Ekonomi TIRPORT SSL Link sayesinde, lojistikte yılda 12 milyar TLyi bulan taşımadan kaynaklı zararlar sona erecek
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TIRPORT​ SSL Link sayesinde, lojistikte yılda 12 milyar TL’yi bulan taşımadan kaynaklı zararlar sona erecek

TIRPORT SSL Link sayesinde,  lojistikte yılda 12 milyar TL’yi bulan taşımadan kaynaklı zararlar sona erecek

Lojistik yönetimini uçtan uca dijitalleştiren TIRPORT, yeni hizmeti “SSL Link” ile yük sahiplerine nakliye süreçlerinin her aşamasını cep telefonlarından canlı olarak adım adım izleme imkanı veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TIRPORT kullanıcısı bir kamyona yükleme yapıldığında, yükün tüm taşıma bilgileri anında sisteme dijital olarak işleniyor.
TIRPORT kullanıcısı bir kamyona yükleme yapıldığında, yükün tüm taşıma bilgileri anında sisteme dijital olarak işleniyor.

Ülkemiz lojistik sektörünün yıllık büyüklüğü 300 milyar TL civarında. Taşınan malların %1’i doğrudan zarara uğruyor ve %4’ünde ise yük sahibi bir şekilde zarara uğrayabiliyor. TIRPORT SSL Link sayesinde, lojistikteki %4’lik kayıp olan ve yıllık 12 milyar TL’yi bulan taşımadan kaynaklanan zararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Taşımanın %92’sinin karayolları ile yapıldığı ülkemizde, her gün yaklaşık 500 bin kamyon bir yerden başka bir yere yük taşımaya devam ediyor. Avrupa’nın en büyük kamyon pazarı olan Türkiye’de, 850 bine yakın kamyon yollardadır ve bu kamyonların %95’inin sahibi bireysel kamyonculardır. Sadece %5’i lojistik firmaları ve üretici firmaların öz malı olarak faaliyet gösteriyor. Yollardaki kamyonların %10’unda dahi araç takip sistemi bulunmuyor. Hal böyle olunca, taşınan malların yaklaşık %4’ü, gecikme, hırsızlık gibi bazı nedenlerden dolayı bir şekilde zarara uğrayabiliyor.

TIRPORT teknolojileri ile yükler güvende

TIRPORT kullanıcısı bir kamyona yükleme yapıldığında, yükün tüm taşıma bilgileri anında sisteme dijital olarak işleniyor. İrsaliyenin yüke ilişkin detaylarının yanında, yükleme ve teslim noktaları, zamanları ve şartları da yük bilgisine ekleniyor. Kamyon yola çıkarken TIRPORT o taşımaya özel, tıpkı uçakların elektronik biniş kartı gibi güvenli bir SSL Link üretiyor. Bu link tıklandığında, yükün tüm irsaliye bilgilerinin yanında, nakliye süreci canlı olarak adım adım izleniyor. Şoför ile TIRPORT uygulaması üzerinden iletişime geçiliyor, gecikme vb. durumlardan anında haberdar olunuyor. Siparişini verdiği ürünleri bekleyen bir işletmenin de, gözü hiçbir zaman yolda kalmıyor. Her defasında kamyoncuya telefon ile ulaşmak için çaba sarf etmiyor ve farklı noktalara yapılan teslimatlardan anında haberdar olunuyor. Ayrıca, trafik vb. durumlardan kaynaklanabilecek gecikmelerden önceden haberdar olunurken, önlemler de alınabiliyor.

TIRPORT, Unicorn olma potansiyeline sahip dünyadaki 20 startup arasında

TIRPORT Yük Cepte aplikasyonu ile lojistik yönetimini uçtan uca dijitalleştirdiklerini ifade eden TIRPORT Pazarlama Direktörü Burcu Kale, şunları söyledi:

“Lojistik, dünyada dijitalleşmenin en çok etkilediği birkaç sektörden birisidir. Dünyanın her yerinde lojistik yönetiminin dijitalleşmesi için inanılmaz yatırımlar yapılıyor. Unicorn (milyar dolarlık değerleme) seviyesine gelmiş lojistik teknolojilerinin sayısı 15’in üzerine çıktı ve her yıl yenileri ekleniyor. Biz de Türkiye’deki yatırım şirketimiz AB Plus ile lojistik sektörüne 4 yıl önce yatırım yaptık ve geliştirdiğimiz mobil teknolojilerinin Avrupa ve MENA bölgesinde karşılığını alacağını biliyorduk. Yatırımlarımızı yönlendirerek, sahip olduğumuz teknolojiler ve inovasyonlarla sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da oldukça iddialı teknolojileri barındıran TIRPORT’u geliştirerek, 2018’de canlıya aldık. TIRPORT canlıya geçtiği ilk yıl büyük bir global başarıya da imza atmıştır ve Alibaba Cloud tarafından dünya çapında düzenlenen dünyanın en büyük Startup yarışması Create@Alibaba’da 7 binin üzerinde Startup arasından, unicorn olma potansiyeline sahip ilk 20 startup’tan birisi olma hakkını aldığı dünya finallerinde yer almıştır” diye konuştu.

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