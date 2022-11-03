Ekonomi TİSK Başkanı Akkoldan EYT açıklaması İşverene teşvik ve kolaylık sağlanmalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TİSK Başkanı Akkol'dan EYT açıklaması: İşverene teşvik ve kolaylık sağlanmalı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanlar için sosyal güvenlik destek primleri nedeniyle işverene teşvik ve kolaylık sağlanmasının önemli olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
TİSK Başkanı Akkoldan EYT açıklaması: İşverene teşvik ve kolaylık sağlanmalı
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. TİSK'in, EYT'nin etkilerini somut bulgu ve verilerle inceleyen, beklentileri ve çözüm önerilerini ortaya koyan ayrıntılı bir çalışması olduğunu belirten Akkol, düzenlemenin ideal bir yöntemle devreye alınmasının kamu, işçi ve işveren için kıymetli bir gelişme olacağına inandığını bildirdi.

  • Konunun nitelikli iş gücü kaybı ve işvereni etkileyecek başta kıdem tazminatı yükünü ve ek maliyetleri gözetecek uygun çözümlerle yönetilmesinin iş gücü piyasalarındaki dengeler açısından kritik olduğuna dikkati çeken Akkol, şöyle devam etti:

EYT, uzun süredir çalışma hayatının gündeminde olan ve çalışma, arkadaşlarımızın çözümünü beklediği önemli bir konu. TİSK olarak, olası bir düzenlemenin hayata geçmesinin etkilerini somut bulgu, veri ve tespitlerle inceleyen, EYT'lilerin beklentilerini gözetirken diğer yandan çalışma hayatının olası bir düzenlemede nasıl etkileneceğini ortaya koyan derinlemesine bir çalışmamız var. Bu konuda birçok temasta bulunduk ve çalışmamızı Bakanlığımız ile de paylaştık. Tüm tarafların konudan beklentilerini karşılayacak, bir tarafın beklentilerini karşılarken diğer tarafa ciddi yükler getirmeyecek şekilde tasarlanmış ideal bir çözümün üretileceğine olan inancımız tam.

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"EYT'Lİ ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ KARŞILANMALI"

Düzenlemenin ideal bir yöntemle devreye alınmasının kamu, işçi ve işveren için kıymetli bir gelişme olacağını düşünüyoruz. TİSK olarak, her zaman önceliğimiz ülkemizin ve çalışma arkadaşlarımızın refahı oldu. Bu yaklaşımla EYT'li çalışma arkadaşlarımızın beklentilerinin karşılanmasını önemsiyoruz. Uzun yıllardır bu düzenlemeyi bekleyen arkadaşlarımızın uygun koşullarda emekli maaşlarını almasını işverenlerimiz de destekleyecektir. Diğer yandan, uygulamanın işletmelerimizin küresel rekabetçiliğini etkileyecek birçok sonucu ve yıllara yayılabilecek çeşitli istenmeyen etkileri de olacak."

"İŞVERENLER ÜZERİNDEKİ YÜKLER HAFİFLETİLMELİ"

Başta kıdem tazminatı yüklerinin yönetilmesini önemli bulduklarını belirten Akkol, "Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışma arkadaşlarımız için sosyal güvenlik destek primlerindeki işveren maliyetleri artışı kaynaklı uzun vadeli maliyet etkileri ortaya çıkabilir. Bu konuda işverenler üzerindeki artan yüklerin sağlanacak teşvik ve kolaylıklarla hafifletilmesini, düzenlemenin tüm bu faktörleri gözetecek şekilde hayata geçmesini önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT'de son viraj: İşte gün detayı ve prim sistemi düzenlemesi
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Milyonlarca memur, SSKlı, Bağ-Kurlu, tarım sigortalısının merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son dönemece girildi. Yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999dan önce başlayanlardan 20 yılını dolduran kadınlar, 25 yılını dolduran erkekler yaş koşulu aranmadan emekli olabilecek ve prime dayalı bir sistem getirilecek. Böylece şartları tamamlayacak olanlar da kademeli emekli olacak. EYTyi bekleyenlerin birinci adımda hizmet dökümünü çıkararak kapsamlı bir inceleme yapması gerekiyor.
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Son 2520 gün hangi statüden emekli olunacağını belirleyecek. Bu tarihten önce sigortalı olanların SSKdan emekli olabilmesi için 5 bin güne ulaşması gerekiyor.
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İşe girişi olup primi yatırılmayanlar için zaman aşımı süresi olmayıp, dava açma hakkı bulunuyor. Çırak, stajyer olmadığı halde sigorta başlangıcı bu şekilde gösterilenler de deva açarak itiraz edebilir.8 Eylül 1999dan önce yapılan askerlik için yapılacak borçlanma altın değeri taşıyor. Örneğin, 2001 yılında işe girmiş ancak 1998 yılında askerlik yapmışsa borçlanıp öne çekebilir. Bu tarihten önce banka sandıklarına tabi olanlar da emekli olabilecek. 18 yaşından küçükken ödenen primler, prim ödeme gün sayısına dâhil ediliyor ve ayrıca işe giriş tarihi emeklilik yaşının tespitinde dikkate alınıyor.
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Kasım sonunda açıklanması beklenen EYT yasası önceki emeklilik planlaması yapmaya başlayanların merak ettikleri bazı soruların yanıtları şöyle:
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1- EKSİK PRİM GÜNLERİMİ YASA ÇIKMADAN, ŞİMDİDEN BORÇLANMAMDA FAYDA VAR MI?EYTyi beklerken hizmet dökümünü çıkararak ilk adımı atabilirsiniz. Doğum, askerlik borçlanması için yasanın çıkmasını beklemekte fayda var. Böylece ne kadar gün gün sayısına ihtiyacınız olacağını göreceksiniz. İhtiyacınız olan prim gün sayısı kadar borçlanmış olacaksınız. Asgari ücretin brütünün yüzde 30unu, yurtdışında borçlanma yüzde 40ını borçlanabilirsiniz. 1 Ocak 2023 tarihine kadar borçlanma tutarları değişmeyeceği için bir zararınız da olmayacak.
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2- DOĞUM BORÇLANMASI İŞE BAŞLANGIÇ TARİHİNİ ÖNE ÇEKER Mİ?Doğum borçlanması yaşı düşürmez, prim ödeme gün sayısını artırır. İki yıllık doğum borçlanması iki yıl erken emeklilik hakkı doğurur. Ancak bu durum yalnızca staj girişi ile ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olunun süre içindeki doğumların borçlanılması için geçerli. Diğer doğum borçlanmalarında yalnızca prim ödeme gün sayısı eklenir, emeklilik yaşı değişmez. Sigortadan sonra doğan 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı var. Her bir çocuk için 720 gün kazanılabiliyor. Böylece üç çocuk için borçlanan kadın sigortalı 2160 gün kazanıp eksik primini tamamlayarak EYTli olabilir.
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3- ASKERLİĞİ 1998 YILINDA YAPANIN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ ÖNE ÇEKİLİR Mİ?Askerlik borçlanmasıyla sigortalılık başlangıç tarihi borçlandırılan gün sayısı kadar geriye çekiliyor. Bu durum yaş olarak daha erken bir tarihte emeklilik imkânı sağlıyor. Örneğin; 2001 yılında işe girmiş ancak 1998 yılında askerlik yapmışsa borçlanıp öne çekebilir.
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4- 1997 YILINDA İŞE GİRİŞİM GÖRÜNÜYOR AMA PRİMİM YATIRILMAMIŞ BU DURUMDA NE YAPMALIYIM?İşe girişiniz var ama prim yatırılmadıysa dava açmanız gerekiyor. Fiilen 8 Eylül 1999 öncesi çalışıp ancak sigorta girişi geç yapıldıysa da dava açma var. Her iki durumda da zaman aşımı süresi bulunmuyor. Ancak bu tarihten önce işe girdiniz ancak hiçbir şekilde sigorta girişiniz yapılmadıysa hak düşürücü süre nedeniyle dava açamazsınız. Yine stajyer, çırak olmadığı halde böyle başlatılanların da itiraz hakkı var. Prim belgeleri olan SGKya olmayanlar da mahkemeye başvurarak hizmet tespitine gitmeli.
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5- İŞE GİRİŞ TARİHİM NİSAN 1999, GEÇEN YIL YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPTIM YAŞI BEKLİYORUM, EYTDEN YARARLANABİLECEK MİYİM?Türkiyenin 18 ülkeyle sosyal güvenlik anlaşması bulunuyor. Yurtdışındaki Türk vatandaşları da borçlanma ile EYTli olabilir.
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6- EYT KAPSAMINDA OLANLAR HANGİ STATÜDEN EMEKLİ OLACAK?Hizmet dökümünde son 2 bin 520 gün hangi statüden (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) belirleyici olacak. EYT belirlenirken çeşitli kurumlardan sigortalı çalışanlar da değerlendirmeye alınıyor. Örneğin düzenleme işe başlangıç tarihi 1999 öncesi banka sandıklarında olanları da kapsayacak. Bağ-Kur kapsamında işyeri açıp, şirket ortağı olup primlerini yatırmadığı için dondurulan günler yeniden kazanılabilecek. Geçmiş günlerini ihya edecek olanlar ihtiyaçları olan prim gün sayısı kadar asgari ücret üzerinden ödeme yaparak prim ekletebilecek.
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7- 18 YAŞINDAN ÖNCE YAPILAN SİGORTA EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKER Mİ?1 Nisan 1981e kadar 18 yaşından küçükken yapılan sigorta süresi açısından başlangıç sayılıyor. 18 yaşından küçükken ödenen primler prim ödeme gün sayısına dâhil ediliyor, işe giriş tarihi emeklilik yaşının tespitinde dikkate alınıyor. Bu tarihten sonra yapılan sigortada 18 yaşın doldurulduğu tarih dikkate alınıyor.1 Nisan 1981-8 Eylül 1999 tarihleri arasında emeklilik açısından sigorta başlangıcı tarihi için 18 yaşın doldurulduğu tarih arınıyor. 18 yaştan küçük başlangıçlar sigortalılık başlangıcı açısından dikkate alınmıyor.
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8- EMEKLİLİKTE 2520 KURALI NEDİR?Sabahın haberine göre emeklilikte çalışılan en son ödenen 2520 gün prim ödemesi içinde hangi sigortalılık statüsünde prim ödendiğine bakılıyor. Bu süre içinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı sistemlerinden hangisinde fazla prim ödendiyse o sosyal güvenlik sistemi üzerinden emekli olunacağı anlamına geliyor.
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EYT kapsamında emekli olacaklar için de emeklilik işlemleri bu sürede hangi statü daha fazla ise ona göre yapılacak.
EYT'de son viraj: İşte gün detayı ve prim sistemi düzenlemesi
Memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, tarım sigortalısı milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde son viraja girildi. Gerçekleşecek yasal düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce başlayanlardan 20 yılını dolduran kadınlar, çalışma hayatında 25 yılını dolduran erkekler yaş koşulu aranmadan emekli olabilecek ve EYT düzenlemesi kapsamında prime dayalı bir sistem getirilecek. Peki EYT yasası ile neler getirilecek ve ne zaman çıkacak?


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