Türkiye’ye enerji veren kadınlar 3. kez buluşuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu yıl 3.’sünü düzenleyeceği ödül töreni kapsamında enerji sektöründe kadın istihdamının ve kamuoyundaki farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek olan tören 16 martta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapılacak. Törene enerjinin yanında iş, spor, siyaset, sanat ve akademi dünyasının önde gelen isimleri de katılacak.

ÇOK ÖZEL KATEGORİLER

Türkiye’nin enerji ve tabii kaynaklar hedeflerine katkı sunacak törende, “Akademi”, “İş Dünyası”, “Profesyonel”, “Girişimci”, “Enerjide Örnek Şirket”, “İlham Veren Kadın” ve Jüri Özel kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

Enerji sektörü başta olmak üzere kadınların daha etkin ve öncü bir konuma sahip olmasını hedefleyen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar, tarih boyunca büyük başarıların altına imza atan Türk kadınlarının cesaretini, gücünü ve kapasitesini enerji sektörüyle buluşturuyor.

ÖDÜLLERE TÜM TÜRKİYE’DEN YOĞUN İLGİ

Yedi kategoride sahiplerini bulacak olan ödüllere Türkiye’nin dört bir yanından yoğun başvuru yapıldı. Üniversiteler, enerji sektöründeki sivil toplum kuruluşları ve enerji şirketlerden yapılan başvurularla adaylar yoğun bir rekabete girdi. Toplamda 150’ye yakın başvuru yapılan ödüllerin sonuçları ödül töreni gecesi açıklanacak. Kazananlara ödülleri içlerinde Emine Erdoğan’ın bulunduğu özel konuklar takdim edecek.

JÜRİ, ALANINDA LİDER İSİMLER

Enerji, akademi ve iş dünyası başta olmak üzere kadınların başarılarını destekleyen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar ödülleri, alanında lider jüri üyeleri ile de dikkat çekiyor. 13 kişiden oluşan jürinin başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Gülsüm Azeri yaparken Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin de jüri içerisindeki tek erkek üye olarak başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor. Medya, sivil toplum, akademi ve iş dünyasının en önemli simlerini bir araya getiren Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Jürisi kariyerleriyle de adaylara güven veriyor.