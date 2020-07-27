Ticaret Bakanlığı açıkladı: 60 firmaya fahiş fiyat cezası

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde vatandaşları fahiş fiyat artışlarından korumaya yönelik yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulması nedeniyle, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılmış ve fahiş fiyat artışı ile stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemeler yapmak ve gerektiğinde idari para cezası uygulamak üzere “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştu.

Ticaret Bakanlığı tarafından haksız fiyat konusunda yapılan işlemler hakkında bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulduğu 17 Nisan tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlükleri, Reklam Kurulu, CİMER, AKİM, E-Devlet ve Bakanlığın internet sitesi üzerinden toplam 1251 adet başvuru Kurula intikal ettirilmiştir. Ayrıca, Ticaret İl Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 farklı ilde toplamda yaklaşık 1300 firma denetlenmiş ve söz konusu denetimlere ilişkin raporlar da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Sekretaryasını yürüten İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Fahiş fiyat artışına ilişkin olarak Kurula intikal eden veya Kurul resen gündemine alınan şikayetlerin başında; temel gıda ürünleri, sebze ve meyveler, cerrahi maske, el dezenfektanı vb. koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular gelmektedir. Yine, salgın döneminde talebi artan saç tıraş makinası, ekmek yapma makinası vb. elektronik ürünlere yönelik başvurular da Kurul tarafından incelemeye alınmıştır. Diğer taraftan sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Bakanlığımızca hallerde resen başlatılan denetimler kapsamında Hal Kayıt Sistemine (HKS) bildirimlerinde alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istenilmiştir."

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“Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin TL’den 100 bin TL’ye, stokçuluk yapanlara ise 50 bin TL’den 500 bin TL’ye varan idari para cezası uygulanmaktadır”

İlk toplantısını 22 Mayıs tarihinde yapan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar toplam 4 toplantı gerçekleştirdi. Bu kapsamda kurula intikal eden başvuruları değerlendiren Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi: