Türk Telekom uyardı: Eğer bu numaradan aranırsanız inanmayın Türk Telekom uyardı: Eğer bu numaradan aranırsanız inanmayın Türk Telekom tarafından, şirketin adı kullanılarak, müşteri ilişkilerine ait olmayan "902128240514" numaralı hattan abonelerin arandığı, taahhütleri hakkında gerçeği yansıtmayan bilgi verildiği ve teklif sunulduğunun tespit edildiği ve vatandaşların buna itibar etmemesi gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi 02 Mart 2019, 23:23 Son Güncelleme: 02 Mart 2019, 23:25 AA