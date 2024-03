Teknoloji Asya’dan yükseliyor

MWC Barselona bu yıl da yapay zeka ve robot teknolojilerinin yükselişine sahne oldu. Üretken yapay zeka derken, artık içerik veya mobil ürünleri hayata geçiren insansı bir zeka ve yetenekten bahsediyoruz. İnternet nasıl ki insanlığın günlük hayatını önceki dönemlere göre değiştirdiyse yapay zeka da aynı şeyi yapacak. İnsanlık her yerde; her an online durumda. Çin’deki iş ortağıyla sohbet eden biri, aynı anda maillerini okuyup, evinin güvenlik kamerasını kontrol edebiliyor. İşte MWC, her an her yerde olabilme durumunu yapay zekaya aktardı.