Ekonomi Türkiyeye enerji veren kadınlar 3 kez buluşuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’ye enerji veren kadınlar 3. kez buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödül töreni 16 martta İstanbul’da gerçekleşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enerjinin kadınlarına ödülleri 16 martta verilecek
Enerjinin kadınlarına ödülleri 16 martta verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu yıl 3.’sünü düzenleyeceği ödül töreni kapsamında enerji sektöründe kadın istihdamının ve kamuoyundaki farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek olan tören 16 martta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapılacak. Törene enerjinin yanında iş, spor, siyaset, sanat ve akademi dünyasının önde gelen isimleri de katılacak.

ÇOK ÖZEL KATEGORİLER

Türkiye’nin enerji ve tabii kaynaklar hedeflerine katkı sunacak törende, “Akademi”, “İş Dünyası”, “Profesyonel”, “Girişimci”, “Enerjide Örnek Şirket”, “İlham Veren Kadın” ve Jüri Özel kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

Enerji sektörü başta olmak üzere kadınların daha etkin ve öncü bir konuma sahip olmasını hedefleyen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar, tarih boyunca büyük başarıların altına imza atan Türk kadınlarının cesaretini, gücünü ve kapasitesini enerji sektörüyle buluşturuyor.

ÖDÜLLERE TÜM TÜRKİYE’DEN YOĞUN İLGİ

Yedi kategoride sahiplerini bulacak olan ödüllere Türkiye’nin dört bir yanından yoğun başvuru yapıldı. Üniversiteler, enerji sektöründeki sivil toplum kuruluşları ve enerji şirketlerden yapılan başvurularla adaylar yoğun bir rekabete girdi. Toplamda 150’ye yakın başvuru yapılan ödüllerin sonuçları ödül töreni gecesi açıklanacak. Kazananlara ödülleri içlerinde Emine Erdoğan’ın bulunduğu özel konuklar takdim edecek.

JÜRİ, ALANINDA LİDER İSİMLER

Enerji, akademi ve iş dünyası başta olmak üzere kadınların başarılarını destekleyen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar ödülleri, alanında lider jüri üyeleri ile de dikkat çekiyor. 13 kişiden oluşan jürinin başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Gülsüm Azeri yaparken Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin de jüri içerisindeki tek erkek üye olarak başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor. Medya, sivil toplum, akademi ve iş dünyasının en önemli simlerini bir araya getiren Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Jürisi kariyerleriyle de adaylara güven veriyor.

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

​Sarı lacivertliler ligde 6 maçtır galibiyet yüzü görmedi.
Meydana gelin!

Meydana gelin!

​Trabzonspor'dan MHK'ya sert tepki.
Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Nefes alamayan bebekler, annelerin çığlıkları...
İtalya'da <br>korkutan rakam

İtalya'da
korkutan rakam

​Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseliyor.
Bal gibi gol <br>güme gitti

Bal gibi gol
güme gitti

​Eski FIFA hakemi Trabzonspor'un iptal edilen golünü yorumladı.
Gençlerden <br>yoğun ilgi

Gençlerden
yoğun ilgi

Kitap fuarlarından çekilen Ketebe'den Ankara'da dev buluşma.
400 bin uçak <br>64 milyon yolcu

400 bin uçak
64 milyon yolcu

Havalimanına karşı çıkanları kahredecek haber!
Karantina altındaki otel çöktü

Karantina altındaki otel çöktü

En az 70 koronavirüs hastası enkaz altında, Çin alarmda.
O an...

O an...

​Yunanistan insanlık suçu işliyor.
Trabzonspor<br>Antep'te yara aldı

Trabzonspor
Antep'te yara aldı

Bordo-mavililer deplasmandan 1 puanla döndü.
Mahkemenin seyri değişebilir

Mahkemenin seyri değişebilir

​Tüm zamanların en detaylı soruşturmasında önemli detaylar çıktı.
CHP ve HDP <br>PYD ile masaya oturdu

CHP ve HDP
PYD ile masaya oturdu

​Devlet sırlarının konuşulduğu kapalı oturumdan üç gün sonra...
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

​Ambulansla çarpışan araç arkası havada asılı kaldı.
Yunan askerine şok

Yunan askerine şok

​Türkiye'nin hamlesinden sonra geri çekildiler.
Bakan ne dediyse ikna edemedi

Bakan ne dediyse ikna edemedi

​Şehit babası: "Ayakkabılarım çamurlu araba perişan olur..."
'Arabalar kanatlanmış'

'Arabalar kanatlanmış'

İkinci el otomobilde fiyatlar durmuyor.
Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.