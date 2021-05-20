Ekonomi Türkiye 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3üncüsü oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin bu yıl 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü olduğunu bildirdi. Kurum "Tüm çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Türkiye 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3üncüsü oldu
Dünyanın en çok mavi bayraklı 3’üncü ülkesi olan Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 519’a yükseldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, çevre yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Çevre yatırımlarıyla denizlerin su kalitesinin korunduğunu ve her yıl daha da iyileştirildiğini belirten Kurum, bunun sonucu olarak da temiz denizlerin göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayısının hızla arttığını ifade etti.

Yapılan çalışmalara ilişkin Kurum, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Mavi ile 85 bin ton deniz çöpü topladık. 163 atık kabul tesisimiz ile atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakmıyoruz. Atık takip sistemlerimizle gemileri 7/24 takip ediyoruz. Olası kirlilik ve kazalara 364 kıyı tesisinden anında müdahale ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz 2021 yılında 519 Mavi Bayraklı plajı ile dünya üçüncüsü oldu. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği."

Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
FOTOĞRAF 21
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Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyı şeridi, yaz mevsimlerinde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Denizden yüksekliği 1700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor.
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Denize kıyısı olmadığı halde 2018 yılında Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olarak açılışı yapılan Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı da yaz aylarında temiz suyu nedeniyle vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Mollakasım Halk Plajı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni sezon için hazırlıklar başlatıldı.
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PLAJDA DÜZENLEMELER YAPILDI <br> <br> Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türkiye'nin iç sulardaki ilk ve tek mavi bayraklı plajı olan 'Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda incelemelerde bulundu. Plajda hazırlıkların devam ettiğini belirten Başkan Akman, çevre düzenlemesini yapıp, kamelyaları ve engelli rampasını onardıklarını, boya badana işlerini yaptıklarını söyledi.
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs nedeniyle Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda bazı önlemler aldıklarını belirten Başkan Akman, plaja gelen tüm misafirlerin tesislerin girişinde ateşleri ölçüleceğini, el dezenfeksiyon imkanı sağlayacaklarını söyledi.
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'ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK, HALKIMIZIN DA DİKKAT ETMESİNİ TALEP EDİYORUZ' Plajda bulunan şezlongların ve piknik yerlerinin sosyal mesafe kuralına uygun olarak dizileceğini anlatan Başkan Akman, şöyle konuştu: Denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak alan Mollakasım Halk Plajımız vatandaşlarımız tarafından çok rağbet ediliyor. Önceki yıllarda günlük bin kişiyi burada ağırlıyorduk. Tabi sadece Van'da yaşayanlar değil Diyarbakır, Mardin, Ağrı, Hakkari, Batman, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Muş gibi çevre illerden de buraya gelip göle giriyor, piknik yapıyordu...
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Van, Doğu'nun aslında tatil merkezi konumunda. Fakat bu yıl plajlarımızda sosyal mesafe kuralını uygulayacağımız için kısıtlamaya gideceğiz. Şu anda yeni sezon ve yeni tedbirler kapsamında plajlarımızı hazırlıyoruz. Lavabolar, duşlar çok önemli bu süreçte onların temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılacak. Halkımızdan da tek ricamız lütfen maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri.
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TUŞBA'DA İKİNCİ HALK PLAJI Başkan Akman, vatandaşlara yeni plajın müjdesini de verdi. Başkanı Akman, belediye olarak halkın hizmetine sundukları ve bölgede tek olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'na çok büyük bir talep olduğunu, Tuşba Belediyesi olarak bu talebi karşılamak için geçen yıl göreve gelir gelmez hemen bunun yanında bulunan Ayanıs Halk Plajı'nı kurma çalışmalarını başlattıklarını söyledi.
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Yeni plajda ağaçlandırma çalışmalarını tamamladıklarını belirten Başkan Akman, bu yılda geri kalan bölümlerini tamamlayıp halkın hizmetine açacaklarını söyledi.
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DAĞLARDA KAR VARKEN SEZONU AÇTILAR Havaların henüz tam anlamıyla ısınmadığı Van'da sezonu açanlar da oldu. Göle gelen bir grup, kendilerini Van Gölü'nün serin sularına bıraktı. Göle giren vatandaşlardan biri, Göl sezonunu açtık. Şu anda Van Gölü'ndeyiz. Şükürler olsun hastalıkta azaldı. Mesafeyi koruyoruz. Şu anda karşıdaki Süphan Dağı'nda kar var. Biz de göle giriyoruz. Çok güzel herkesi Van'a bekliyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle temiz berrak bir su yoktur. Biz de bunun keyfini çıkarıyoruz. İnşallah virüs biter bizler de rahatlarız diye konuştu.
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Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Title
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Title
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Title
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Title
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Title
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Title
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Title
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Title
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Title
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Title
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Title
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı'nda, pandemi tedbirlerine uyularak yeni sezon hazırlıkları sürdürülüyor. Geçen yıllarda günlük bin kişinin ziyaret ettiği plajda, bu yıl koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı için kısıtlamaya gidilecek.


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