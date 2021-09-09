Ekonomi İsmail Demir yeni bir müjde deyip duyurdu Türkiyenin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA devreye alınıyor
SAVUNMA SANAYİ

İsmail Demir 'yeni bir müjde' deyip duyurdu: Türkiye'nin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA devreye alınıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz, bunu yeni bir müjde olarak verebiliriz. Atmaca füzemizin deniz altından atılan versiyonunu çalışıyoruz. Atmaca füzemizin karadan karaya olarak yeni bir modelinin çıkmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiyenin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA devreye alınıyor
Türkiye'nin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'nı izlemek için geldiği Aksaray'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaların son günü olduğunu anımsattı.

Heyecanların dorukta olduğunu, roketlerin yüksek irtifa yaptığını aktaran Demir, "TEKNOFEST'in oluşturduğu heyecan ve sinerji savunma sanayisi için büyük bir kaynak. Bu yarışmalardan sonra ne yapılmasıyla ilgili savunma sanayisi olarak sürekli devrede olmamız gerekiyor ve oluyoruz. Burada yarışmaya katılan çocukların yakından takibini yapıp daha sonra şirketlerimizde işe alınmasını, bu tecrübelerini gerçek hayatta aktarmalarını istiyoruz ki; 20'den fazla arkadaşımız bu yarışmalara katılmış ROKETSAN'da görev yapıyor. Diğer şirketlerimizle ilgili de temaslar var" diye konuştu.


TEKNOFEST yarışmalarının gençleri sisteme katma platformuna dönüştüğünü belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Burada sadece 'roketler yapılıp atıldı, bitti' değil, bilfiil alanda kullanılabilecek ürünler veya birazcık modifikasyon değişiklikle alanda kullanılabilecek ürünler meydana getirebiliyoruz. Bir ekibimiz, roket belli bir irtifa çıktıktan sonra, roketten çıkan bir İHA yaptı. Bu, hareket alanına önemli bir kavram getirebilir. İHA'lara yeni bir harekat konsepti getiren buluşlar buradan çıkabiliyor. Akıncı ve Aksungur İHA'larımız, burada ortaya konulan deneysel anlamdaki ürünlerin biraz daha değişiklikle alanda kullanılmasını getirecekler."

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"Atmaca füzemizin deniz altından atılan versiyonunu çalışıyoruz"

Daha uzun menzilli ve hedefleri vurabilme kabiliyetindeki ürünlerin geliştirilebileceğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

  • "Aslında bu yol oldukça potansiyeli fazla olan bir yol. Diğer taraftan torpido çalışmalarımız var, seyir füzesi çalışmalarımız var, denizaltından atılabilen seyir füzesi ki; orada da roket motoru kullanma durumu var. Daha sonra seyir füzesine dönüşme durumu var. Buradaki çalışmalar hep bunun alt yapısını oluşturacak. AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz, bunu yeni bir müjde olarak verebiliriz. Atmaca füzemizin deniz altından atılan versiyonunu çalışıyoruz. Atmaca füzemizin karadan karaya olarak yeni bir modelinin çıkmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."
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