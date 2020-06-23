Ulaştırma Bakanlığından karayolları taşımacılarına yeni düzenleme: 6 aylık ek süre verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşıma yönetmeliğine yönelik yeni kararlar yayınladı.

Yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye olarak Kovid-19 ile mücadelede başarılı bir performans gösterildiğini belirterek, “Bakanlık olarak, salgınla mücadele sürecimizde tedbiri elden bırakmıyoruz. Bunun yanında da karayollarımızda taşımacılık hizmeti veren firmalara desteğimizi sürdürüyoruz. Yayınladığımız yönetmelik değişikliği ile, karayolunda faaliyet gösteren taşımacıların yetki belgelerini ilk yenilenme sürecinde ücretsiz olarak 6 ay uzattık” ifadelerini kullandı.

AA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

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Yönetmelik değişikliği ile otobüslerde yolculara verilen yiyecek ve içeceklerin mutlaka ambalajlı olması ve soğuk olarak ikram edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması, ikram süreçlerinin de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yönergelerine tam uyum sağlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Tüm bu tedbirlerimizi yolcularımız ve işletmelerimizin sağlığı için yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, temizlik, maske ve mesafe kuralına tam uyum sağlamak salgınla mücadele başarımızı artıracaktır" aktarımında bulundu.

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Türkiye’nin salgın döneminde verdiği mücadele sonrasında da öncü ve gıpta ile takip edilen ülke olacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Küresel salgına karşı verilen milli mücadelede tüm dünyada başarılı süreç yönetimi ile adından söz ettiren Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde izleyeceği yol haritası ile öncü ve gıpta ile takip edilen ülke olmaya devam edecek” ifadelerini aktardı.