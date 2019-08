THY’de ikramlar Avusturya’dan

Rekabet Kurumu’nun onayı halinde, yıllardır iki tarafın ortaklığında yürütülen uçak içi ikram hizmetleri, yalnızca DO&CO AG’nin idaresine geçecek. THY, DO&CO ile 15 senelik hizmet alım anlaşması imzalamıştı.

EL DEĞİŞTİRİYOR

9 Ağustos’ta Rekabet Kurumu’na başvuruda, “Türk Hava Yolları A.O., DO & CO İstanbul Catering ve Restaurant Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. aracılığıyla dolaylı olarak DO&CO Aktiengesellschaft’ın ortak kontrolünde bulunan THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş.’nin, THY ve DO & CO İstanbul Catering ve Restautant Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. aracılığıyla DO&CO Aktiengesellschaft’ın dolaylı tek kontrolüne geçmesi” ifadesi yer aldı.