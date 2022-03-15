Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası Rus oligarklar hedefte: Servetleri 118 milyar doları buluyor

Rus ekonomisini hedef alan yaptırımların yanı sıra Kremlin'e yakın çok sayıda milyarder de yaptırımların hedefi olurken, oligarkların Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere'deki mal varlıklarına da el konuluyor.

Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı isimler arasında İngiliz futbol takımı Chelsea FC ve Evraz şirketlerinin de sahibi olan Rus oligark Roman Abramoviç, Forbes dergisine göre yaklaşık 13 milyar dolar servetiyle dikkati çekiyor.

Servetini ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne yaptığı yatırımlardan elde eden Abramoviç, 2018'de İngiltere'nin "yatırım vizesi" vermemesi üzerine İsrail vatandaşlığı almıştı.

Yaptırım listesine giren ve tahmini 2,6 milyar dolar servete sahip olan Oleg Deripaska ise ağırlıklı olarak alüminyum ve enerji sektöründeki yatırımlarıyla tanınıyor.

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Yaklaşık 16,6 milyar dolarlık servete sahip Alişer Usmanov da demir ve çelik sektöründeki yatırımlarının yanı sıra futbol ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla biliniyor.

Tahmini olarak 29,1 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin iş insanlarından Aleksey Mordaşov, gelirinin önemli bir kısmını çelik sektöründen kazanıyor.

Rus kömür ve gübre sektörünün öne çıkan ismi Andrey Melniçenko'nun serveti ise 16 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Putin'in çocukluk arkadaşları da listede yer aldı

Enerji, ulaşım ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarıyla yaklaşık 11,3 milyar dolar serveti bulunan Gennady Timçenko ise Putin'in 1990'lı yılların başından bu yana St. Petersburg şehrinden tanıştığı yakın bir dostu olarak biliniyor.

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Putin'in çocukluk arkadaşlarından biri olarak tanınan ve Rusya'nın en büyük boru hattı inşaat şirketinin sahibi olan Arkadiy Rotenberg'in oğlu İgor Rotenberg de yaptırım uygulanan bir diğer isim olarak ön plana çıkıyor. İgor Rotenberg, babası Arkadiy Rotenberg 2014'te ABD'nin yaptırım listesine alındığında, babasına ait bazı şirketlerdeki hisseleri satın almıştı.

Yaptırım uygulanan bir diğer isim, Arkadiy Rotenberg'in kardeşi ve yine Putin'in çocukluk arkadaşı olan Boris Rotenberg ise 1,2 milyar dolarlık servetiyle özellikle bankacılık alanında çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.

Bankacılık, havacılık ve kimya sektörü yatırımcıları

Rusya'da bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Mikhail Fridman 12,3 milyar dolar, yine aynı sektörden Petr Aven de yaklaşık 4,5 milyar dolarlık varlığıyla yaptırım uygulanan oligarklar arasında yer alıyor.

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Yaptırım uygulanan isimler arasında Rusya'nın en genç milyarderi olarak tanınan 1,4 milyar dolarlık servete sahip Kiril Şamalov da bulunuyor. Şamalov, Putin'in yakın dostu Nikolay Şamalov'un oğlu.

Doğal gaz boru hattı sektöründe yatırımları bulunan Dmitriy Pumpyanskiy 2,4 milyar dolar, havacılık sektöründe aktif olan Aleksandr Ponomarenko ise 2,6 milyar dolarlık varlığıyla yaptırıma uğrayan diğer oligarklar arasında yer alıyor.

Tarım sektöründeki yatırımlarıyla bilinen Vadim Moşkoviç'in 1,4 milyar dolar, kimya sektöründe şirketi olan Dmitriy Mazepin'in 1,3 milyar dolar ve petrokimya sektöründe yönetici konumunda yer alan Dmitriy Konov'un 500 milyon dolar serveti bulunuyor.

Doğal gaz sektöründe yatırımları olan Leonid Simanovsky'nin mal varlığının ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde olduğu biliniyor.

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Yaklaşık 500 milyon dolar net varlığıyla bankacılık sektöründe aktif olan Andrey Kostin de yaptırım uygulanan isimler arasında öne çıkıyor.

Yaptırım uygulanan isimlerin servetleri en az 118 milyar doları buluyor.

Kritik isimler de yaptırım listesinde

Batılı ülkelerin yaptırımları, oligarkların yanı sıra Rusya'da önemli pozisyonlarda bulunan kritik isimleri de kapsıyor.

Putin'in yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptırım listesine girdi.

Ülkenin en büyük petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin ve dünyanın en büyük doğal gaz şirketlerinden Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Rus kamu şirketi Transneft'in Başkanı Nikolay Tokarev ve Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteft'in Başkanı Sergey Çemezov da yine yaptırım uygulanan önemli isimler arasında yer aldı.

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Bu arada, Forbes'ta isimlerin net varlıklarına ilişkin rakamlar belli aralıklarla güncellendiği için değişiklik gösterebiliyor.

FOTOĞRAF 9 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü. Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı. Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz.” denildi. Acil Durumlar Servisinin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.09'da Rusların düzenlediği saldırıda, top mermisi başkent Kiev'in Obolonskiy semtinde yer alan apartmana isabet etti. Saldırı sonucu 144 daireden oluşan 9 katlı apartmanda yangın çıktı, yandaki binaların camları da kırıldı. Kurtarma ekipleri apartmandaki 63 kişiyi tahliye ederken, 2 kişinin cesedine ulaştı. Binadaki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Rus birlikleri Kiev'de bir apartmanı vurdu: 2 ölü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus birliklerince gece düzenlenen saldırıda bir apartman vuruldu. Binadaki yangın sabah saatlerine kadar sürdü. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev'in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.

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FOTOĞRAF 8 Rus kuvvetleri, \"her yönde\" ilerledikleri taarruz kapsamında Kiev'e ve Ukrayna'daki bazı diğer büyük şehirlere saldırma girişimlerine devam ediyor. Batılı analistlerse Rus ordusunun beklenmedik zorluklarla karşı karşıya kaldığını söylüyor. Rusya'nın dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olduğuna dair yaygın bir inanç olsa da, ülkenin konuşlandırabileceği birçok başka yıkıcı silahı daha var, öyle ki görünüşe göre bunlardan bazılarını çoktan kullandı bile. İşte Ukrayna'daki savaş devam ederken Putin'in emrindeki silahlar.<br><br> EN ACIMASIZ SAVAŞ SİLAHLARINDAN: 'VAKUM BOMBALARI'<br>Ukrayna'nın başkentine doğru hareket ettiği görülen silahlar arasında TOS-1 termobarik roketatarları, BM-21 122mm Grad, BM-21 220mm Uragan ve 300mm Smerch sistemleri de bulunuyor. Termobarik silahlar var olan en acımasız savaş silahlarından biri kabul ediliyor. Füzeler, patlaması halinde binalar ve insanlar da dahil yollarındaki her şeyi yok edebilecek kuvvette süpersonik basınç dalgalarına neden olan son derece patlayıcı bir yakıt ve kimyasal karışımıyla dolu. Aynı zamanda aerosol bombası veya vakum bombası olarak da biliniyorlar çünkü güçlü bir patlama meydana getirebilmek için etraftaki havadan oksijeni emiyorlar.<br><br> Ukrayna'nın ABD büyükelçisi, istila sırasında termobarik roketatarların kullanıldığını söylemişti. Birleşik Krallık (BK) Savunma Bakanlığı'na göre Rusya da Ukrayna'da termobarik silahlar kullandığını doğruladı. Bakanlığın Twitter gönderisinde, \"Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da TOS-1A silah sisteminin kullanıldığını doğruladı\" dendi. TOS-1A, termobarik roketler kullanarak hem yangın hem de patlama etkisi yaratıyor<br><br> 'DERİN BİR NEFES ALIP SUYA DALDIĞINIZI DÜŞÜNÜN'<br>The Independent'a konuşan istihbarat yetkilileri, Rusların büyük binalarda kullanılabilecek 27M Malka 203mm kendinden tahrikli ağır obüs ve 2S4 Tyulpan 240mm kendinden tahrikli ağır havan topları da kullandığını söyledi. Portsmouth Üniversitesi'nden Peter Lee, Rusya'nın Suriye'de kullandığının iddia edilmesinin ardından 2016'da bu bombaların nasıl çalıştığını korkunç detaylarıyla açıklamıştı. Lee, \"Derin bir nefes alıp suya daldığınızı düşünün\" diye yazmış ve şöyle devam etmişti: \"Sonra tüm oksijenin vücudunuzdan anında çıkarıldığını hayal edin. Tekrar nefes almaya çalışın. Fakat soğuk su yerine ciğerlerinize sizi içeriden öldüren zehirli, yanıcı parçacıklar doluyor.\" 2000'de İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Rusya'nın iddiaya göre bir yıl önce Çeçenistan'da bu silahları kullanmasını \"önemli insani sonuçlara sahip tehlikeli bir gerginlik artışı\" diyerek kınamıştı.<br><br> MİSKET BOMBALARI<br>Rus ordusu Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki bir anaokulunda saklanan iki yetişkinle bir çocuğun ölümüne neden olan saldırıda misket bombası kullanmakla da suçlanmıştı. Misket bombaları veya misket mühimmatları geniş bir alanda yüzlerce daha küçük mühimmat veya bombacık saçarak yıkıcı hasara ve kayıplara neden oluyor.<br><br> HRW de misket mühimmatı kullanımına ilişkin örnekler tespit ettiğini açıklamıştı. Cuma günü Rus ordusunun Vuhledar kentinde bir gün önce misket bombası kullandığı duyurulmuştu. HRW saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Örgüt, bu silahı \"geniş bir alana rastgele tali mühimmat veya bombacıklar saçarak çatışma sırasında sivillere yönelik doğrudan bir tehdit\" diye tanımlıyor. Araştırma ve teyit alanlarında uzmanlaşan internet sitesi Bellingcat ise pazar günü Ukrayna'da misket mühimmatlarının kullanıldığı birden fazla yer tespit ettiğini açıkladı. Sitede Okhtyrka kentindeki bir anaokulu ve sitenin sosyal medyadaki misket mühimmatı saldırıları haberlerini doğruladığı Harkov olmak üzere iki yerden bahsediliyordu.<br><br> BİNLERCE NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI<br>Vladimir Putin, Rusya'nın stratejik nükleer caydırıcı güçlerini yüksek alarm durumuna geçirmiş olsa da bu tür aşırı önlemler şimdiye kadar kullanılmadı. Bunun yerine Rusya, Ukrayna yakınlarına teorik olarak nükleer silah fırlatabilecek bazı \"çift kabiliyetli\" araçlar yerleştirdi ancak gruba göre Rusya'nın sahada nükleer silahlar veya nükleer gözetim birimleri konuşlandırdığına dair hiçbir işaret yok. Rusya'nın kendisi de nükleer silah kullanmayı planladığını açıklamadı. Ülkenin cephaneliğinde bulunan nükleer silah sayısına ilişkin raporlar farklılık gösterse de 6 bin 200 civarında nükleer savaş başlığına sahip olduklarına inanılıyor. The Bulletin of the Atomic Scientists'e göre bunlardan yaklaşık 1588'i balistik füzeler ve ağır bombardıman üslerinde konuşlandırılırken, kabaca 977 stratejik savaş başlığı ve 1912 stratejik olmayan savaş başlığı da yedekte bulunuyor.<br><br> SAVAŞ UÇAKLARI<br>Rus ordusu, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında bir dizi savaş uçağı kullanıyor. Rus ordusunun uçakları havadan karaya güdümlü füzeler ateşleyebiliyor ya da misket bombaları ya da parça tesirli bombalar fırlatabiliyor. Bir ABD savunma yetkilisi, ilk istihbarat bilgilerinin gösterdiği kadarıyla Rus ordusunun Ukrayna hava savunmasını ve mühimmat depolarını vurmaya odaklanan 75 sabit kanatlı bombardıman uçağı kullandığını söyledi. Ukrayna ordusu, başkent Kiev'e yönelik taarruzlarda Mi-8 de dahil saldırı ve nakliye helikopterlerinin de kullanıldığını belirtmişti. Cumartesi günüyse askerleri taşıyan bir Rus nakliye uçağının düşürüldüğünü iddia etmişlerdi.<br><br> 'En acımasız' silahlar sahada: Dünyanın çekindiği Rus ölüm makineleri neler? Ukrayna kanadı sert direniş sonucu istilanın "hüsrana uğradığını" öne sürdü fakat Vladimir Putin, Harkov kentinde savaş suçu sayılan bombaların kullanıldığı bildirilirken ölümcül güç kullanımını birçok farklı silahla kullanımıyla artırmaya hazır olduğunu gösterdi.

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