Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası Rus oligarklar hedefte: Servetleri 118 milyar doları buluyor

BİNLERCE NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI<br>Vladimir Putin, Rusya'nın stratejik nükleer caydırıcı güçlerini yüksek alarm durumuna geçirmiş olsa da bu tür aşırı önlemler şimdiye kadar kullanılmadı. Bunun yerine Rusya, Ukrayna yakınlarına teorik olarak nükleer silah fırlatabilecek bazı \"çift kabiliyetli\" araçlar yerleştirdi ancak gruba göre Rusya'nın sahada nükleer silahlar veya nükleer gözetim birimleri konuşlandırdığına dair hiçbir işaret yok. Rusya'nın kendisi de nükleer silah kullanmayı planladığını açıklamadı. Ülkenin cephaneliğinde bulunan nükleer silah sayısına ilişkin raporlar farklılık gösterse de 6 bin 200 civarında nükleer savaş başlığına sahip olduklarına inanılıyor. The Bulletin of the Atomic Scientists'e göre bunlardan yaklaşık 1588'i balistik füzeler ve ağır bombardıman üslerinde konuşlandırılırken, kabaca 977 stratejik savaş başlığı ve 1912 stratejik olmayan savaş başlığı da yedekte bulunuyor.<br><br>