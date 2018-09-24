Ekonomi Türkiyeden Akdeniz hamlesi Sondaj platformları kuruluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'den Akdeniz hamlesi: Sondaj platformları kuruluyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Akdeniz'de iki sondaj kuyusu açılması için ABD'li Rowan Companies şirketiyle platform sağlanması konusunda anlaştı.

Haber Merkezi AA
Rowan Norway platformu 100 ile 140 gün süreyle faaliyet gösterecek.
Rowan Norway platformu 100 ile 140 gün süreyle faaliyet gösterecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de iki sondaj kuyusu açılması için ABD'li Rowan Companies şirketiyle platform sağlanması konusunda anlaştığını açıkladı.

Rowan Companies'ten yapılan yazılı açıklamada, sondaj için kullanılacak Rowan Norway platformunun 100 ile 140 gün süreyle faaliyet göstereceği ifade edildi.

Rowan Norway

Sözleşmenin bu yıl sonunda devreye gireceği belirtilen açıklamada, "TPAO ile Akdeniz'de 100 ile 140 gün sürecek iki sondaj kuyusu için platform sağlanması için anlaşıldı." ifadesi kullanıldı.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta, Akdeniz'de birkaç ay içinde ilk sondaj faaliyetine başlanacağını açıklamıştı.

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