Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Kazakistan ile transit geçiş belgesi kotası 7,5 kat artacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kazakistan ile transit geçiş belgesi kotası 7,5 kat artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan ile 2 bin olan transit geçiş belgesi kotasının 7,5 kat artırılarak 15 bin adede çıkarılması konusunda mutabakat sağlandığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kazakistan ile transit geçiş belgesi kotası 7,5 kat artacak
Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Orta Asya ülkelerine yönelik taşımaların daha önceden genelde İran-Türkmenistan güzergahı üzerinden gerçekleştirildiğini ancak salgın nedeniyle Türkmenistan’ın sınır kapılarını komple araç trafiğine kapattığını anımsattı.

Bu gelişme sonrasında tek alternatifin Kazakistan güzergahı olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Kazakistan ile mevcut transit geçiş belgesi kotasının 2 bin adet olduğunu, Ro-Ro şartı ile verilen belgelerin de ilave maliyete neden olduğunu kaydetti.

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"Bu da Özbekistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerine yönelik taşımalarımızı olumsuz etkiledi" diyen Karaismailoğlu, iki ülke arasındaki kara taşımacılığını geliştirmek için 9 Mayıs’ta Türkiye-Kazakistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısının Ankara’da gerçekleştirildiğini ifade etti.


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Toplantının Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisine yakışır bir şekilde yapıcı bir ortamda gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, görüşmelerde önemli kararlar alındığına vurgu yaptı. Yıllar sonra Kazakistan ile kota artışı yaşandığının altını çizen Karaismailoğlu, "2022 yılında Ro-Ro şartı olmaksızın ilave belgelerle birlikte toplam 11 bin adet ikili geçiş belgesi ve 2 bin 100 adeti Ro-Ro hatlarında kullanılmak üzere toplam 15 bin adet transit geçiş belgesi teati edilmesi hususunda mutabakat sağlandı. 3’üncü ülke geçiş belgesi sayısı Türk taşımacıları için bin 500’den 2 bine yükseltildi. İlave belgeler mayıs ayı sonuna kadar teati edilecek" dedi.

2023 yılı için mutabakat sağlanan geçici kotaları da açıklayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

  • "Türk tarafı için iki parti halinde 10 bin adet tek tip geçiş belgesi teati edilecek. Bu belgelerin tamamı kara sınır kapılarında geçerli olacak. 2 bin adedi Hazar’da geçerli olmak üzere toplam 15 bin adet transit geçiş belgesi, 2 bin adette 3’üncü ülkeye geçiş belgesi verilecek. Ayrıca ilave geçiş belgelerine ihtiyaç duyulması halinde diğer tarafın isteği üzerine talep hızlı bir şekilde değerlendirilecek. Taşımacılıkta dijitalleşme, elektronik geçiş belgesi, geçiş belgesi dağıtım sistemi konularında işbirliği yapılması da kararlaştırıldı. Bu amaçla Türk heyeti, Kazak heyetini bilgi alışverişinde bulunmak üzere Türkiye’deki bir sınır kapısında toplantıya davet etti. KUKK toplantısı ile iki ülke arasındaki işbirliği daha da güçlenecek."
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