Ekonomi Tohumcular da destek istiyor Daha çok yerli ve milli üretim yapmalıyız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tohumcular da destek istiyor: Daha çok yerli ve milli üretim yapmalıyız

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, dünyayı esir alan koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin salgın sonrasında daha da ağırlaşmaması için gıda üretiminin kesintiye uğramaması gerektiğini ifade etti.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Savaş Akcan
Savaş Akcan

Üretimin ve üreticinin bu dönemde çok daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydeden Akcan, “Bu süreçte tarımın ve gıdanın vazgeçilmezliğini anlamayan kalmamıştır. Artık daha çok yerli ve milli üretim yapmalıyız” dedi. Tahıl, bakliyat, sebze, meyve ve endüstri bitkilerinin üretiminin sürekliliğinin yerli üretim ve milli çeşitlerle sağlanmasının şart olduğunu belirten Akcan, “Ar-ge çalışmalarına, sertifikalı tohum üretimine ve kullanımına verilen destekler bu dönem artmayacak da ne zaman artacak” çağrısında bulundu. 􀂄

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