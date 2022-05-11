Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kazakistan ile transit geçiş belgesi kotası 7,5 kat artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Orta Asya ülkelerine yönelik taşımaların daha önceden genelde İran-Türkmenistan güzergahı üzerinden gerçekleştirildiğini ancak salgın nedeniyle Türkmenistan’ın sınır kapılarını komple araç trafiğine kapattığını anımsattı.

Bu gelişme sonrasında tek alternatifin Kazakistan güzergahı olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Kazakistan ile mevcut transit geçiş belgesi kotasının 2 bin adet olduğunu, Ro-Ro şartı ile verilen belgelerin de ilave maliyete neden olduğunu kaydetti.

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"Bu da Özbekistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerine yönelik taşımalarımızı olumsuz etkiledi" diyen Karaismailoğlu, iki ülke arasındaki kara taşımacılığını geliştirmek için 9 Mayıs’ta Türkiye-Kazakistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısının Ankara’da gerçekleştirildiğini ifade etti.

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Toplantının Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisine yakışır bir şekilde yapıcı bir ortamda gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, görüşmelerde önemli kararlar alındığına vurgu yaptı. Yıllar sonra Kazakistan ile kota artışı yaşandığının altını çizen Karaismailoğlu, "2022 yılında Ro-Ro şartı olmaksızın ilave belgelerle birlikte toplam 11 bin adet ikili geçiş belgesi ve 2 bin 100 adeti Ro-Ro hatlarında kullanılmak üzere toplam 15 bin adet transit geçiş belgesi teati edilmesi hususunda mutabakat sağlandı. 3’üncü ülke geçiş belgesi sayısı Türk taşımacıları için bin 500’den 2 bine yükseltildi. İlave belgeler mayıs ayı sonuna kadar teati edilecek" dedi.

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2023 yılı için mutabakat sağlanan geçici kotaları da açıklayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: