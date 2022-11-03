TİSK Başkanı Akkol'dan EYT açıklaması: İşverene teşvik ve kolaylık sağlanmalı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. TİSK'in, EYT'nin etkilerini somut bulgu ve verilerle inceleyen, beklentileri ve çözüm önerilerini ortaya koyan ayrıntılı bir çalışması olduğunu belirten Akkol, düzenlemenin ideal bir yöntemle devreye alınmasının kamu, işçi ve işveren için kıymetli bir gelişme olacağına inandığını bildirdi.

Konunun nitelikli iş gücü kaybı ve işvereni etkileyecek başta kıdem tazminatı yükünü ve ek maliyetleri gözetecek uygun çözümlerle yönetilmesinin iş gücü piyasalarındaki dengeler açısından kritik olduğuna dikkati çeken Akkol, şöyle devam etti:

EYT, uzun süredir çalışma hayatının gündeminde olan ve çalışma, arkadaşlarımızın çözümünü beklediği önemli bir konu. TİSK olarak, olası bir düzenlemenin hayata geçmesinin etkilerini somut bulgu, veri ve tespitlerle inceleyen, EYT'lilerin beklentilerini gözetirken diğer yandan çalışma hayatının olası bir düzenlemede nasıl etkileneceğini ortaya koyan derinlemesine bir çalışmamız var. Bu konuda birçok temasta bulunduk ve çalışmamızı Bakanlığımız ile de paylaştık. Tüm tarafların konudan beklentilerini karşılayacak, bir tarafın beklentilerini karşılarken diğer tarafa ciddi yükler getirmeyecek şekilde tasarlanmış ideal bir çözümün üretileceğine olan inancımız tam.

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FOTOĞRAF 7 Başkan Erdoğan, ATV A Haber A Para ortak canlı yayınına milyonları ilgilendiren konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan asgari ücret ve EYT ile ilgili de tarih verdi. İşte o açıklamalar... Şu anda Vedat Bilgin ve ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarla birlikte önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak.. Buralardaki ücret politikalarımızı da açıklayacağız... Bunlardan en önemlisi asgari ücretin tespiti çalışması olacak... Bu çalışmayla gerek sözleşmeliler gerek EYTlilere ilişkin açıklamalar olacak... 2023 yılına bunları açıklayarak girmiş olacağız... Tarih verdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli asgari ücret ve EYT açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında milyonların merak ettiği soruları yanıtladı. Asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan tarih verdi. BiP'te paylaş

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"EYT'Lİ ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ KARŞILANMALI"

Düzenlemenin ideal bir yöntemle devreye alınmasının kamu, işçi ve işveren için kıymetli bir gelişme olacağını düşünüyoruz. TİSK olarak, her zaman önceliğimiz ülkemizin ve çalışma arkadaşlarımızın refahı oldu. Bu yaklaşımla EYT'li çalışma arkadaşlarımızın beklentilerinin karşılanmasını önemsiyoruz. Uzun yıllardır bu düzenlemeyi bekleyen arkadaşlarımızın uygun koşullarda emekli maaşlarını almasını işverenlerimiz de destekleyecektir. Diğer yandan, uygulamanın işletmelerimizin küresel rekabetçiliğini etkileyecek birçok sonucu ve yıllara yayılabilecek çeşitli istenmeyen etkileri de olacak."

"İŞVERENLER ÜZERİNDEKİ YÜKLER HAFİFLETİLMELİ"

Başta kıdem tazminatı yüklerinin yönetilmesini önemli bulduklarını belirten Akkol, "Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışma arkadaşlarımız için sosyal güvenlik destek primlerindeki işveren maliyetleri artışı kaynaklı uzun vadeli maliyet etkileri ortaya çıkabilir. Bu konuda işverenler üzerindeki artan yüklerin sağlanacak teşvik ve kolaylıklarla hafifletilmesini, düzenlemenin tüm bu faktörleri gözetecek şekilde hayata geçmesini önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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