​Türksat 5B uzay yolcusu: Space X roketiyle fırlatılacak

Türkiye’nin Türksat 5B uydusu uzay için gün sayıyor. Pazar günü Space X Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak Türksat 5B, Türkiye’nin uydu filosuna yenilikler katacak.

Space X firmasının, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nde fırlatılacak olan Türksat 5B’de ‘Yerli Endüstri Katkı Programı’ uygulandı.

Türkiye’de üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi Türksat 5B uydusuyla gerçekleşecek.

Türksat 5B uydusu pazar günü Space X Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak.

İLETİŞİME 15 KAT KAPASİTE

Türksat 5B, Türkiye’nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydu olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip.

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Yeni uydu, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

35 yıl hizmet verecek şekilde tasarlandı

Kapsama kapasitesi hayli geniş olacak uydu, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelere hitap edebilecek. 42 derece doğu yörüngesinde 35 yılı aşkın süre hizmet verecek Türkiye’nin ilk yerli mühendislik ve tasarımıyla yapılan uydu projesi Türksat 6A ise önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacak.