Ekonomi Tekstilciden yeşil taahhüt
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tekstilciden yeşil taahhüt

Kalıcı bir dönüşüm sağlayarak küresel ihracattaki pazar payını artırmak için “yeşil eylem planı” duyuran Türk tekstil sektörü, Avrupa Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyum sağlama sözü verdi. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir dünya, temiz bir atmosfer. Bu hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Tekstilciden yeşil taahhüt
İstanbul’da dün düzenlenen toplantıda açıklanan plana göre, Türk tekstil sektörü kalıcı bir dönüşüm sağlayarak küresel ihracattaki pazar payını daha da artırmayı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyumu hedefliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan “Türk Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı” açıklandı. İstanbul’da dün düzenlenen toplantıda açıklanan plana göre, Türk tekstil sektörü kalıcı bir dönüşüm sağlayarak küresel ihracattaki pazar payını daha da artırmayı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyumu hedefliyor.

PAZARDAKİ YERİNİ GÜÇLENDİREN ADIM

  • Yılın ilk yarısında 6,2 milyar dolar ihracatla tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştiren ve dünyanın en büyük beşinci ihracatçısı olan tekstil sektörü, plan kapsamında atık suların geri kazanımı, sektörün enerji tüketiminin azaltılması, geri dönüşüm gibi birçok önemli konuda somut adımlar atacak.

Toplantının açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Geçtiğimiz haftalarda 12 ana maddeden oluşan Sürdürülebilirlik Eylem Planı kapsamında ‘dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz’ mesajını, ilan ettik. Bugün öncü sektörümüz olan tekstilde, bu adımın ilk karşılığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

EN BÜYÜK MİRAS TEMİZ BİR DÜNYA OLUR

  • Türkiye’yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceklerini belirten Gülle. Şu çağrıyı yaptı: Tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, tedarikçilerimizi ve ihracatçılarımızı, doğayı ve çevreyi önceleyen bir üretim anlayışına davet ediyorum. Gelin, fabrikalarımızın eski altyapılarını yenileyelim, yıkama ve boyama suyu altyapısını ayırıp, yıkama suyunu geri kazanalım, yıkama ve boyamada daha az su kullanan teknolojileri yaygınlaştıralım, üretimde mümkün olduğunca fosil yakıtların payını azaltalım. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir dünya, temiz bir atmosfer. Bu hepimizin boynunun borcudur.”

RİSK DEĞİL FIRSAT

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de Türk tekstil sektörünün, dünyanın en büyük 5’inci, AB’nin ise en büyük 2’nci ihracatçısı olduğunu hatırlatarak, rekabetçiliğin hızla arttığı günümüzde sektörün küresel güçlerini daha da artırabilmesi için yeni başarı hikayeleri yazmak zorunda olduğunu söyledi.

  • Türkiye’de sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak ve gelecek dönem uygulamalarına zemin hazırlamak adına çok önemli bir atılım yapıldığını anlatan TİM Sektörler Konseyi Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Başkanı Zeki Kıvanç ise “Çevreye duyarlı sürdürülebilir üretim tercih değil zorunluluk” dedi.
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