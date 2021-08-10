Ekonomi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ufuk Boruyu satışa çıkardı
İŞ DÜNYASI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ufuk Boru'yu satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ’nin varlıklarını, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışa çıkardı.

Haber Merkezi İHA
TMSF, Ufuk Boru’yu 24 milyon 750 bin liraya satışa çıkardı.
Foto/arşiv: Ufuk Boru

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), kayyum olarak atandığı Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ’nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Fon, Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Şanlıurfa’daki fabrikasını 24 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin Şanlıurfa’da bulunan tek katlı fabrika binası ve arsası ile fabrikada bulunan makine, ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor. İhale, 7 Eylül 2021’de saat 11.00’de TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

İTO'dan yangında zarar görenlere 4 milyon liralık destek
EKONOMİ
İTO'dan yangında zarar görenlere 4 milyon liralık destek

49 safkan Arap tayını satışa çıkarıyor
EKONOMİ
49 safkan Arap tayını satışa çıkarıyor

İşsizlik geriliyor: Haziran ayında yüzde 2,5 azalma var
EKONOMİ
İşsizlik geriliyor: Haziran ayında yüzde 2,5 azalma var
Abone Ol Google News
Cezayirde yangın faciası

Cezayir'de yangın faciası

Sivilleri kurtarmak isteyen 25 asker hayatını kaybetti.
Çanakkalede insansız helikopter düştü

Çanakkale'de insansız helikopter düştü

​Ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı.
İran destekli örgütten Türkiyeye tehdit: ABD ile sizin aranızda ayrım yapmıyoruz

​Türkiye'nin 10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Aşı olmayan<br> giremeyecek

Aşı olmayan
giremeyecek

​Türkiye Futbol Federasyonu, stadyumlara giriş şartlarını değiştirdi.

​Milas yangını kontrol altına alındı.

​İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı.

​Yunanistan'a yardım için iki uçak gönderilecek.

​TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.
Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.