı haline geldi. Honor, Xiaomi, One Plus, Infinix, Samsung gibi markalar fuarda dikkat çekici yeniliklerini teknoloji dünyasına tanıtırken elbette son dönemin yükselen değeri yapay zeka ciddi şekilde ön plandaydı. HONOR, yapay zeka teknolojisine ilişkin iş birlikleri ve teknolojik iletişim stratejisinin lansmanını gerçekleştirdi. HONOR Magic6 Pro, fotoğrafçılık, ekran, performans ve yapay zeka destekli kullanıcı deneyimlerinde büyük gelişmeler sundu. Şirket ayrıca, Qualcomm ile ortak geliştirdiği LLaMA 2 büyük dil modelini (LLM) çevrimdışı bir ortamda sundu. Huawei, Mobil Dünya Kongresi’ndeki standında, farklı deneyim alanlarıyla kategorilere ayırdığı ürünlerini, katılımcılarla buluşturdu. 2023’te piyasaya sürülen amiral gemisi akıllı telefonlar arasında HUAWEI Mate 60 Serisi ve HUAWEI Mate X5 yer aldı.







