Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Türkiye Pist Şampiyonasında yüzde 100 yerli lastik damgası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Pist Şampiyonası'nda yüzde 100 yerli lastik damgası

21-22 Haziran'da İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen Türkiye Pist Şampiyonası'nda 13 araç, Petlas'ın pist yarışları için geliştirdiği özel yarış lastikleriyle rekabete katılıyor. Yine Petlas’ın destek verdiği TOSFED Yıldızını Arıyor etkinliğinin final elemeleri de, İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştiriliyor; 10 erkek ve 3 kadın sürücü adayı, Fiat ve Petlas desteğiyle yarış dünyasına adım atıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Pist Şampiyonası Süper Production klasmanı.
Türkiye Pist Şampiyonası Süper Production klasmanı.

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli lastiği Petlas, motor sporları için geliştirdiği ralli lastiklerinden sonra, asfalt pistler için geliştirdiği lastiklerle Türkiye Pist Şampiyonası’na da damgasını vurdu. 21-22 Haziran tarihlerinde İzmit Körfez Pisti'nde koşulan yarışlarda, tamamen yerli teknoloji ile pist yarışları için geliştirilen özel Petlas yarış lastikleri, ilk kez Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında Süper Production serisi araçlarda kullanılıyor.

Petlas Motorsporları Yetkilisi Doğaç Çağıl yaptığı açıklamada "Türkiye'nin milli lastik markası olarak tamamen yerli ar-ge, mühendislik ve üretimle geliştirdiğimiz lastiklerimizi iki yıldır sponsorluğunu yaptığımız TOSFED Yıldızını Arıyor etkinliğinde kullanıyorduk. Yakın geçmişte de ralli lastiklerimizi üretip Türkiye'nin seçkin ralli pilotları ile test etmeye başladık. Burada elde ettiğimiz verilerle ise geliştirdiğimiz pist lastiklerimiz Süper Production serisi 13 araçla Türkiye Pist Şampiyonası'nda koşacak. Bu yerli yarış lastiği geliştirme çalışmalarımızda büyük bir aşama. Bundan milletimiz ve markamız adına gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye Pist Şampiyonası Süper Production klasmanında 12 araçla yer alan Safari Motor Sport yetkilisi Ali Dinç; "Yarış lastiklerinin geliştirilmesinde Petlas'la iki yıldır verimli bir çalışma yürütüyoruz. Bugün Türkiye Pist Şampiyonası'nda yerli bir lastikle yarışmak bizim için de heyecan verici. Yarış dünyasında yerli bir lastik markası, bu alanda dışa bağımlılığımızı azaltacak. Buna katkı sağlamaktan mutluyuz." açıklamasında bulundu.

REKLAM

Petlas daha önce de geliştirdiği toprak Ralli lastiklerini test etmiş ve başarılı sonuçlar almıştı.

TOSFED gençleri yarış dünyasıyla tanıştırıyor

Öte yandan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Fiat ve Petlas sponsorluğunda bu yıl üçüncü kez düzenlenen TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin final elemeleri de, 21-22 Haziran 2019 tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştiriliyor.

60 erkek 5 kadın aday, Petlas lastiklerlerin kullanıldığı ve pist için özel olarak geliştirilen Fiat Egea otomobilleriyle zamana karşı yarışacak. Gün sonunda belirlenecek olan en hızlı 10 erkek ve 3 kadın sürücü, TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 serisinde yarışma şansını elde edecek. Hiçbir bedel ödemeden 4 yarışlık seriye katılma hakkı kazanacak olan 13 aday, ilk yarışları için 22 Haziran Cumartesi günü 2019 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışlarının da koşulacağı Körfez Yarış Pisti’ne çıkacaklar.

Nisan ve Mayıs aylarında yapılan TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 elemelerine 26’sı kadın 604 aday katılmış, her günün en hızlı 10 sürücüsü ile en hızlı 5 sürücü kadın olmak üzere toplam 65 aday, final elemelerine katılmaya hak kazanmıştı.

Milli irade tecelli etti

Milli irade tecelli etti

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor.
MİT için gözleyecek

MİT için gözleyecek

​TB2 Bayraktar, MİT'in envanterine de girdi.
Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı için flaş karar.
Önce şişirip<br>sonra indiriyorlar

Önce şişirip
sonra indiriyorlar

İnternet üzerinden alışveriş yapanlara kritik uyarı.
Tercih kılavuzu yayımlandı

Tercih kılavuzu yayımlandı

​Öğrencilerin meraklı bekleyişi sona erdi.
İlk kura yarın

İlk kura yarın

​Ev hayali kuran 318 bin kişi heyecanla bekliyor.
Öğrencilere iş fırsatı

Öğrencilere iş fırsatı

​Başvurular bugün başlıyor, 4 gün boyunca sürecek.
100 yıllık<br>arşivden çıktılar

100 yıllık
arşivden çıktılar

National Geographic yayınladı.

4 il için<br>koruma kararı

4 il için
koruma kararı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Askerleri de<br>Türkiye'ye geliyor

Askerleri de
Türkiye'ye geliyor

Rus polisinden sonra yeni bir karar daha çıkıyor.
8 terörist öldürüldü

8 terörist öldürüldü

​3 il ile sınırın ötesinde PKK'ya ağır darbe.
Yarı fiyatına satılık

Yarı fiyatına satılık

​Porsche'un ardından şimdi de Maserati satışa çıktı.
Daha çok<br>hedefimiz var

Daha çok
hedefimiz var

İstanbul seçimleri sonrası teşekkür mesajı.
Sonsuza<br> dek kapandı

Sonsuza
dek kapandı

​Trump'ın kararının ardından İran'dan sert çıkış.
TSK'ya sızan<br>kriptolara operasyon

TSK'ya sızan
kriptolara operasyon

​22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı.
40 dereceyi aşacak

40 dereceyi aşacak

​Meteoroloji'den vatandaşlara aşırı sıcaklık uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.