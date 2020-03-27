Tohumcular da destek istiyor: Daha çok yerli ve milli üretim yapmalıyız

Üretimin ve üreticinin bu dönemde çok daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydeden Akcan, “Bu süreçte tarımın ve gıdanın vazgeçilmezliğini anlamayan kalmamıştır. Artık daha çok yerli ve milli üretim yapmalıyız” dedi. Tahıl, bakliyat, sebze, meyve ve endüstri bitkilerinin üretiminin sürekliliğinin yerli üretim ve milli çeşitlerle sağlanmasının şart olduğunu belirten Akcan, “Ar-ge çalışmalarına, sertifikalı tohum üretimine ve kullanımına verilen destekler bu dönem artmayacak da ne zaman artacak” çağrısında bulundu. 􀂄